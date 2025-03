Bahia x Boston River Palpite: Onde assistir, escalações, hora - Libertadores 2025

Veja a seguir as explicações dos nossos palpites de Bahia x Boston River!

🎯 Menos do que 12 escanteios - odd de 1.44 na bet365 (palpite de baixo risco)

Normalmente, jogos eliminatórios são bons para apostar em escanteios. Afinal, os dois times querem vencer e, a depender do resultado, o fim da partida é aquele sofrimento e correria.

No entanto, tanto o Bahia, quanto o Boston River, costumam ter poucos escanteios em seus jogos. Na maioria das partidas de ambos, foram vistos menos do que 10.5 cantos. No primeiro jogo entre eles, foram apenas 2.

Por isso, nosso palpite de baixo risco para Bahia x Boston River é ter Menos do Que 12 Escanteios no jogo. A bet365 paga 1.44 neste palpite. Toque no botão para pegar!