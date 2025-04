AVS x Casa Pia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Portugal - 19/04

Como chega o Casa Pia

Casa Pia vem de uma série de jogos difíceis, mas demonstra resiliência. A defesa tem sofrido, mas o ataque encontra meios para quebrar defesas sólidas. Uma equipe que busca aproveitar contragolpes e erros adversários.

Confronto direto entre equipes

No último confronto, AVS e Casa Pia empataram por 1-1, em um jogo equilibrado, com gols no primeiro tempo e equilíbrio na segunda metade. Espera-se mais um duelo acirrado.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

AVS x Casa Pia: Escalações Prováveis

AVS: Simão Bertelli; Tomás Tavares, Vasco Rafael, Kiki, Ignacio Rodríguez; Jaume Grau, Gustavo Mendonça, Nenê; Cristian Castro, Lucas Fernandes, John Mercado.