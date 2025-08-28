- V
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
AZ Alkmaar e Levski Sofia se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio AFAS, em Alkmaar, na Holanda, jogo da volta de acesso à Liga Conferência.
AZ Alkmaar x Levski Sofia Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 3-0 para AZ Alkmaar
Um cenário plausível de vitória convincente do AZ, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 8.20 com bom potencial.
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória AZ Alkmaar, odd 1.40 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.83 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.68 na Esportes da Sorte
1. AZ Alkmaar para vencer (Casa)
O AZ Alkmaar é amplamente favorito, jogando em casa e com superioridade técnica. Odd baixa, mas com alta probabilidade.
2. Ambas as equipas NÃO marcam
O Levski pode não marcar, dada a força defensiva do AZ. A odd de 1.83 é sólida para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
O AZ Alkmaar tem um ataque forte e deve criar várias oportunidades. Odd atraente para um jogo com golos.
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: AZ Alkmaar x Levski Sofia - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio AFAS, Alkmaar, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Escalações prováveis
AZ Alkmaar: Rome Oduro; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Kees Smit, Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Ibrahim Sadiq; Troy Parrott, Isak Jensen.
Levski Sofia: Svetoslav Vutsov; Aldair Neves, Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Maicon; Asen Mitkov, Gasper Trdin, Marin Petkov, Rildo; Radoslav Kirilov, Everton Bala.
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Como chegam os times
AZ Alkmaar
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (71%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 1 Derrota (14%)
- 🥅 20 Gols marcados (2,86 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (1 G/J)
Levski Sofia
- ⚽️ 12 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (50%)
- 🤝 4 Empates (33%)
- ❌ 2 Derrotas (17%)
- 🥅 15 Gols marcados (1,25 G/J)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (0,5 G/J)
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, com 1 empate e 2 triunfos do AZ Alkmaar
- Levski Sofia 0-2 AZ Alkmaar: UEFA Liga Conferência (Qual.) 25/26
- AZ Alkmaar 5-0 Levski Sofia: Taça UEFA 80/81
- Levski Sofia 1-1 AZ Alkmaar Taça UEFA 80/81
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AZ Alkmaar x Levski Sofia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
