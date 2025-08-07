AZ Alkmaar x FC Vaduz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

AZ Alkmaar FC Vaduz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

AZ Alkmaar e FC Vaduz se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no AFAS Stadion, na Holanda, pela Liga Conferência.

AZ Alkmaar FC Vaduz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Resultado Final: AZ Alkmaar vence - odd 1.30 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.65 na Novibet







Palpite 3 - Handicap Asiático -1.5 AZ Alkmaar - odd 1.85 na Novibet





Mandante em vantagem

O AZ Alkmaar joga em casa, tem elenco mais qualificado e costuma se impor bem como mandante. Tudo indica um controle maior da posse e maior volume ofensivo.

Diferença técnica

O FC Vaduz, ainda que competitivo, chega como azarão. A diferença de investimento e ritmo de jogo entre os campeonatos também pesa a favor dos holandeses.

Tendência de jogo aberto

Com o AZ buscando vantagem logo no primeiro tempo, o cenário favorece um jogo movimentado, com mais de dois gols como possibilidade real.

AZ Alkmaar FC Vaduz: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo AZ Alkmaar FC Vaduz



ℹ️ Jogo: AZ Alkmaar x FC Vaduz pela Liga Conferência



📅 Data: 07 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



🏟️ Local: Estádio AFAS Stadion, Holanda



AZ Alkmaar FC Vaduz: Escalações prováveis

AZ Alkmaar: Jeroen Zoet; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Sven Mijnans, Kees Smit, Jordy Clasie, Ro-Zangelo Daal; Ernest Poku, Troy Parrott.

FC Vaduz: Leon Schaffran; Mischa Beeli, Niklas Lang, Denis Simani, Florian Hoxha; Luca Mack, Mats Hammerich, Nicolas Hasler, Ronaldo Fernandes; Javi Navarro, Angelo Campos.