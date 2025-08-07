- D
AZ Alkmaar x FC Vaduz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08
AZ Alkmaar FC Vaduz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
AZ Alkmaar e FC Vaduz se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no AFAS Stadion, na Holanda, pela Liga Conferência.
AZ Alkmaar FC Vaduz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Resultado Final: AZ Alkmaar vence - odd 1.30 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.65 na Novibet
Palpite 3 - Handicap Asiático -1.5 AZ Alkmaar - odd 1.85 na Novibet
Mandante em vantagem
O AZ Alkmaar joga em casa, tem elenco mais qualificado e costuma se impor bem como mandante. Tudo indica um controle maior da posse e maior volume ofensivo.
Diferença técnica
O FC Vaduz, ainda que competitivo, chega como azarão. A diferença de investimento e ritmo de jogo entre os campeonatos também pesa a favor dos holandeses.
Tendência de jogo aberto
Com o AZ buscando vantagem logo no primeiro tempo, o cenário favorece um jogo movimentado, com mais de dois gols como possibilidade real.
AZ Alkmaar FC Vaduz: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo AZ Alkmaar FC Vaduz
- ℹ️ Jogo: AZ Alkmaar x FC Vaduz pela Liga Conferência
- 📅 Data: 07 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
- 🏟️ Local: Estádio AFAS Stadion, Holanda
AZ Alkmaar FC Vaduz: Escalações prováveis
AZ Alkmaar: Jeroen Zoet; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Sven Mijnans, Kees Smit, Jordy Clasie, Ro-Zangelo Daal; Ernest Poku, Troy Parrott.
FC Vaduz: Leon Schaffran; Mischa Beeli, Niklas Lang, Denis Simani, Florian Hoxha; Luca Mack, Mats Hammerich, Nicolas Hasler, Ronaldo Fernandes; Javi Navarro, Angelo Campos.
AZ Alkmaar x FC Vaduz: Palpite do Dia
AZ Alkmaar x FC Vaduz: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AZ Alkmaar x FC Vaduz: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
