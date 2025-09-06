- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
Bahia x Confiança: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Copa do Nordeste (06/09)
Bahia x Confiança: veja o palpite odds altas +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 06/09, pela grande final da Copa do Nordeste 2025. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão ao vivo pelo SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+.
Após uma vitória espetacular por 4 a 1 no jogo de ida em Aracaju, o Bahia tem uma mão na taça e joga em casa para confirmar o título. Para o Confiança, resta a missão quase impossível de reverter o placar elástico para sonhar com uma virada histórica.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Bahia x Confiança Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50 na Betnacional
Para as apostas em Bahia x Confiança, indicamos esses três palpites com base na enorme vantagem do time da casa e na expectativa de um jogo de celebração.
🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25
Com a enorme vantagem construída no jogo de ida, um elenco muito superior e o apoio de sua torcida na Fonte Nova, a vitória do Bahia é o resultado mais provável.
A equipe vai querer coroar a campanha do título com mais um triunfo diante de seus torcedores, tornando esta a aposta mais segura.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50
O jogo de ida teve cinco gols e a tendência para a volta é de mais um placar movimentado. Com a final praticamente decidida, o Bahia deve jogar de forma leve e ofensiva.
O Confiança, sem nada a perder, também deve buscar o ataque para marcar um gol de honra, criando um cenário favorável para um jogo com três ou mais gols.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50
Para uma aposta de maior valor, esta opção é excelente. Ela combina a provável vitória do Bahia com a possibilidade de o Confiança, jogando sem pressão, conseguir marcar um gol.
O Bahia deve vencer, mas pode relaxar na defesa, permitindo que o time sergipano também deixe sua marca na final.
Bahia x Confiança: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Bahia x Confiança ao vivo no SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+. O jogo começa às 17h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Bahia x Confiança - Copa do Nordeste (Final, Jogo 2)
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador–BA
- 📺 Onde vai passar: SBT, ESPN, Premiere e Disney+
Bahia x Confiança: Últimos jogos entre os times
- 03/09/2025 - Confiança 1-4 Bahia
- 04/06/2025 - Confiança 2-0 Bahia
Bahia x Confiança: Quem Ganha? Melhores Odds
O Bahia é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Confiança é o grande azarão com apenas 10% de chances, enquanto o empate está cotado em 14,9%.
- 🏆 Bahia vence, odd 1.25 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 6.70 na Superbet
- 👀 Confiança vence, odd 10.00 na F12.bet
Bahia x Confiança: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bahia x Confiança: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bahia x Confiança: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Deportivo La Coruna Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- D
- D
Georgia Vence
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Netherlands Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
Empate
- E
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- E
Barra Vence