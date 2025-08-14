Austria Vienna x Banik: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Liga Conferência Ao Vivo

Confira os melhores palpite para Austria Vienna x Baník, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Austria Vienna e Baník se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Generali Arena, na Áustria. No primeiro jogo, vitória de 3x4 do Baník. Austria Vienna x Baník terá transmissão com vídeo e de graça das casas de apostas bet365, Superbet e Stake, o torcedor também pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Palpites de Austria Vienna x Baník: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Austria Vienna e Baník para trazer as melhores dicas de apostas. O placar de 4x3 no primeiro jogo sugere um duelo muito aberto e com muitas chances de gol. Austria Vienna, com um xG de 3.2, e Baník, com um xG de 1.7, demonstram que as chances de gol são altas. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



⚽ Resultado Final - Austria Vienna - Odd de 1.68 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 2.63 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.70 na Superbet



Palpites Alternativos Austria Vienna x Baník

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Austria Vienna x Baník. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de vitória do Austria Vienna e o potencial ofensivo de ambas as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Se Classificar - Austria Viena - Odd de 1.95 na Superbet



⚽ Método de qualificação - Austria Vienna - Tempo Regulamentar - Odd de 3.00 na Novibet



⚽ Reultado Final/Amobs os times marcam - Austria Viena/Sim - Odd de 3.14 na Betnacioanl



Palpites de Odds Baixas Austria Vienna x Baník



⚽ Dupla Chance: Austria Vienna ou Empate - Odd de 1.20 na Stake



⚽ Total de Gols - Austria Viena - Mais de 1.5 - Odd de 1.65 na Betnacional



⚽ Resultado Final - Austria Viena - Odd de 1.68 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Austria Vienna x Baník



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Austria Vienna/Austria Vienna - Odd de 2.42 na Betnacional



⚽ Austria Vienna vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.75 na Novibet



⚽ Austria Vienna vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.75 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Austria Vienna x Baník



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 9.60 na Superbet



⚽ Resultado Exato: 3x1 para o Austria Vienna - Odd de 11.52 na Esportes da Sorte



⚽ Múltiplo resultado - 3x2, 4x2, 4x3, 5x1 - Odd de 14.50 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Austria Vienna x Baník: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Austria Vienna x Baník - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 14/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Generali Arena, Viena (Áustria)

Transmissão: Bet365, Superbet e Stake



Como assistir Austria Vienna x Banik

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365, Stake e Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Austria Vienna e Baník Chegam Para o Confronto

O Austria Vienna chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 4 a 3 na primeira partida. A equipe tem uma média de 3.3 gols marcados e 1.3 gols sofridos na competição. O time se destaca pelo seu alto xG (3.2) e 7.7 chutes no gol, o que indica um ataque eficiente. Jogando em casa, o Austria Vienna buscará a vitória para garantir a sua classificação.

O Baník, por sua vez, tem uma vantagem de 4 a 3 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 4.0 gols marcados e 3.0 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque forte, mas uma defesa vulnerável. A média de 4.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. O Baník tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.