Bahia
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Copa do Nordeste - Brazil
Confiança
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2
1
1.38
x
4.75
2
7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
1.38
x
5.05
2
8.54
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
1.4
x
4.7
2
8.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 06:02

Bahia x Confiança: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Copa do Nordeste (06/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Bahia x Confiança: veja o palpite odds altas +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 06/09, pela grande final da Copa do Nordeste 2025. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão ao vivo pelo SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+.


Após uma vitória espetacular por 4 a 1 no jogo de ida em Aracaju, o Bahia tem uma mão na taça e joga em casa para confirmar o título. Para o Confiança, resta a missão quase impossível de reverter o placar elástico para sonhar com uma virada histórica.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Bahia x Confiança Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50 na Betnacional


Para as apostas em Bahia x Confiança, indicamos esses três palpites com base na enorme vantagem do time da casa e na expectativa de um jogo de celebração.


🔥 Palpite 1. Bahia vence, odd pagando 1.25 


Com a enorme vantagem construída no jogo de ida, um elenco muito superior e o apoio de sua torcida na Fonte Nova, a vitória do Bahia é o resultado mais provável. 


A equipe vai querer coroar a campanha do título com mais um triunfo diante de seus torcedores, tornando esta a aposta mais segura.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.50 


O jogo de ida teve cinco gols e a tendência para a volta é de mais um placar movimentado. Com a final praticamente decidida, o Bahia deve jogar de forma leve e ofensiva. 


O Confiança, sem nada a perder, também deve buscar o ataque para marcar um gol de honra, criando um cenário favorável para um jogo com três ou mais gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Bahia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 2.50 


Para uma aposta de maior valor, esta opção é excelente. Ela combina a provável vitória do Bahia com a possibilidade de o Confiança, jogando sem pressão, conseguir marcar um gol.


O Bahia deve vencer, mas pode relaxar na defesa, permitindo que o time sergipano também deixe sua marca na final.


Bahia x Confiança: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Bahia x Confiança ao vivo no SBT (para o Nordeste), ESPN, Premiere e Disney+. O jogo começa às 17h30, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Bahia x Confiança - Copa do Nordeste (Final, Jogo 2)

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador–BA

  • 📺 Onde vai passar: SBT, ESPN, Premiere e Disney+


Bahia x Confiança: Últimos jogos entre os times



  • 03/09/2025 - Confiança 1-4 Bahia

  • 04/06/2025 - Confiança 2-0 Bahia


Bahia x Confiança: Quem Ganha? Melhores Odds


O Bahia é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Confiança é o grande azarão com apenas 10% de chances, enquanto o empate está cotado em 14,9%.



  • 🏆 Bahia vence, odd 1.25 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 6.70 na Superbet

  • 👀 Confiança vence, odd 10.00 na F12.bet


 

Bahia x Confiança: Palpite do Dia

Bahia Vence
Superbet logo
1.4
Múltipla do Dia
Georgia - Bulgaria
1
1.43
Bahia - Confiança
1
1.4
Nigeria - Rwanda
1
1.34
Múltipla
2.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
53.65
Bahia x Confiança: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bahia x Confiança: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Copa do Nordeste
Confiança
1 - 4
Bahia
2025 Copa do Nordeste
Confiança
0 - 0
Bahia
2020 Copa do Nordeste
Bahia
1 - 0
Confiança
2020 Copa do Nordeste
Bahia
1 - 0
Confiança

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bahia
Empate
Confiança

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

