Avaí x Botafogo-SP: Palpite com Odds Altas +6.50 +7.50, Onde Assistir, Série B, 28/07

Prévia do Jogo Avaí x Botafogo-SP pela Série B

O Avaí recebe o Botafogo-SP em um confronto pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão.

Analisando as odds, o Avaí é o favorito para vencer, com 1.74 no resultado final, enquanto o Botafogo SP aparece como underdog, cotado a 5.30. O empate está em 3.35, indicando que as casas de apostas veem o time da casa com maior probabilidade de vitória.

O mercado de Total de Gols aposta mais no Menos de 2,5 gols (1.51), sugerindo um jogo equilibrado e possivelmente de poucos gols.

Já o Ambas Marcam tem odds mais altas para o "Sim" (2.25), indicando que há expectativa de que pelo menos um dos times não marque.

O Botafogo SP terá que superar sua desvantagem estatística, enquanto o Avaí busca consolidar sua campanha em casa.

Avaí x Botafogo-SP: Palpite com Odds Altas (+ 4.50)



🔥 ⚡ X/1 (Empate no 1ºT, Avaí no final – 4.50) – Time reage no segundo tempo.



🔥 💥 Mais de 3,5 gols (5.00) – Se o jogo abrir, pode ter surpresa.



🔥 ⚽ Botafogo SP vencer (5.30) – Zebra possível, mas improvável.





🔥 🎯 Placar exato: Avaí 2-0 (6.50) – Resultado dentro do esperado, mas com odds altas.





🔥 📈 Avaí -2 (Handicap – 7.50) – Se dominar, pode golear.



*As odds foram coletadas na Novibet às 10h02 de domingo (sujeitas a alterações sem aviso prévio).







🔥 Super Palpite para Avaí x Botafogo SP

✅ Avaí vencer & Menos de 2,5 gols (Odd: 3.25)

📊 Por que essa aposta?





O Avaí é favorito (1.74) e tem maior probabilidade de vencer, especialmente em casa.





Menos de 2,5 gols está cotado a 1.51, indicando que o jogo tende a ser fechado.





Combinação das duas apostas paga 3.25, um valor interessante para um cenário realista.





Possíveis placares dentro dessa aposta: 1-0, 2-0 ou até mesmo 1-1 (se considerar "Avaí ou Empate & Menos de 2,5 gols").













Avaí x Botafogo-SP: Palpite com Odds Médias (+ 2.00)



🎯 🔄 Avaí -0,75 (Handicap Asiático – 2.00) – Time deve vencer por pelo menos 1 gol.

🎯 📊 Avaí vence e menos de 3,5 gols (2.20) – Jogo controlado.

🎯 🔄 Avaí vence 1º tempo (2.45) – Pressão inicial do time da casa.

🎯 🔀 Múltiplo resultado: 1-0, 2-0, 3-0 (2.65) – Vitórias plausíveis do Avaí.

🎯 ⚽ Avaí & Menos de 2,5 gols (3.25) – Vitória apertada do mandante.



Avaí x Botafogo-SP: Palpite com Odds Baixas (+ 1.17)