Avaí x Vila Nova: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão Série B (19/07)

Avaí e Vila Nova se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis, com transmissão do SporTV e Premiere.

O Avaí ocupa a sexta colocação e tenta se manter firme na briga pelo G4. Já o Vila Nova, que é o nono colocado, busca encostar nos primeiros colocados e deixar para trás a irregularidade.

Confira os melhores Palpites de Avaí e Vila Nova, saiba onde assistir ao vivo e quais as escalações do confronto de hoje.

Avaí x Vila Nova Palpite - Série B



Palpite 1 – Total de Gols: Menos de 2.5 - odd de 1.65 na bet365

Palpite 2 – Empate Anula: Avaí - odd de 1.70 na F12.bet

Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - odd de 1.80 na Superbet



Com base no desempenho recente, projetamos um jogo travado e com poucas chances reais. As duas equipes têm encontrado dificuldade ofensiva, o que ajuda a explicar os palpites abaixo.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd de 1.65

Nos últimos dez jogos do Avaí, sete terminaram com dois gols ou menos por parte do time catarinense. Do lado do Vila Nova, foram oito partidas com esse padrão. O retrospecto mostra uma clara tendência de jogos truncados.

Com ataques pouco produtivos e defesas que não costumam ser vazadas com facilidade, a linha de menos de 2.5 gols aparece com valor.

Empate Anula: Avaí - odd de 1.70

Apesar da goleada sofrida para o Athletic, o Avaí tem um bom desempenho em casa, vencendo CRB e Chapecoense nas últimas partidas na Ressacada. Além disso, empatou com Paysandu e segurou o Atlético-GO.

O Vila Nova, por outro lado, perdeu cinco das últimas seis partidas como visitante. Por isso, o mercado de empate anula é mais conservador, mas promissor.

Ambas Marcam: Não - odd de 1.80

O ataque do Avaí passou em branco em quatro dos últimos dez jogos. O Vila Nova, por sua vez, também não marcou em cinco partidas recentes.

A tendência é de pelo menos um dos times não balançar as redes. Por isso, o "ambas não marcam" ganha relevância neste confronto.

Avaí x Vila Nova - Últimos 5 Jogos Entre Os Times



Avaí 3x0 Vila Nova (Série B 2024)



Vila Nova 2x1 Avaí (Série B 2024)



Vila Nova 1x1 Avaí (Série B 2023)



Avaí 0x3 Vila Nova (Série B 2023)



Vila Nova 1x0 Avaí (Série B 2021)



Últimas Notícias do Avaí

Apesar da goleada sofrida para o Athletic, o Avaí se mantém próximo ao G4. A equipe tem mostrado consistência dentro de casa, mas fora oscila bastante. A tendência é de manutenção da base do time para esse jogo.

Avaí - Últimos 5 jogos



❌ Athletic 4x0 Avaí



🟡 Avaí 0x0 Paysandu



✅ Criciúma 1x2 Avaí



❌ Avaí 1x2 Athletico PR



🟡 Volta Redonda 1x1 Avaí



Últimas Notícias do Vila Nova

O Vila vem de bons resultados pontuais, como a vitória sobre a Ferroviária e o Atlético-GO, mas sofre com a irregularidade. O setor ofensivo não engrenou, mesmo com alterações feitas nas últimas semanas.

Vila Nova - Últimos 5 jogos



🟡 Vila Nova 0x0 Operário



✅ Ferroviária 1x3 Vila Nova



✅ Vila Nova 1x0 Atlético GO



❌ Amazonas 2x1 Vila Nova



❌ Vila Nova 0x3 América-MG



Avaí x Vila Nova: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Avaí tem 54% de chances de vencer esse confronto direto em casa. O Vila Nova não costuma ser perigoso fora e o momento favorece o mandante.



Avaí ganha - Odd de @2.29 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @2.86 na Esportes da Sorte



Vila Nova ganha - Odd de @3.41 na Esportes da Sorte



Avaí x Vila Nova: Palpite de Odds Altas para o jogo



Menos de 2.5 gols + Ambas não marcam + Empate HT - Odd @5.30 - Na Superbet



Avaí x Vila Nova: Estatísticas



Avaí marcou 6 gols nos últimos 5 jogos



Vila Nova sofreu gols em 7 das últimas 10 partidas



Avaí venceu 3 dos últimos 5 jogos em casa



Vila Nova perdeu 5 dos últimos 6 fora



Quatro dos últimos cinco confrontos diretos tiveram menos de 3 gols



Avaí x Vila Nova - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Avaí x Vila Nova no SporTV e Premiere. A partida será neste sábado, às 18h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Tudo o que você precisa saber de Avaí x Vila Nova:



Jogue com responsabilidade. Apostar deve ser entretenimento. Saiba mais em nosso guia de Jogo Responsável.