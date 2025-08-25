Avaí x Amazonas Palpite - Onde Assistir, Série B (25/08)

Avaí e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto terá início às 21:30 (horário de Brasília) na Ressacada, em Florianópolis.

O jogo é um confronto entre extremos da tabela. O Avaí, com trinta e três pontos, busca se aproximar do G4. Já o Amazonas, com 21, tenta sair da zona de rebaixamento.

Confira aqui nossos palpites de Avaí x Amazonas, saiba onde assistir e todas as análises completas para o jogo.

Palpites de Avaí x Amazonas: Nossas 3 Melhores Dicas

Nós analisamos os dados e as estatísticas dos times na Série B para trazer os palpites com as melhores chances. O Avaí tem um bom desempenho como mandante, enquanto o Amazonas tem tido dificuldades fora de casa.



🎯 Resultado Final: Avaí - odd 1.67



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.59



🎯 Handicap Asiático: Avaí -1.50 - odd 2.90



Para os palpites de Avaí x Amazonas, consideramos a força do Avaí em casa e a dificuldade do Amazonas em jogos como visitante. A equipe de Florianópolis tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo como mandante.

Palpites Alternativos Avaí x Amazonas

Para apostadores mais experientes, separamos algumas opções alternativas que podem trazer boas oportunidades. Estes mercados oferecem retornos maiores, mas têm um risco elevado.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas e entende mais a fundo as estatísticas dos times. Com uma análise cuidadosa, é possível encontrar boas cotações.



🎯 Primeiro time a marcar: Avaí - odd 1.53



🎯 Total de Gols do Time da Casa: Acima de 1.5 - odd 1.97



🎯 Empate anula aposta: Avaí - odd 1.25



Super Palpites Avaí x Amazonas

Para quem busca uma odd bem alta, separamos uma aposta combinada.



🚀 Resultado Exato: 2-0 Avaí - odd 6.20



💰 Palpites de Odds Baixas Avaí x Amazonas

Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites de menor risco.



🔵 Dupla Chance: 1X (Avaí ou Empate) - odd 1.16



🟢 Avaí para vencer ou empatar - odd 1.16



🟡 Vila Nova para marcar mais de 0.5 gols - odd 1.78



⚖️ Palpites de Odds Médias Avaí x Amazonas

Aqui indicamos odds entre 2.50 e 4.99.



🔵 Handicap Asiático: Avaí -1.50 - odd 2.90



🟢 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.23



🟡 Avaí para ganhar sem sofrer gol - odd 2.36



🚀 Palpites de Odds Altas Avaí x Amazonas

Aqui indicamos odds entre 5.00 e 12.00 para apostas mais ousadas.



🔵 Vila Nova para ganhar sem sofrer gol - odd 6.20



🟢 Resultado Exato: 1-0 Avaí - odd 4.90



🟡 Resultado do 1º Tempo: Vila Nova - odd 6.00



Avaí x Amazonas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida