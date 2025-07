Bahia x Atlético-MG: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Série A - 12/07

Odds elevados e muitos mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 3: Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5

A expectativa de um jogo disputado e intenso também sugere um número elevado de cartões. Bahia e Atlético-MG estão próximos na tabela e devem encarar o confronto como uma espécie de confronto direto, o que naturalmente eleva o nível de competitividade.

Além disso, são equipes que fazem muitas faltas em jogos mais equilibrados, principalmente no meio de campo, para travar o ritmo do adversário. A combinação de um jogo com pressão, torcida empurrando e disputa ponto a ponto tende a gerar entradas mais duras, discussões e, consequentemente, mais cartões amarelos ao longo dos 90 minutos.

Bahia x Atlético-MG: Onde assistir e Horário

O confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 terá transmissão do Sportv e do Premiere.