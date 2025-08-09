Assine UOL
Auxerre
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
Friendlies Clubs - World Wide
Levante
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
3.4
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.45
2
2.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.45
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
3.3
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3.45
2
2.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 07:01

Auxerre x Levante: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Auxerre x Levante: Confira os palpite para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Auxerre e Levante se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 14h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps, na cidade de Auxerre, França.


O duelo serve como mais um teste antes das estreias oficiais nos campeonatos nacionais. Para ambos os clubes, a prioridade é ajustar o posicionamento coletivo, rodar o elenco e dar ritmo aos jogadores.


Auxerre x Levante - Palpite e Odds




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.95 na Bet365




  • Empate anula aposta: Auxerreodd pagando 1.60 na Novibet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.80 na Superbet




A leve vantagem do time da casa e o estilo mais solto dos amistosos internacionais fazem dessas apostas opções interessantes.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95


É o tipo de aposta que se encaixa bem em pré-temporada, onde as defesas ainda estão sendo testadas e os treinadores buscam dar confiança ao setor ofensivo.


Empate anula aposta: Auxerre – odd pagando 1.60


O fator casa pode ser um diferencial para o Auxerre, que conhece bem o gramado e pode explorar mais as jogadas em velocidade. A proteção em caso de empate torna a aposta mais segura.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80


Levante costuma adotar postura ofensiva mesmo fora de casa, e o Auxerre deve responder com intensidade. Com dois ataques ativos e defesas em teste, a linha tem boas chances de bater.


Auxerre x Levante: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Auxerre x Levante



  • ℹ️ Jogo: Auxerre x Levante - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre, França

Ver mais Ver menos

Auxerre x Levante: Palpite do Dia

Auxerre Vence
Superbet logo
2.62
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atlas - Pachuca
2
2
Atletico Goianiense - Botafogo SP
1
1.73
Orihuela - Real Murcia
2
1.75
Múltipla
6.06
x
Aposta
20
=
Ganhos
121.10
Apostar agora

Auxerre x Levante: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Auxerre
Empate
Levante

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Nacional
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
GIL Vicente
  • E
  • V
  • E
  • E
  • E

Nacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Juventus
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tuna Luso
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Maranhão
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Tuna Luso Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gent
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Union St. Gilloise
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Union St. Gilloise Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites