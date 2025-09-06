Bahia x Confiança: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Copa do Nordeste (06/09)

Bahia x Confiança: veja o palpite odds altas +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 06/09, pela grande final da Copa do Nordeste 2025. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão ao vivo pelo SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+.

Após uma vitória espetacular por 4 a 1 no jogo de ida em Aracaju, o Bahia tem uma mão na taça e joga em casa para confirmar o título. Para o Confiança, resta a missão quase impossível de reverter o placar elástico para sonhar com uma virada histórica.

Bahia x Confiança Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50 na Bet365



💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50 na Betnacional



Para as apostas em Bahia x Confiança, indicamos esses três palpites com base na enorme vantagem do time da casa e na expectativa de um jogo de celebração.

🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25

Com a enorme vantagem construída no jogo de ida, um elenco muito superior e o apoio de sua torcida na Fonte Nova, a vitória do Bahia é o resultado mais provável.

A equipe vai querer coroar a campanha do título com mais um triunfo diante de seus torcedores, tornando esta a aposta mais segura.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50

O jogo de ida teve cinco gols e a tendência para a volta é de mais um placar movimentado. Com a final praticamente decidida, o Bahia deve jogar de forma leve e ofensiva.

O Confiança, sem nada a perder, também deve buscar o ataque para marcar um gol de honra, criando um cenário favorável para um jogo com três ou mais gols.

💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50

Para uma aposta de maior valor, esta opção é excelente. Ela combina a provável vitória do Bahia com a possibilidade de o Confiança, jogando sem pressão, conseguir marcar um gol.

O Bahia deve vencer, mas pode relaxar na defesa, permitindo que o time sergipano também deixe sua marca na final.

Bahia x Confiança: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Bahia x Confiança ao vivo no SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+. O jogo começa às 17h30, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Bahia x Confiança - Copa do Nordeste (Final, Jogo 2)

📅 Data: 06/09/2025

⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador–BA

📺 Onde vai passar: SBT, ESPN, Premiere e Disney+



Bahia x Confiança: Últimos jogos entre os times



03/09/2025 - Confiança 1-4 Bahia



04/06/2025 - Confiança 2-0 Bahia



Bahia x Confiança: Quem Ganha? Melhores Odds

O Bahia é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Confiança é o grande azarão com apenas 10% de chances, enquanto o empate está cotado em 14,9%.