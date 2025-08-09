Bahia x Corinthians: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Campeonato Brasileiro Feminino

Confira os melhores palpite para Bahia x Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Bahia e Corinthians se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, neste sábado, dia 09 de Agosto, às 18h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracajú. Bahia x Corinthians terá transmissão do Sportv (canal por assinatura).

Palpites de Bahia x Corinthians: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas do Campeonato Brasileiro Feminino 2025, analisamos o desempenho de Bahia e Corinthians para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Corinthians - Odd de 1.41 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 2.08 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.83 na Superbet



Palpites Alternativos Bahia x Corinthians



⚽ Handicap: Corinthians -1 - Odd de 2.01 na Novibet



⚽ Resultado Final & Total de Gols - 2 e Mais de 2.5 - Odd de 1.88 na Superbet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 10.5: Acima - Odd de 2.04 na Stake



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Bahia x Corinthians. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a grande diferença técnica entre as equipes e o forte poder ofensivo do Corinthians, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Bahia x Corinthians



⚽ Dupla Chance: Corinthians ou Empate - Odd de 1.06 na Superbet



⚽ Total de escanteios - Mais de 8.5 - Odd de 1.41 na Stake



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.63 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o cenário da partida para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Bahia x Corinthians



⚽ 1ºGol - Bahia - Odd de 3.40 na Superbet



⚽ Total de Gols do Corinthians - Mais de 3.5 - Odd de 3.40 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Empate/Corinthians - Odd de 4.33 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Bahia x Corinthians



⚽ Intervalo/Resultado Final & Total de Gols - Empate/Corinthians & Mais de 3.5 - Odd de 11.00 na Superbet



⚽ Resultado Correto - 1x3 - Odd de 10.00 na Novibet



⚽ Intervalo/Resultado Final - Bahia/Corinthians - Odd de 19.00 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Bahia x Corinthians: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Transmissão: Sportv



Como Bahia e Corinthians Chegam Para o Confronto

O Bahia chega para este jogo de ida das quartas de final com uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.5 gols sofridos na competição. A equipe registrou uma média de 4.6 escanteios, sugerindo um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Bahia terá o desafio de conter o forte ataque do Corinthians e buscar um resultado positivo para o jogo de volta.

O Corinthians é o grande favorito para este confronto. A equipe tem uma defesa muito sólida, com uma média de apenas 0.8 gols sofridos na competição. Ofensivamente, o Corinthians tem um desempenho impressionante, com uma média de 7.7 escanteios, o que indica uma pressão constante sobre os adversários. O time buscará uma vitória fora de casa para encaminhar a classificação para a semifinal.