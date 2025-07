Áustria Viena x Spaeri: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 2025

Áustria Viena e Spaeri FC se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, em partida válida pela segunda fase eliminatória da Liga Conferência. A bola rola às 15h30 (de Brasília) no Generali Arena, em Viena, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que poderá ser assistido por streaming nas casas de apostas.

O Áustria Vienna vai a campo tentando consolidar sua tradição continental contra um adversário estreante. Já o Spaeri, da Geórgia, encara o desafio de sua primeira participação internacional.

Confira nosso palpite de Áustria Viena x Spaeri FC, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Aproveite também os Palpites de hoje para outros jogos.

Áustria Viena x Spaeri Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Áustria Viena x Spaeri, sugerimos três palpites baseados na análise do favoritismo dos austríacos e da estreia internacional do time georgiano.



Resultado Final - Áustria Viena – odd pagando 1.07 na bet365

Ambas as equipes marcam: Não – odd pagando 1.50 na bet365

Total de Gols Menos de 3.5 – odd pagando 1.72 na bet365



Resultado Final - odd pagando 1.07

O Áustria Vienna é considerado amplamente favorito. Com odds inferiores a 1.10, a expectativa é de que os austríacos consigam controlar o ritmo do jogo desde os primeiros minutos.

A equipe conta com mais experiência em torneios europeus e vai atuar em casa, com apoio da torcida, diante de um adversário tecnicamente inferior.

Ambas as equipes marcam: Não - odd pagando 1.50

O Spaeri tem um elenco com pouco rodagem internacional e, fora de casa, tende a ter dificuldades ofensivas. No último jogo, perdeu por 2x0 para o FC Dila, mostrando dificuldades no ataque.

Já o Áustria Viena, mesmo não vindo de boa atuação contra o Hertha BSC, costuma ser seguro defensivamente contra times de menor expressão.

Total de Gols Menos de 3.5 - odd pagando 1.72

Apesar do favoritismo austríaco, o estilo de jogo da equipe não costuma ser tão agressivo. A tendência é de um jogo cadenciado, com o time da casa buscando abrir vantagem sem se expor demais.

A estreante Spaeri deve atuar retraída, o que pode limitar a produção ofensiva total da partida.

Áustria Viena x Spaeri - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Austria Vienna x Spaeri via streaming em casas de apostas como a Superbet. A partida será disputada às 15h30, desta quinta-feira (24/07), no Generali Arena, em Viena.

Tudo o que você precisa saber de Austria Vienna x Spaeri:



⚽️ Confronto: Austria Vienna x Spaeri - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Generali Arena, Viena



📺 Onde vai passar Austria Vienna x Spaeri: streaming (casas de apostas)



Austria Vienna x Spaeri - Últimos 5 jogos Entre Os Times

As equipes nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais.

Áustria Viena x Spaeri: quem ganha? - Melhores odds

O Áustria Viena tem cerca de 93,5% de chance de vencer este jogo da quinta-feira (24/07), considerando a odd de @1.07. A disparidade entre as equipes é visível nas casas de apostas.



Austria Vienna vence - Odd @1.07 na bet365



Empate - Odd @10.00 na bet365



Spaeri vence - Odd @26.00 na bet365



Essas cotações deixam claro o favoritismo austríaco, que pode ser aproveitado em apostas de cenário controlado. Entenda melhor o que são odds.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.