AZ Alkmaar
UEFA Europa Conference League - World Wide
AFAS Stadion
FC Vaduz
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:10

AZ Alkmaar x FC Vaduz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

AZ Alkmaar FC Vaduz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


AZ Alkmaar e FC Vaduz se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no AFAS Stadion, na Holanda, pela Liga Conferência.


AZ Alkmaar FC Vaduz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Resultado Final: AZ Alkmaar vence - odd 1.30 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.65 na Novibet




  • Palpite 3 - Handicap Asiático -1.5 AZ Alkmaar - odd 1.85 na Novibet




Mandante em vantagem


O AZ Alkmaar joga em casa, tem elenco mais qualificado e costuma se impor bem como mandante. Tudo indica um controle maior da posse e maior volume ofensivo.


Diferença técnica


O FC Vaduz, ainda que competitivo, chega como azarão. A diferença de investimento e ritmo de jogo entre os campeonatos também pesa a favor dos holandeses.


Tendência de jogo aberto


Com o AZ buscando vantagem logo no primeiro tempo, o cenário favorece um jogo movimentado, com mais de dois gols como possibilidade real.


AZ Alkmaar FC Vaduz: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo AZ Alkmaar FC Vaduz



  • ℹ️ Jogo: AZ Alkmaar x FC Vaduz pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)

  • 🏟️ Local: Estádio AFAS Stadion, Holanda


AZ Alkmaar FC Vaduz: Escalações prováveis


AZ Alkmaar: Jeroen Zoet; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Sven Mijnans, Kees Smit, Jordy Clasie, Ro-Zangelo Daal; Ernest Poku, Troy Parrott.


FC Vaduz: Leon Schaffran; Mischa Beeli, Niklas Lang, Denis Simani, Florian Hoxha; Luca Mack, Mats Hammerich, Nicolas Hasler, Ronaldo Fernandes; Javi Navarro, Angelo Campos.

AZ Alkmaar x FC Vaduz: Palpite do Dia

AZ Alkmaar x FC Vaduz: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AZ Alkmaar x FC Vaduz: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
FC Vaduz
0 - 0
AZ Alkmaar
2022 UEFA Europa Conference League
FC Vaduz
1 - 2
AZ Alkmaar
2022 UEFA Europa Conference League
AZ Alkmaar
4 - 1
FC Vaduz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AZ Alkmaar
Empate
FC Vaduz

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

