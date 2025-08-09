- D
Auxerre x Levante: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Auxerre x Levante: Confira os palpite para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Auxerre e Levante se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 14h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps, na cidade de Auxerre, França.
O duelo serve como mais um teste antes das estreias oficiais nos campeonatos nacionais. Para ambos os clubes, a prioridade é ajustar o posicionamento coletivo, rodar o elenco e dar ritmo aos jogadores.
Auxerre x Levante - Palpite e Odds
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95 na Bet365
Empate anula aposta: Auxerre – odd pagando 1.60 na Novibet
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80 na Superbet
A leve vantagem do time da casa e o estilo mais solto dos amistosos internacionais fazem dessas apostas opções interessantes.
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95
É o tipo de aposta que se encaixa bem em pré-temporada, onde as defesas ainda estão sendo testadas e os treinadores buscam dar confiança ao setor ofensivo.
Empate anula aposta: Auxerre – odd pagando 1.60
O fator casa pode ser um diferencial para o Auxerre, que conhece bem o gramado e pode explorar mais as jogadas em velocidade. A proteção em caso de empate torna a aposta mais segura.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80
Levante costuma adotar postura ofensiva mesmo fora de casa, e o Auxerre deve responder com intensidade. Com dois ataques ativos e defesas em teste, a linha tem boas chances de bater.
Auxerre x Levante: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Auxerre x Levante
- ℹ️ Jogo: Auxerre x Levante - Amistosos 2025
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, França
Auxerre x Levante: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Auxerre x Levante: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
