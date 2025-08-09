Assine UOL
AZ Alkmaar
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Eredivisie - Netherlands
AFAS Stadion
Groningen
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
4.48
2
6.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.4
2
5.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.3
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
4.4
2
5.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 11:31

AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8 e +17, Onde Assistir, Eredivisie, 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

AZ Alkmaar x Groningen: Confira os palpites para o jogo da Eredivisie, o Campeonato da Holanda. Saiba onde assistir ao vivo no Brasil.


O confronto entre AZ Alkmaar e FC Groningen, pela primeira rodada da Eredivisie, coloca frente a frente o favoritismo do time da casa contra um adversário em clara desvantagem nas odds.


O AZ Alkmaar aparece com cotação de 1.54 para vencer, enquanto o empate paga 4.32 e o triunfo do Groningen chega a 5.90.


O mercado também indica tendência de gols: o mais de 2.5 gols está em 1.70, e o “ambas marcam” apresenta leve equilíbrio (1.82 para “Sim”).


Essa leitura abre boas oportunidades em handicaps asiáticos e apostas no ataque do AZ, especialmente no primeiro tempo.


AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8.00 e +17.00



  • 🔴🔥 Troy Parrott para marcar o 1º gol – 3.86

  • 🔴🔥 Mais de 4.5 gols no jogo – 4.14

  • 🔴🔥 AZ Alkmaar vencer por 3 ou mais gols – 4.38

  • 🔴🔥 Resultado correto: 3x0 para o AZ – 8.00

  • 🔴🔥 Ambas as equipes marcam em ambos os tempos – 17.11


AZ Alkmaar x Groningen: Palpite – Apostas de Baixo Risco



  • 🟢⚽ Mais de 1.5 gols no jogo – 1.22

  • 🟢⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.31

  • 🟢⚽ Vitória do AZ Alkmaar – 1.54

  • 🟢⚽ AZ Alkmaar marcar mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.57


AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Médio Risco



  • 🟡🎯 Mais de 2.5 gols no jogo – 1.70

  • 🟡🎯 Ambas as equipes marcam – 1.82

  • 🟡🎯 AZ Alkmaar vencer com handicap -1.0 – 1.83

  • 🟡🎯 Intervalo / Final: AZ Alkmaar / AZ Alkmaar – 2.14

  • 🟡🎯 AZ Alkmaar para não sofrer gol – 2.21


*As odds são dinâmicas e podem mudar sem aviso prévio das casas de apostas. Para fazer esses palpites, coletamos as odds às 8h45 do dia 08/08.


AZ Alkmaar x Groningen: Onde Assistir à Eredivisie


O jogo AZ Alkmaar x Groningen vai ser transmitido na Disney+, no Brasil. E posse passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: AZ Alkmaar x Groningen pela Eredivisie

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 9h30 (horário de Brasília)

  • 📺 Onde Assistir: Disney+

  • 🏟️ Local: AFAS Stadion

Ver mais Ver menos

AZ Alkmaar x Groningen: Palpite do Dia

AZ Alkmaar Vence
Superbet logo
1.53
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Aparecidense - CFRJ / Maricá
1
1.56
Hibernian - Kilmarnock
1
1.73
Mallorca - Hamburger SV
1
2
Múltipla
5.40
x
Aposta
20
=
Ganhos
107.95
Apostar agora

AZ Alkmaar x Groningen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AZ Alkmaar x Groningen: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
AZ Alkmaar
3 - 0
Groningen
2024 KNVB Beker
AZ Alkmaar
3 - 1
Groningen
2024 Eredivisie
Groningen
0 - 0
AZ Alkmaar
2022 Eredivisie
AZ Alkmaar
1 - 0
Groningen
2022 Eredivisie
Groningen
1 - 4
AZ Alkmaar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AZ Alkmaar
Empate
Groningen

Jogo Responsável


Apostar implicar respeitar as regras do Jogo Responsável. Siga esses tópicos:



  • Aposte de forma responsável

  • Defina um orçamento fixo

  • Não tente recuperar perdas

  • Aposte apenas com valores que não comprometam sua vida financeira

  • Conheça os mercados e as probabilidades antes de apostar


Seguindo essas regras, pode se divertir fazendo apostas no AZ Alkmaar x Groningen, ou em qualquer outro jogo de futebol.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Floresta
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Tombense
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Floresta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Eibar
  • V
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Alaves
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V

Eibar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Antalyaspor
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Kasimpasa
  • D
  • E
  • D
  • E
  • D

Kasimpasa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Francana
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D
-
União São João
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

União São João Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Instituto Cordoba
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Platense
  • E
  • E
  • D
  • D
  • V

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites