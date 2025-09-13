Assine UOL
Auxerre
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Ligue 1 - France
Stade de l'Abbé Deschamps
Monaco
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 11:32

Auxerre x Mônaco Palpite; Odds 4+; Onde Assistir, Ligue 1 (13/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
6 min

O Auxerre recebe o Mônaco neste sábado em confronto que opõe equipes em momentos distintos. Enquanto o mandante, na 14ª posição, busca se reabilitar de duas derrotas seguidas, o visitante, em 4º, quer a vitória para colar nos líderes do campeonato.


A bola rola às 16h05 no Stade de l'Abbé-Deschamps, e o Mônaco entra em campo com um retrospecto de domínio total no confronto direto, prometendo um grande desafio para a equipe da casa.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Auxerre x Mônaco, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Auxerre x Mônaco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Mônaco vence - Odd 1.64 na Superbet. A aposta mais segura. O Mônaco venceu os últimos quatro confrontos diretos e vive uma fase muito superior à do adversário.

  • 🟡 Médio Risco: Mônaco vence & Mais de 2.5 gols - Odd 2.25 na Bet365. O Mônaco é o favorito e o confronto é garantia de gols. Combinar os dois cenários mais prováveis oferece um ótimo retorno.

  • 🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Mônaco 3 a 1 - Odd 11.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este placar reflete o domínio do Mônaco em um jogo com muitos gols, como é o histórico do duelo.


Palpites Alternativos Auxerre x Mônaco



  • Mais de 2,5 gols - Com odd de 1.53, esta é uma ótima alternativa, já que os últimos quatro confrontos diretos superaram esta linha.

  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.59, esta aposta se baseia nos últimos duelos, que foram sempre abertos e com gols para os dois lados.


Super Palpites Auxerre x Mônaco



  • Mônaco vence & Ambos Marcam - Com odd de 3.00, esta aposta confia na vitória do favorito, mas também no fato de que o Auxerre, jogando em casa, conseguirá marcar seu gol de honra, algo que aconteceu em três dos últimos quatro confrontos.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💰 Palpites de Odds Baixas Auxerre x Mônaco



  • 🟢 Mônaco vence - Odd 1.64: O Mônaco tem 100% de aproveitamento no confronto direto recente, vencendo as últimas quatro partidas. A equipe vive ótima fase, com um ataque poderoso, enquanto o Auxerre vem de duas derrotas seguidas.


⚖️ Palpites de Odds Médias Auxerre x Mônaco



  • 🟡 Mônaco vence & Mais de 2.5 gols - Odd 2.25: Todos os últimos quatro duelos entre as equipes tiveram mais de 2.5 gols. Unir essa forte tendência com o favoritismo e o retrospecto positivo do Mônaco cria uma aposta de excelente valor.


🚀 Palpites de Odds Altas Auxerre x Mônaco



  • 🔴 Resultado Correto: Mônaco 3 a 1 - Odd 11.00: O Mônaco tem um ataque avassalador, e os confrontos contra o Auxerre costumam ter muitos gols. Um placar de 3 a 1 para o time visitante é um resultado bastante plausível e que oferece um retorno espetacular.


Auxerre x Mônaco: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Auxerre x Mônaco - Ligue 1

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 16h05 (horário de Brasília)

  • Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre

  • Transmissão: Cazé TV


Como Auxerre e Mônaco Chegam Para o Confronto


O Auxerre chega em um momento delicado. Após vencer na estreia, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas e precisa de um bom resultado em casa para não entrar em crise. O desafio é enorme, já que enfrenta um de seus maiores carrascos.


O Mônaco vive uma ótima fase. A equipe vem de duas vitórias nos últimos três jogos, com um ataque que marcou 6 gols neste período. O time busca mais três pontos fora de casa para se manter colado na liderança do campeonato.


Últimos 5 jogos do Auxerre:



  • ❌ Nantes 1-0 Auxerre

  • ❌ Nice 3-1 Auxerre

  • ✅ Auxerre 1-0 Lorient

  • ❌ PSG 3-1 Auxerre

  • 🟡 Auxerre 1-1 Nantes 


Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 4 gols (média de 0,8 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)


Últimos 5 jogos do Mônaco:



  • ✅ Mônaco 3-2 Strasbourg

  • ❌ Lille 1-0 Mônaco

  • ✅ Mônaco 3-1 Le Havre

  • ❌ Mônaco 1-2 Inter

  • 🟡 Ajax 2-2 Mônaco 


Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)


Nossa Opinião para Auxerre x Mônaco


A superioridade do Mônaco é clara, tanto atualmente quanto no histórico do confronto. A tendência é de um jogo com muitos gols, como é de costume entre as equipes, e com mais uma vitória para o time do principado.


Escalações Prováveis Auxerre x Mônaco


Escalação Provável Auxerre: Donovan Léon; Paul Joly, Jubal, Théo Pellenard, Gabriel Osho; Rayan Raveloson, Elisha Owusu; Gaëtan Perrin, Gauthier Hein, Ado Onaiwu; e Florian Ayé.


Escalação Provável Mônaco: Radosław Majecki; Vanderson, Wilfried Singo, Thilo Kehrer, Kassoum Ouattara; Youssouf Fofana, Mohamed Camara; Maghnes Akliouche, Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir; e Wissam Ben Yedder.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.


 

Auxerre x Monaco: Palpite do Dia

Monaco Vence

Monaco Vence
1.62
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Auxerre x Monaco: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Auxerre x Monaco: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Ligue 1
Monaco
4 - 2
Auxerre
2024 Ligue 1
Auxerre
0 - 3
Monaco
2022 Ligue 1
Monaco
3 - 2
Auxerre
2022 Ligue 1
Auxerre
2 - 3
Monaco
2012 Ligue 2
Auxerre
0 - 2
Monaco

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Auxerre
Empate
Monaco

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

