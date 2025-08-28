Assine UOL
AZ Alkmaar
UEFA Europa Conference League - World Wide
AFAS Stadion
Levski Sofia
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:00

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


AZ Alkmaar e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio AFAS, em Alkmaar, na Holanda, jogo da volta de acesso à Liga Conferência.


AZ Alkmaar x Levski Sofia Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 3-0 para AZ Alkmaar


Um cenário plausível de vitória convincente do AZ, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 8.20 com bom potencial.


AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória AZ Alkmaar, odd 1.40 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.83 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.68 na Esportes da Sorte


1. AZ Alkmaar para vencer (Casa)


O AZ Alkmaar é amplamente favorito, jogando em casa e com superioridade técnica. Odd baixa, mas com alta probabilidade.


2. Ambas as equipas NÃO marcam


O Levski pode não marcar, dada a força defensiva do AZ. A odd de 1.83 é sólida para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


O AZ Alkmaar tem um ataque forte e deve criar várias oportunidades. Odd atraente para um jogo com golos.


AZ Alkmaar x Levski Sofia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: AZ Alkmaar x Levski Sofia - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio AFAS, Alkmaar, Holanda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


AZ Alkmaar x Levski Sofia: Escalações prováveis


AZ Alkmaar: Rome Oduro; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Kees Smit, Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Ibrahim Sadiq; Troy Parrott, Isak Jensen.


Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Aldair Neves, Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Maicon; Asen Mitkov, Gasper Trdin, Marin Petkov, Rildo; Radoslav Kirilov, Everton Bala.


AZ Alkmaar x Levski Sofia: Como chegam os times


AZ Alkmaar



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 5 Vitórias (71%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 1 Derrota (14%)

  • 🥅 20 Gols marcados (2,86 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1 G/J)


Levski Sofia



  • ⚽️ 12 Jogos

  • 6 Vitórias (50%)

  • 🤝 4 Empates (33%)

  • 2 Derrotas (17%)

  • 🥅 15 Gols marcados (1,25 G/J)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (0,5 G/J)


AZ Alkmaar x Levski Sofia: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, com 1 empate e 2 triunfos do AZ Alkmaar



  • Levski Sofia 0-2 AZ Alkmaar: UEFA Liga Conferência (Qual.) 25/26

  • AZ Alkmaar 5-0 Levski Sofia: Taça UEFA 80/81

  • Levski Sofia 1-1 AZ Alkmaar Taça UEFA 80/81

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lens - Stade Brestois 29
1
1.95
Ceara - Juventude
1
1.61
FC Juarez - Mazatlán
1
1.9
Múltipla
5.97
x
Aposta
20
=
Ganhos
119.30
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Levski Sofia
0 - 2
AZ Alkmaar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AZ Alkmaar
Empate
Levski Sofia

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

