Avispa Fukuoka x Vissel Kobe: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 28/06

Avispa Fukuoka x Vissel Kobe: Confira Palpites e saiba onde assistir ao encontro que se joga no dia 28 de junho, às 07h, no Best Denki Stadium, em Fukuoka. Esse encontro é válido pela 22ª rodada da Liga Japonesa.

O Avispa Fukuoka (10º lugar, 29 pontos) enfrenta o Vissel Kobe (4º lugar, 36 pontos) em um confronto que opõe uma equipe em busca da parte intermediária da tabela contra um forte candidato ao G4.

Enquanto o Fukuoka busca consolidar sua campanha equilibrada (8 vitórias, 5 empates, 8 derrotas), o Vissel Kobe chega pressionado para manter sua posição no topo, vindo de 3 vitórias nas últimas 5 rodadas.

O Vissel Kobe tem um ataque mais eficiente (27 gols marcados) e defesa sólida (21 gols sofridos), enquanto o Avispa Fukuoka aposta em um jogo defensivo organizado (apenas 21 gols concedidos). Será que o time da casa segura o favoritismo do Kobe, ou os visitantes confirmam sua força e seguem na briga pelo topo?

Avispa Fukuoka x Vissel Kobe - Palpites de Hoje

🔒 1. Ambas as equipes marcam – Não – Odd 1.65

Fukuoka frequentemente sai de campo sem marcar ❌⚽, enquanto o Kobe costuma controlar jogos sem conceder muito 🛡️. Cenário típico para vitória magra 🥱 ou clean sheet 🧤.

🎯 2. Resultado Exato 0-1, 0-2 ou 1-2 para Kobe – "Alcance de gols: 2-3" – Odd 1.96

A faixa de gols mais provável 📉, combinando solidez defensiva do Kobe 🧱 com o baixo volume ofensivo do Avispa 🐝⚽. Odds razoáveis para uma abordagem segura ✅.

🏆 3. Vitória do Vissel Kobe sem sofrer gol – Odd 2.94

Apostando na superioridade técnica ⚙️ e na fraca produção ofensiva do time da casa 🏠⬇️. Alta odd 📈 com boa relação risco-retorno 💰 para quem busca retorno mais agressivo 🔥.

Avispa Fukuoka x Vissel Kobe - Onde Assistir

Você pode assistir a esse jogo em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.