Auxerre x Mônaco Palpite; Odds 4+; Onde Assistir, Ligue 1 (13/09)

O Auxerre recebe o Mônaco neste sábado em confronto que opõe equipes em momentos distintos. Enquanto o mandante, na 14ª posição, busca se reabilitar de duas derrotas seguidas, o visitante, em 4º, quer a vitória para colar nos líderes do campeonato.

A bola rola às 16h05 no Stade de l'Abbé-Deschamps, e o Mônaco entra em campo com um retrospecto de domínio total no confronto direto, prometendo um grande desafio para a equipe da casa.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Auxerre x Mônaco, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Auxerre x Mônaco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Mônaco vence - Odd 1.64 na Superbet. A aposta mais segura. O Mônaco venceu os últimos quatro confrontos diretos e vive uma fase muito superior à do adversário.

🟡 Médio Risco: Mônaco vence & Mais de 2.5 gols - Odd 2.25 na Bet365. O Mônaco é o favorito e o confronto é garantia de gols. Combinar os dois cenários mais prováveis oferece um ótimo retorno.

🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Mônaco 3 a 1 - Odd 11.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este placar reflete o domínio do Mônaco em um jogo com muitos gols, como é o histórico do duelo.



Palpites Alternativos Auxerre x Mônaco



Mais de 2,5 gols - Com odd de 1.53 , esta é uma ótima alternativa, já que os últimos quatro confrontos diretos superaram esta linha.

Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.59, esta aposta se baseia nos últimos duelos, que foram sempre abertos e com gols para os dois lados.



Super Palpites Auxerre x Mônaco



Mônaco vence & Ambos Marcam - Com odd de 3.00, esta aposta confia na vitória do favorito, mas também no fato de que o Auxerre, jogando em casa, conseguirá marcar seu gol de honra, algo que aconteceu em três dos últimos quatro confrontos.



💰 Palpites de Odds Baixas Auxerre x Mônaco



🟢 Mônaco vence - Odd 1.64: O Mônaco tem 100% de aproveitamento no confronto direto recente, vencendo as últimas quatro partidas. A equipe vive ótima fase, com um ataque poderoso, enquanto o Auxerre vem de duas derrotas seguidas.



⚖️ Palpites de Odds Médias Auxerre x Mônaco



🟡 Mônaco vence & Mais de 2.5 gols - Odd 2.25: Todos os últimos quatro duelos entre as equipes tiveram mais de 2.5 gols. Unir essa forte tendência com o favoritismo e o retrospecto positivo do Mônaco cria uma aposta de excelente valor.



🚀 Palpites de Odds Altas Auxerre x Mônaco



🔴 Resultado Correto: Mônaco 3 a 1 - Odd 11.00: O Mônaco tem um ataque avassalador, e os confrontos contra o Auxerre costumam ter muitos gols. Um placar de 3 a 1 para o time visitante é um resultado bastante plausível e que oferece um retorno espetacular.



Auxerre x Mônaco: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Auxerre x Mônaco - Ligue 1



Data: 13/09/2025



Horário: 16h05 (horário de Brasília)



Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre



Transmissão: Cazé TV



Como Auxerre e Mônaco Chegam Para o Confronto

O Auxerre chega em um momento delicado. Após vencer na estreia, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas e precisa de um bom resultado em casa para não entrar em crise. O desafio é enorme, já que enfrenta um de seus maiores carrascos.

O Mônaco vive uma ótima fase. A equipe vem de duas vitórias nos últimos três jogos, com um ataque que marcou 6 gols neste período. O time busca mais três pontos fora de casa para se manter colado na liderança do campeonato.

Últimos 5 jogos do Auxerre:



❌ Nantes 1-0 Auxerre



❌ Nice 3-1 Auxerre



✅ Auxerre 1-0 Lorient



❌ PSG 3-1 Auxerre



🟡 Auxerre 1-1 Nantes



Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 4 gols (média de 0,8 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)

Últimos 5 jogos do Mônaco:



✅ Mônaco 3-2 Strasbourg



❌ Lille 1-0 Mônaco



✅ Mônaco 3-1 Le Havre



❌ Mônaco 1-2 Inter



🟡 Ajax 2-2 Mônaco



Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)

Nossa Opinião para Auxerre x Mônaco

A superioridade do Mônaco é clara, tanto atualmente quanto no histórico do confronto. A tendência é de um jogo com muitos gols, como é de costume entre as equipes, e com mais uma vitória para o time do principado.

Escalações Prováveis Auxerre x Mônaco

Escalação Provável Auxerre: Donovan Léon; Paul Joly, Jubal, Théo Pellenard, Gabriel Osho; Rayan Raveloson, Elisha Owusu; Gaëtan Perrin, Gauthier Hein, Ado Onaiwu; e Florian Ayé.

Escalação Provável Mônaco: Radosław Majecki; Vanderson, Wilfried Singo, Thilo Kehrer, Kassoum Ouattara; Youssouf Fofana, Mohamed Camara; Maghnes Akliouche, Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir; e Wissam Ben Yedder.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.