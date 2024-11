Bahia x Athletico-PR: Palpites, estatísticas e escalações | 24/11/2024

Para ajudar você a ir na opção que mais se encaixa com o seu estilo de aposta, deixamos abaixo uma classificação de risco dos nossos palpites para essa partida válida pelo Brasileirão 2024.

Resultado final - Bahia (médio risco)

É verdade que o Bahia não vence desde 9 de setembro e a fase não é boa, mas nessas últimas rodadas o tricolor pode melhorar a situação. Essa mudança de chave passa pelo jogo do próximo domingo, pois o Bahia tem 10 vitórias em 16 jogos como mandante.

Ambos Marcam - Sim (Médio risco)

Considerando a necessidade de pontuar, é certo que ambos se lancem ao ataque e marquem gols. O Bahia tem média de 2.11 gols marcados + sofridos por jogo, enquanto o Athletico-PR tem média de 2.23.

Empate Anula Aposta - Bahia (Baixo Risco)

Não está confiante que o Bahia vai reencontrar as vitórias no campeonato? Então faça uma aposta segura e busque o seu dinheiro de volta em caso de empate. O Empate Anula Aposta no Bahia é o nosso palpite de baixo risco para esse jogo, com odd de 1.35 na Betano.