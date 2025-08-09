AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8 e +17, Onde Assistir, Eredivisie, 10/08

AZ Alkmaar x Groningen: Confira os palpites para o jogo da Eredivisie, o Campeonato da Holanda. Saiba onde assistir ao vivo no Brasil.

O confronto entre AZ Alkmaar e FC Groningen, pela primeira rodada da Eredivisie, coloca frente a frente o favoritismo do time da casa contra um adversário em clara desvantagem nas odds.

O AZ Alkmaar aparece com cotação de 1.54 para vencer, enquanto o empate paga 4.32 e o triunfo do Groningen chega a 5.90.

O mercado também indica tendência de gols: o mais de 2.5 gols está em 1.70, e o “ambas marcam” apresenta leve equilíbrio (1.82 para “Sim”).

Essa leitura abre boas oportunidades em handicaps asiáticos e apostas no ataque do AZ, especialmente no primeiro tempo.

AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Odds +8.00 e +17.00



🔴🔥 Troy Parrott para marcar o 1º gol – 3.86



🔴🔥 Mais de 4.5 gols no jogo – 4.14



🔴🔥 AZ Alkmaar vencer por 3 ou mais gols – 4.38



🔴🔥 Resultado correto: 3x0 para o AZ – 8.00



🔴🔥 Ambas as equipes marcam em ambos os tempos – 17.11



AZ Alkmaar x Groningen: Palpite – Apostas de Baixo Risco



🟢⚽ Mais de 1.5 gols no jogo – 1.22



🟢⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.31



🟢⚽ Vitória do AZ Alkmaar – 1.54



🟢⚽ AZ Alkmaar marcar mais de 0.5 gol no 1º tempo – 1.57



AZ Alkmaar x Groningen: Palpite de Médio Risco



🟡🎯 Mais de 2.5 gols no jogo – 1.70



🟡🎯 Ambas as equipes marcam – 1.82



🟡🎯 AZ Alkmaar vencer com handicap -1.0 – 1.83



🟡🎯 Intervalo / Final: AZ Alkmaar / AZ Alkmaar – 2.14



🟡🎯 AZ Alkmaar para não sofrer gol – 2.21



*As odds são dinâmicas e podem mudar sem aviso prévio das casas de apostas. Para fazer esses palpites, coletamos as odds às 8h45 do dia 08/08.

AZ Alkmaar x Groningen: Onde Assistir à Eredivisie

O jogo AZ Alkmaar x Groningen vai ser transmitido na Disney+, no Brasil. E posse passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

