Auxerre x Levante: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Auxerre x Levante: Confira os palpite para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Auxerre e Levante se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 14h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps, na cidade de Auxerre, França.

O duelo serve como mais um teste antes das estreias oficiais nos campeonatos nacionais. Para ambos os clubes, a prioridade é ajustar o posicionamento coletivo, rodar o elenco e dar ritmo aos jogadores.

Auxerre x Levante - Palpite e Odds





Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95 na Bet365







Empate anula aposta: Auxerre – odd pagando 1.60 na Novibet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80 na Superbet





A leve vantagem do time da casa e o estilo mais solto dos amistosos internacionais fazem dessas apostas opções interessantes.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95

É o tipo de aposta que se encaixa bem em pré-temporada, onde as defesas ainda estão sendo testadas e os treinadores buscam dar confiança ao setor ofensivo.

Empate anula aposta: Auxerre – odd pagando 1.60

O fator casa pode ser um diferencial para o Auxerre, que conhece bem o gramado e pode explorar mais as jogadas em velocidade. A proteção em caso de empate torna a aposta mais segura.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80

Levante costuma adotar postura ofensiva mesmo fora de casa, e o Auxerre deve responder com intensidade. Com dois ataques ativos e defesas em teste, a linha tem boas chances de bater.

Auxerre x Levante: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Auxerre x Levante