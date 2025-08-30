Assine UOL
Primeira Liga - Portugal
Estádio Clube Desportivo das Aves
Famalicao
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

AVS x Famalicão: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
3 min

AVS x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


AVS e Famalicão se enfrentam neste sábado 30/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 14:00 (hora de Brasília), no Estádio das Aves, na Vila das Aves. É duelo entre vizinhos.


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


AVS x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Famalicão (1.93)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.06)


AVS x Famalicão Palpites Alternativos



  • 🎯 AVS total de gols: Mais de 0.5 (1.59)

  • 🎯 Empate (3.44)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.71)


AVS x Famalicão Palpite do Dia



  • 🚀 Famalicão para vencer por 1 gol de diferença: 3.47


💰 AVS x Famalicão Palpite Odds Baixas



  • Total de Gols - Mais de 1.5: 1.41

  • ⚡ Dupla Chance: Empate ou Famalicão: 1.25

  • ⚡ AVS total de gols - Mais de 0.5: 1.59


⚖️ AVS x Famalicão Palpite Odds Médias



  • ⚡ Vitória do Famalicão: 1.93

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.06

  • ⚡ Empate: 3.44


🚀 AVS x Famalicão Palpite Odds Altas



  • ⚡ Vitória do AVS Futebol SAD: 4.14

  • ⚡ Resultado Exato: 0-0: 7.19

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do AVS: 8.44


AVS x Famalicão: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: AVS x Famalicão - Primeira Liga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Aves, Vila das Aves

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


AVS x Famalicão: Escalações prováveis


AVS: Simão Bertelli; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Devenish, Leonardo Rivas; Jaume Grau, Ángel Algobia, Guillem Molina, Rafael Barbosa; Babatunde Akinsola, Diego Duarte.


Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.


AVS x Famalicão: Como chegam os times


AVS



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (33%)

  • 2 Derrotas (67%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)


Famalicão



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 2 Vitórias (67%)

  • 🤝 1 Empate (33%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 4 Gols marcados (1,33 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


AVS x Famalicão: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 2 vezes, com 2 vitórias do  Famalicão.


📊 Resumo (últimos 5 jogos): Só se realizaram 2 jogos



  • Famalicão: 2 vitórias

  • AVS: 0 vitórias

  • Empates: 0

  • Gols: Famalicão 7, AVS 3

AVS x Famalicao: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Castellón - Zaragoza
1
1.88
Real Madrid - Mallorca
1
1.2
Napoli - Cagliari
1
1.35
Múltipla
3.05
x
Aposta
20
=
Ganhos
60.91
AVS x Famalicao: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AVS x Famalicao: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
Famalicao
4 - 1
AVS
2024 Primeira Liga
AVS
2 - 3
Famalicao

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte