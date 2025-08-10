Assine UOL
Auxerre
Ligue 1 - France
Stade de l'Abbé Deschamps
Lorient
Auxerre x Lorient: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1, 17/08

Auxerre x Lorient: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade de l'Abbé-Deschamps, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


O Auxerre, jogando em casa, quer começar o campeonato ganhando. O Lorient, por sua vez, vem de uma sequência de bons resultados e quer provar que está preparado para uma boa campanha, mesmo atuando fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Auxerre x Lorient Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.89 na Betnacional 

  ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Auxerre 2-1 - odd pagando 8.80 na F12.Bet 

  💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.72 na Superbet


Para as apostas em Auxerre x Lorient, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.89


Analisando o desempenho recente do Lorient, que teve resultados como 5-1 e 5-0 em seus últimos jogos, e a tendência ofensiva que o Auxerre demonstra em casa, um jogo com mais de 2,5 gols é bastante provável. 


A odd de 1.89 para esta aposta é interessante, considerando a capacidade de ambas as equipes de criar oportunidades e marcar.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Auxerre 2-1 - odd pagando 8.80


O Auxerre é o favorito para vencer o jogo, mas o Lorient tem demonstrado bom poder de ataque. Nos dois confrontos diretos mais recentes, houve uma vitória para cada lado, com ambos os placares sendo 0-1 ou 1-3.


Um resultado de 2 a 1 para o Auxerre, com a odd de 8.80, reflete a expectativa de um jogo disputado, mas com a vitória do time da casa.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.72


O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais seguros para esta partida. Nos últimos dois confrontos diretos, ambas as equipes marcaram. 


Além disso, o Lorient demonstrou um ataque forte em seus últimos jogos, e o Auxerre, jogando em casa, não vai querer ficar para trás. A odd de 1.72 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a probabilidade de um jogo aberto e com gols para os dois times.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Auxerre x Lorient: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Auxerre x Lorient ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.


Tudo o que você precisa saber:



  Confronto: Auxerre x Lorient - Ligue 1 2025/26

  Data: 17/08/2025

  Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre

  Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Auxerre x Lorient: Últimos 2 jogos entre os times



  26/02/2023 - Lorient 0-1 Auxerre (Ligue 1)

  16/09/2022 - Auxerre 1-3 Lorient (Ligue 1)


Auxerre x Lorient: Quem Ganha? Melhores Odds


O Auxerre tem cerca de 42,74% de chance de vitória, jogando em casa. O Lorient corre por fora, com 33,9% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.



  🏆 Auxerre vence - odd 2.34 na Betnacional

  ⚖️ Empate - odd 3.40 na Betnacional 

  👀 Lorient vence - odd 2.95 na Betnacional


 

Auxerre x Lorient: Palpite do Dia

Auxerre Vence
2.37
Auxerre x Lorient: Escalações Oficiais

Auxerre x Lorient: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2022 Ligue 1
Lorient
0 - 1
Auxerre
2022 Ligue 1
Auxerre
1 - 3
Lorient
2019 Ligue 2
Auxerre
0 - 0
Lorient
2019 Ligue 2
Lorient
1 - 0
Auxerre
2018 Ligue 2
Lorient
2 - 2
Auxerre

