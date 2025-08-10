- D
Auxerre x Lorient: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1, 17/08
Auxerre x Lorient: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade de l'Abbé-Deschamps, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.
O Auxerre, jogando em casa, quer começar o campeonato ganhando. O Lorient, por sua vez, vem de uma sequência de bons resultados e quer provar que está preparado para uma boa campanha, mesmo atuando fora de casa.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Auxerre x Lorient Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.89 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Auxerre 2-1 - odd pagando 8.80 na F12.Bet
- 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.72 na Superbet
Para as apostas em Auxerre x Lorient, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.
🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.89
Analisando o desempenho recente do Lorient, que teve resultados como 5-1 e 5-0 em seus últimos jogos, e a tendência ofensiva que o Auxerre demonstra em casa, um jogo com mais de 2,5 gols é bastante provável.
A odd de 1.89 para esta aposta é interessante, considerando a capacidade de ambas as equipes de criar oportunidades e marcar.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Auxerre 2-1 - odd pagando 8.80
O Auxerre é o favorito para vencer o jogo, mas o Lorient tem demonstrado bom poder de ataque. Nos dois confrontos diretos mais recentes, houve uma vitória para cada lado, com ambos os placares sendo 0-1 ou 1-3.
Um resultado de 2 a 1 para o Auxerre, com a odd de 8.80, reflete a expectativa de um jogo disputado, mas com a vitória do time da casa.
💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.72
O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais seguros para esta partida. Nos últimos dois confrontos diretos, ambas as equipes marcaram.
Além disso, o Lorient demonstrou um ataque forte em seus últimos jogos, e o Auxerre, jogando em casa, não vai querer ficar para trás. A odd de 1.72 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a probabilidade de um jogo aberto e com gols para os dois times.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
Auxerre x Lorient: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir Auxerre x Lorient ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.
Tudo o que você precisa saber:
- Confronto: Auxerre x Lorient - Ligue 1 2025/26
- Data: 17/08/2025
- Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre
- Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Auxerre x Lorient: Últimos 2 jogos entre os times
- 26/02/2023 - Lorient 0-1 Auxerre (Ligue 1)
- 16/09/2022 - Auxerre 1-3 Lorient (Ligue 1)
Auxerre x Lorient: Quem Ganha? Melhores Odds
O Auxerre tem cerca de 42,74% de chance de vitória, jogando em casa. O Lorient corre por fora, com 33,9% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.
- 🏆 Auxerre vence - odd 2.34 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 3.40 na Betnacional
- 👀 Lorient vence - odd 2.95 na Betnacional
Auxerre x Lorient: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Auxerre x Lorient: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Auxerre x Lorient: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
