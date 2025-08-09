- V
AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8 e +17, Onde Assistir, Eredivisie, 10/08
AZ Alkmaar x Groningen: Confira os palpites para o jogo da Eredivisie, o Campeonato da Holanda. Saiba onde assistir ao vivo no Brasil.
O confronto entre AZ Alkmaar e FC Groningen, pela primeira rodada da Eredivisie, coloca frente a frente o favoritismo do time da casa contra um adversário em clara desvantagem nas odds.
O AZ Alkmaar aparece com cotação de 1.54 para vencer, enquanto o empate paga 4.32 e o triunfo do Groningen chega a 5.90.
O mercado também indica tendência de gols: o mais de 2.5 gols está em 1.70, e o “ambas marcam” apresenta leve equilíbrio (1.82 para “Sim”).
Essa leitura abre boas oportunidades em handicaps asiáticos e apostas no ataque do AZ, especialmente no primeiro tempo.
AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8.00 e +17.00
- 🔴🔥 Troy Parrott para marcar o 1º gol – 3.86
- 🔴🔥 Mais de 4.5 gols no jogo – 4.14
- 🔴🔥 AZ Alkmaar vencer por 3 ou mais gols – 4.38
- 🔴🔥 Resultado correto: 3x0 para o AZ – 8.00
- 🔴🔥 Ambas as equipes marcam em ambos os tempos – 17.11
AZ Alkmaar x Groningen: Palpite – Apostas de Baixo Risco
- 🟢⚽ Mais de 1.5 gols no jogo – 1.22
- 🟢⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.31
- 🟢⚽ Vitória do AZ Alkmaar – 1.54
- 🟢⚽ AZ Alkmaar marcar mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.57
AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Médio Risco
- 🟡🎯 Mais de 2.5 gols no jogo – 1.70
- 🟡🎯 Ambas as equipes marcam – 1.82
- 🟡🎯 AZ Alkmaar vencer com handicap -1.0 – 1.83
- 🟡🎯 Intervalo / Final: AZ Alkmaar / AZ Alkmaar – 2.14
- 🟡🎯 AZ Alkmaar para não sofrer gol – 2.21
*As odds são dinâmicas e podem mudar sem aviso prévio das casas de apostas. Para fazer esses palpites, coletamos as odds às 8h45 do dia 08/08.
AZ Alkmaar x Groningen: Onde Assistir à Eredivisie
O jogo AZ Alkmaar x Groningen vai ser transmitido na Disney+, no Brasil. E posse passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: AZ Alkmaar x Groningen pela Eredivisie
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- 📺 Onde Assistir: Disney+
- 🏟️ Local: AFAS Stadion
AZ Alkmaar x Groningen: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
AZ Alkmaar x Groningen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AZ Alkmaar x Groningen: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar implicar respeitar as regras do Jogo Responsável. Siga esses tópicos:
- Aposte de forma responsável
- Defina um orçamento fixo
- Não tente recuperar perdas
- Aposte apenas com valores que não comprometam sua vida financeira
- Conheça os mercados e as probabilidades antes de apostar
Seguindo essas regras, pode se divertir fazendo apostas no AZ Alkmaar x Groningen, ou em qualquer outro jogo de futebol.
