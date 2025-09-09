Assine UOL
Azerbaijan
World Cup - Qualification Europe
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Ukraine
Azerbaijão x Ucrânia, Palpite Odd +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo FIFA

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Azerbaijão x Ucrânia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Azerbaijão x Ucrânia jogam uma partida nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Baku, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026. O jogo terá transmissão no Brasil pela Sportv.


De um lado, o Azerbaijão busca surpreender e somar pontos importantes em casa, após a saída do técnico Fernando Santos.


Do outro, a Ucrânia quer mostrar sua força e garantir uma vitória fora de casa para se manter na briga pela classificação.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Azerbaijão x Ucrânia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre as equipes. Acompanhe!


Azerbaijão x Ucrânia: Palpite Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo



  • 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos marcam Sim - Odd 2.30

  • 🎯 Ucrânia vence - Odd 1.80


Palpites Alternativos Azerbaijão x Ucrânia



  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.45

  • 🎯 Resultado Correto: 1 x 2 - Odd 9.00


Super Palpites Azerbaijão x Ucrânia



  • 🎯 Ucrânia vence e Ambos Marcam - Odd 4.50


⚖️ Palpites de Odds Médias Azerbaijão x Ucrânia


Para equilibrar risco e retorno, confira os palpites de odds médias:



  • 🟡 Empate no 1º tempo - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As equipes podem começar o jogo de forma cautelosa, buscando se conhecer antes de se lançar ao ataque.

  • 🟡 Ambos marcam Sim - Odd 2.30 Risco: Médio Justificativa: Ambos os times têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Azerbaijão x Ucrânia



  • 🔴 Resultado Correto: 1 x 2 - Odd 9.00 Risco: Alto Justificativa: Apesar do favoritismo da Ucrânia, o Azerbaijão pode surpreender em casa e marcar um gol, tornando o placar final mais alto.


Azerbaijão x Ucrânia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Azerbaijão x Ucrânia



  • Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Olímpico, Baku, Azerbaijão

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Onde assistir: Sportv.


Azerbaijão x Ucrânia: Escalações prováveis


Azerbaijão: Shahrudin Magomedaliev; Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Rahman Dashdamirov, Abbas Huseynov; Ismayil Ibrahimli, Elvin Cafarquliyev, Sabuhi Abdullazada, Emin Makhmudov; Mahir Emreli, Nariman Akhundzade.


Ucrânia: Trubin; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko, Oleksandr Zinchenko; Yehor Yarmoliuk, Oleksandr Zubkov, Ivan Kaliuzhnyi, Georgiy Sudakov; Oleksiy Gutsulyak, Artem Dovbyk.


Como Azerbaijão e Ucrânia Chegam Para o Confronto


O Azerbaijão busca uma vitória em casa para começar bem a competição e mostrar que pode surpreender. A equipe tem se preparado para fazer um bom jogo e aproveitar o fator casa.


A Ucrânia, por sua vez, quer começar com o pé direito, mostrando sua força e buscando uma vitória fora de casa. A equipe está focada em garantir os três pontos e iniciar sua caminhada rumo à Copa do Mundo.


Últimos Jogos do Azerbaijão


O Azerbaijão tem apresentado resultados mistos em seus últimos jogos, com algumas derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência e organização em campo para conseguir bons resultados.



  • ❌ Islândia 1 x 0 Azerbaijão - 05/09/2025

  • ❌ Azerbaijão 0 x 1 Hungria - 10/06/2025

  • 🟡 Letônia 0 x 0 Azerbaijão - 07/06/2025

  • ❌ Azerbaijão 0 x 0 Belarus - 25/03/2025

  • ❌ Azerbaijão 0 x 0 Haiti - 22/03/2025


Últimos Jogos da Ucrânia


A Ucrânia tem se mostrado consistente nos últimos jogos, com algumas vitórias importantes. A equipe tem um bom desempenho ofensivo e defensivo, o que a torna uma forte candidata à vitória.



  • ❌ Ucrânia 0 x 0 França - 05/09/2025

  • ✅ Nova Zelândia 0 x 0 Ucrânia - 10/06/2025

  • ❌ Canadá 0 x 0 Ucrânia - 07/06/2025

  • ❌ Bélgica 0 x 0 Ucrânia - 23/03/2025

  • ✅ Ucrânia 0 x 0 Bélgica - 20/03/2025


Nossa Opinião para Azerbaijão x Ucrânia


Acreditamos em um jogo disputado, mas com a Ucrânia levando a melhor. A equipe ucraniana tem mais qualidade técnica e um histórico recente melhor.


Apesar disso, o Azerbaijão pode surpreender em casa, tornando o jogo mais interessante.


Nossa dica é apostar na vitória da Ucrânia, mas com atenção ao mercado de "Ambos Marcam", que pode render bons lucros.

Azerbaijan x Ukraine: Palpite do Dia

Azerbaijan x Ukraine: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Azerbaijan x Ukraine: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Ukraine
0 - 0
Azerbaijan

