Avaí x Amazonas Palpite - Onde Assistir, Série B (25/08)
Avaí e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto terá início às 21:30 (horário de Brasília) na Ressacada, em Florianópolis.
O jogo é um confronto entre extremos da tabela. O Avaí, com trinta e três pontos, busca se aproximar do G4. Já o Amazonas, com 21, tenta sair da zona de rebaixamento.
Confira aqui nossos palpites de Avaí x Amazonas, saiba onde assistir e todas as análises completas para o jogo. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Avaí x Amazonas: Nossas 3 Melhores Dicas
Nós analisamos os dados e as estatísticas dos times na Série B para trazer os palpites com as melhores chances. O Avaí tem um bom desempenho como mandante, enquanto o Amazonas tem tido dificuldades fora de casa.
- 🎯 Resultado Final: Avaí - odd 1.67
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.59
- 🎯 Handicap Asiático: Avaí -1.50 - odd 2.90
Para os palpites de Avaí x Amazonas, consideramos a força do Avaí em casa e a dificuldade do Amazonas em jogos como visitante. A equipe de Florianópolis tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo como mandante.
Palpites Alternativos Avaí x Amazonas
Para apostadores mais experientes, separamos algumas opções alternativas que podem trazer boas oportunidades. Estes mercados oferecem retornos maiores, mas têm um risco elevado.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas e entende mais a fundo as estatísticas dos times. Com uma análise cuidadosa, é possível encontrar boas cotações.
- 🎯 Primeiro time a marcar: Avaí - odd 1.53
- 🎯 Total de Gols do Time da Casa: Acima de 1.5 - odd 1.97
- 🎯 Empate anula aposta: Avaí - odd 1.25
Super Palpites Avaí x Amazonas
Para quem busca uma odd bem alta, separamos uma aposta combinada.
- 🚀 Resultado Exato: 2-0 Avaí - odd 6.20
💰 Palpites de Odds Baixas Avaí x Amazonas
Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites de menor risco.
- 🔵 Dupla Chance: 1X (Avaí ou Empate) - odd 1.16
- 🟢 Avaí para vencer ou empatar - odd 1.16
- 🟡 Vila Nova para marcar mais de 0.5 gols - odd 1.78
⚖️ Palpites de Odds Médias Avaí x Amazonas
Aqui indicamos odds entre 2.50 e 4.99.
- 🔵 Handicap Asiático: Avaí -1.50 - odd 2.90
- 🟢 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.23
- 🟡 Avaí para ganhar sem sofrer gol - odd 2.36
🚀 Palpites de Odds Altas Avaí x Amazonas
Aqui indicamos odds entre 5.00 e 12.00 para apostas mais ousadas.
- 🔵 Vila Nova para ganhar sem sofrer gol - odd 6.20
- 🟢 Resultado Exato: 1-0 Avaí - odd 4.90
- 🟡 Resultado do 1º Tempo: Vila Nova - odd 6.00
Avaí x Amazonas: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Avaí x Amazonas - Brasileirão Série B 2025
- 📅 Data: 25/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Avai x Amazonas: Palpite do Dia
Avai x Amazonas: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Avai x Amazonas: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Avaí e Amazonas Chegam Para o Confronto
O Avaí, em oitavo lugar na tabela, faz uma campanha consistente em casa, enquanto o Amazonas ocupa a lanterna do campeonato. A equipe mandante tem 33 pontos e o Amazonas tem 21 pontos.
No primeiro turno da Série B, as equipes se enfrentaram e o Avaí venceu o Amazonas por 2 a 0.
Últimos Jogos do Avaí
O Avaí tem oito vitórias, nove empates e cinco derrotas no campeonato. Em casa, o time tem seis vitórias, quatro empates e uma derrota.
A equipe vem de um empate sem gols contra o Operário, fora de casa. Em seus últimos jogos, a equipe tem mostrado força ofensiva em casa, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo.
- 🟡 Operário 0x0 Avaí - Série B
- ✅ Avaí 2x0 Cuiabá - Série B
- 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Série B
- ✅ Avaí 5x0 Botafogo-SP - Série B
- ❌ Remo 2x1 Avaí - Série B
Últimos Jogos do Amazonas
O Amazonas tem quatro vitórias, nove empates e nove derrotas na Série B. O time marcou vinte e três gols e sofreu trinta e um.
A equipe vem de um empate em 2 a 2 com o América-MG. Fora de casa, o Amazonas tem um desempenho fraco, com duas vitórias, dois empates e sete derrotas.
- 🟡 Amazonas 2x2 América-MG - Série B
- ❌ Ferroviária 2x1 Amazonas - Série B
- 🟡 Amazonas 2x2 Goiás - Série B
- 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas - Série B
- 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu - Série B
Nossa Opinião para Avaí x Amazonas
Considerando a excelente campanha do Avaí como mandante, com apenas uma derrota, e o histórico recente do Amazonas, que não vence fora de casa há dez jogos, nossa opinião é de que o Avaí tem grande vantagem no confronto. O time catarinense é favorito a vencer.
Lembre-se sempre que as apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
