AZ Alkmaar x Ilves: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 31/07

AZ Alkmaar x Ilves: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O time holandês é o grande favorito no confronto, jogando em casa e com elenco superior. Já o Ilves, da Finlândia, tenta surpreender com uma proposta mais defensiva, apostando no contra-ataque, como no jogo da ida.

AZ Alkmaar x Ilves Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do AZ Alkmaar com Handicap -1.5 - odd pagando 1.75 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.65 na Novibet







Palpite 3 - AZ vence sem sofrer gol - odd pagando 2.00 na Novibet





Esse é o tipo de jogo em que a diferença técnica pode se traduzir em placar elástico.

AZ Alkmaar -1.5 no Handicap - odd pagando 1.75

Para vencer por pelo menos dois gols de diferença, o AZ deve dominar o jogo. Mercado que oferece bom retorno considerando o favoritismo.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.65

Com o AZ pressionando desde o início, existe boa expectativa de gols já na primeira etapa.

AZ vence sem sofrer gol - odd pagando 2.00

Ilves deve ter dificuldade até para finalizar. A linha defensiva holandesa tem boas chances de passar intacta.

AZ Alkmaar x Ilves: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo AZ Alkmaar x Ilves: