Serie B - Brazil
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Cuiaba
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 18:30

Avaí x Cuiabá: Palpite Odd Alta 5+ e Onde Assistir, Brasileirão Série B, 10/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A 21ª rodada do Brasileirão Série B promete pegar fogo com um confronto direto na parte de cima da tabela. Neste domingo, 10 de agosto, o Avaí recebe o Cuiabá no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 16h (horário de Brasília). Separados por poucos pontos, os times fazem um duelo de "seis pontos" na briga acirrada pelo G-4. Neste artigo, você confere o melhor Avaí x Cuiabá palpite e descubra onde assistir a essa partida decisiva.


Confira outros palpites de hoje no Brasil e no Mundo!


Avaí x Cuiabá Palpites


Este é um clássico jogo de Série B entre dois fortes candidatos ao acesso, onde o fator casa e o medo de perder para um rival direto pesam muito. Os palpites refletem um cenário de equilíbrio e muita disputa tática.


Dupla Chance - Avaí ou Empate: Odd 1.26 na Betnacional


Por mais forte que seja o time do Cuiabá, vencer o Avaí na Ressacada é uma tarefa extremamente difícil. O Leão da Ilha baseia sua campanha na força como mandante e não deve ser derrotado em seus domínios neste confronto direto.


Menos de 2.5 gols: Odd 1.51 na superbet


Jogos entre equipes da parte de cima da tabela na Série B costumam ser muito estudados, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. A tendência é de um placar baixo, decidido nos detalhes.


Mais de 9 escanteios: Odd 1.66 na Bet365


A expectativa é de um jogo de pressão, especialmente do Avaí. Com as duas defesas bem postadas, a bola deve ser muito disputada nas laterais do campo, com os ataques buscando cruzamentos e finalizações que resultem em escanteios.


Como chegam os times


O Avaí chega para o confronto na 8ª posição, com 29 pontos, mas embalado por uma goleada histórica de 5x0 sobre o Botafogo-SP na penúltima rodada, que "lavou a alma" da equipe após uma sequência de tropeços. O time catarinense sabe que uma vitória em casa é fundamental para encostar de vez no G-4 e ultrapassar um rival direto. A força da Ressacada é o principal trunfo do Leão para buscar o resultado.


O Cuiabá, por sua vez, está na 5ª colocação com 31 pontos, apenas dois atrás da zona de acesso. A equipe, que foi rebaixada da Série A em 2024, montou um elenco forte para buscar o retorno imediato e faz uma campanha consistente. O Dourado vem de uma vitória por 2x0 sobre o Volta Redonda e quer pontuar fora de casa para se consolidar no grupo dos quatro primeiros. O primeiro turno entre as equipes terminou em um empate agitado por 2x2 na Arena Pantanal.


Onde Assistir Avaí x Cuiabá


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (serviço de streaming).


Ficha de jogo


Confronto: Avaí x Cuiabá


📅 Data: 10/08/2025


Horário: 16h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Estádio da Ressacada (Florianópolis, SC)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Avaí x Cuiabá


Para quem busca uma aposta mais ousada e com um retorno financeiro elevado, o placar exato de um jogo tão equilibrado é sempre uma opção interessante.


Resultado Correto 1x1 - Odd 6.50 na Bet365


Este palpite captura a essência do confronto. Reflete a força do Avaí em casa, que deve marcar, e a qualidade do Cuiabá, que também tem condições de balançar as redes. Um empate com gols mantém a disputa pelo acesso acirrada e é um resultado muito comum em jogos deste porte na Série B.


Conclusão


A expectativa para Avaí e Cuiabá é de um dos melhores e mais equilibrados jogos da rodada. De um lado, a tradição e a força do Avaí na Ressacada; do outro, a consistência e o forte investimento do Cuiabá. O cenário mais provável é de uma partida tensa, com poucos gols e decidida em detalhes, onde um empate não seria surpresa para ninguém.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Avai x Cuiaba: Palpite do Dia

Empate
3.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Avai x Cuiaba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Avai x Cuiaba: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 Serie B
Cuiaba
2 - 2
Avai
2022 Serie A
Cuiaba
1 - 0
Avai
2022 Serie A
Avai
1 - 2
Cuiaba
2020 Serie B
Cuiaba
2 - 1
Avai
2020 Serie B
Avai
0 - 2
Cuiaba

UOL - Admin

Palpites