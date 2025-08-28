AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

AZ Alkmaar e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio AFAS, em Alkmaar, na Holanda, jogo da volta de acesso à Liga Conferência.

AZ Alkmaar x Levski Sofia Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 3-0 para AZ Alkmaar

Um cenário plausível de vitória convincente do AZ, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 8.20 com bom potencial.

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória AZ Alkmaar, odd 1.40 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.83 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.68 na Esportes da Sorte



1. AZ Alkmaar para vencer (Casa)

O AZ Alkmaar é amplamente favorito, jogando em casa e com superioridade técnica. Odd baixa, mas com alta probabilidade.

2. Ambas as equipas NÃO marcam

O Levski pode não marcar, dada a força defensiva do AZ. A odd de 1.83 é sólida para este mercado.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

O AZ Alkmaar tem um ataque forte e deve criar várias oportunidades. Odd atraente para um jogo com golos.

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: AZ Alkmaar x Levski Sofia - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio AFAS, Alkmaar, Holanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



AZ Alkmaar x Levski Sofia: Escalações prováveis

AZ Alkmaar: Rome Oduro; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Kees Smit, Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Ibrahim Sadiq; Troy Parrott, Isak Jensen.

Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Aldair Neves, Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Maicon; Asen Mitkov, Gasper Trdin, Marin Petkov, Rildo; Radoslav Kirilov, Everton Bala.

AZ Alkmaar x Levski Sofia: Como chegam os times

AZ Alkmaar



⚽️ 7 Jogos



✅ 5 Vitórias (71%)

(71%)

🤝 1 Empate (14%)

(14%)

❌ 1 Derrota (14%)

(14%)

🥅 20 Gols marcados (2,86 G/J)

(2,86 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (1 G/J)



Levski Sofia



⚽️ 12 Jogos



✅ 6 Vitórias (50%)

(50%)

🤝 4 Empates (33%)

(33%)

❌ 2 Derrotas (17%)

(17%)

🥅 15 Gols marcados (1,25 G/J)

(1,25 G/J)

🛡️ 6 Gols sofridos (0,5 G/J)



AZ Alkmaar x Levski Sofia: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, com 1 empate e 2 triunfos do AZ Alkmaar