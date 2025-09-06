Assine UOL
Austria
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Cyprus
Áustria x Chipre: Palpite, Odds +30, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Áustria x Chipre: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Áustria e Chipre se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Raiffeisen Arena, Linz, Áustria. A transmissão do jogo para o Brasil fica a cargo da ESPN.


Palpites de Áustria x Chipre: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Áustria (1.09)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.42)

  • 🎯 Áustria para vencer sem sofrer gol: Sim (1.47)


Palpites Alternativos Áustria x Chipre 



  • 🎯 Áustria total de gols: Mais de 2.5 (1.57)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.39)

  • 🎯 Resultado Exato: 3-0 (4.86)


Super Palpites Áustria x Chipre



  • 🚀 Áustria para vencer por 3+ gols de diferença: 1.74


💰 Palpites de Odds Baixas Áustria x Chipre



  • 🎯 Vitória da Áustria: 1.09

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.42

  • 🎯 Áustria para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.47


⚖️ Palpites de Odds Médias Áustria x Chipre



  • 🎯 Áustria total de gols - Mais de 3.5: 2.42

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.93

  • 🎯 Handicap Asiático - Áustria (-2.5): 1.85


🚀 Palpites de Odds Altas Áustria x Chipre



  • 🎯 Vitória do Chipre: 30.24

  • 🎯 Empate: 10.22

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 19.64


Áustria x Chipre: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Áustria x Chipre - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Raiffeisen Arena, Linz, Áustria

  • 📺 Transmissão: ESPN ou Novibet


Áustria x Chipre: Escalações prováveis


Áustria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Marco Friedl, Mathias Honsak; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Chris Baumgartner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic.


Chipre: Joel Mall; Giannis Satsias, Christos Sielis, Konstantinos Laifis, Giorgos Malekkides; Grigoris Kastanos, Charis Kyriakou, Loizos Loizou, Ioannis Kosti; Anderson Correia, Andronikos Kakoulis.


Como Áustria e Chipre Chegam Para o Confronto


A Áustria chega embalada para o confronto contra o Chipre, ocupando a 2ª posição do grupo com 6 pontos em 2 jogos. A seleção apresenta números impressionantes no ataque, com 6 gols marcados e apenas 1 sofrido, alcançando uma média de 3 gols por partida e 3,15 gols esperados por jogo, além de gerar em média 18 finalizações.


O Chipre, por sua vez, aparece na 4ª posição com 3 pontos em 3 jogos, fruto de 1 vitória e 2 derrotas. A equipa marcou 3 gols e sofreu 4, com uma média de apenas 1 gol por partida e menor produção ofensiva (14 chutes por jogo).


Nossa Opinião para Áustria x Chipre


⚡ Com estatísticas muito superiores e maior consistência, a Áustria surge como favorita, enquanto o Chipre tentará surpreender para se manter vivo na corrida pela qualificação.

Austria x Cyprus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Austria x Cyprus: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Cyprus
0 - 0
Austria

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

