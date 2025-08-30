- V
- D
- D
- E
- E
- E
- V
- V
- E
- D
AVS x Famalicão: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08
AVS x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
AVS e Famalicão se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio das Aves, na Vila das Aves. É duelo entre vizinhos.
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
AVS x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Famalicão (1.93)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.06)
AVS x Famalicão Palpites Alternativos
- 🎯 AVS total de gols: Mais de 0.5 (1.59)
- 🎯 Empate (3.44)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.71)
AVS x Famalicão Palpite do Dia
- 🚀 Famalicão para vencer por 1 gol de diferença: 3.47
💰 AVS x Famalicão Palpite Odds Baixas
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.41
- ⚡ Dupla Chance: Empate ou Famalicão: 1.25
- ⚡ AVS total de gols - Mais de 0.5: 1.59
⚖️ AVS x Famalicão Palpite Odds Médias
- ⚡ Vitória do Famalicão: 1.93
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.06
- ⚡ Empate: 3.44
🚀 AVS x Famalicão Palpite Odds Altas
- ⚡ Vitória do AVS Futebol SAD: 4.14
- ⚡ Resultado Exato: 0-0: 7.19
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do AVS: 8.44
AVS x Famalicão: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: AVS x Famalicão - Primeira Liga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Aves, Vila das Aves
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
AVS x Famalicão: Escalações prováveis
AVS: Simão Bertelli; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Devenish, Leonardo Rivas; Jaume Grau, Ángel Algobia, Guillem Molina, Rafael Barbosa; Babatunde Akinsola, Diego Duarte.
Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.
AVS x Famalicão: Como chegam os times
AVS
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)
Famalicão
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (67%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 4 Gols marcados (1,33 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
AVS x Famalicão: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 2 vezes, com 2 vitórias do Famalicão.
📊 Resumo (últimos 5 jogos): Só se realizaram 2 jogos
- Famalicão: 2 vitórias
- AVS: 0 vitórias
- Empates: 0
- Gols: Famalicão 7, AVS 3
AVS x Famalicao: Palpite do Dia
AVS x Famalicao: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AVS x Famalicao: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
Goias Vence
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- D
Inter Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
New York City FC Vence
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- E
- D
- D
Aldosivi Vence