AVS x Famalicão: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08

AVS x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

AVS e Famalicão se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio das Aves, na Vila das Aves. É duelo entre vizinhos.

AVS x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Famalicão (1.93)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.06)



AVS x Famalicão Palpites Alternativos



🎯 AVS total de gols: Mais de 0.5 (1.59)

🎯 Empate (3.44)

🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.71)



AVS x Famalicão Palpite do Dia



🚀 Famalicão para vencer por 1 gol de diferença: 3.47



💰 AVS x Famalicão Palpite Odds Baixas



⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.41

⚡ Dupla Chance: Empate ou Famalicão: 1.25

⚡ AVS total de gols - Mais de 0.5: 1.59



⚖️ AVS x Famalicão Palpite Odds Médias



⚡ Vitória do Famalicão: 1.93

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.06

⚡ Empate: 3.44



🚀 AVS x Famalicão Palpite Odds Altas



⚡ Vitória do AVS Futebol SAD: 4.14

⚡ Resultado Exato: 0-0: 7.19

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do AVS: 8.44



AVS x Famalicão: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: AVS x Famalicão - Primeira Liga



📅 Data: 30/08/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Aves, Vila das Aves



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



AVS x Famalicão: Escalações prováveis

AVS: Simão Bertelli; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Devenish, Leonardo Rivas; Jaume Grau, Ángel Algobia, Guillem Molina, Rafael Barbosa; Babatunde Akinsola, Diego Duarte.

Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.

AVS x Famalicão: Como chegam os times

AVS



⚽️ 3 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (33%)

❌ 2 Derrotas (67%)

🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)



Famalicão



⚽️ 3 Jogos



✅ 2 Vitórias (67%)

🤝 1 Empate (33%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 4 Gols marcados (1,33 G/J)

🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)



AVS x Famalicão: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 2 vezes, com 2 vitórias do Famalicão.

📊 Resumo (últimos 5 jogos): Só se realizaram 2 jogos