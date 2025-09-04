- V
Austrália x Nova Zelândia: Palpite de Placar Exato para o Amistoso
Confira palpite para o Austrália x Nova Zelândia, amistoso que se disputa amanhã, no Camberra Stadium. Veja nossos super palpites de placar exato.
Austrália e Nova Zelândia se enfrentam em um amistoso internacional nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, às 6h45 (horário de Brasília).
A partida coloca frente a frente duas equipes da Oceania que vivem momentos distintos em 2025.
Prévia do Amistoso Austrália x Nova Zelândia
A seleção australiana chega com uma campanha impressionante, acumulando 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em 16 jogos na temporada.
O ataque tem sido o ponto forte, com uma média de 2.38 gols por partida, enquanto a defesa se mostra sólida, sofrendo apenas 0.44 gol por jogo.
Já a Nova Zelândia tem uma trajetória mais modesta, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 11 jogos.
Apesar do desempenho irregular, a equipe tem um ataque produtivo, marcando em média 1.91 gols por jogo.
E isso é uma ajuda para os nossos palpites para o Austrália x Nova Zelândia.
Austrália x Nova Zelândia: Super Palpite de Placar Exato
Aqui estão 8 palpites de placar exato para o confronto, baseados nas odds fornecidas:
- 1x0 - odd 6.40
- 2x0 - odd 7.00
- 2x1 - odd 8.00
- 1x1 - odd 7.20
- 3x0 - odd 11.00
- 3x1 - odd 13.00
*As odds listadas foram coletadas na Superbet às 9h36 desta quinta-feira. É importante notar que a Superbet pode alterar as odds a qualquer momento e sem aviso prévio, já que a atualização das cotações é uma prática comum nas casas de apostas.
Mais Palpites para Austrália x Nova Zelândia
Com base na performance das equipes, o prognóstico aponta para um favoritismo claro da Austrália.
A solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe de Yengi são fatores que a colocam em vantagem.
No entanto, o ataque da Nova Zelândia, liderado por Chris Wood, não pode ser subestimado, tornando o palpite de "ambas as equipes marcam" uma aposta viável.
Vitória da Austrália: A campanha impecável dos australianos em 2025, com apenas uma derrota, sugere uma alta probabilidade de vitória em casa.
Total de Gols Acima de 2.5: Considerando a alta média de gols marcados por ambas as equipes na temporada (2.38 para a Austrália e 1.91 para a Nova Zelândia), é provável que o jogo tenha um placar movimentado.
Ambas as equipes marcam: Sim: Mesmo com a defesa australiana sendo forte, a capacidade ofensiva da Nova Zelândia, com quase dois gols de média por jogo, aumenta as chances de que ambos os times balancem as redes.
Austrália x Nova Zelândia: Onde Assistir de Graça
A Superbet vai transmitir o jogo Austrália x Nova Zelândia em sua plataforma de streaming, tornando a partida acessível para os usuários da casa de apostas.
Conclusão
A Austrália é a grande favorita para vencer o confronto. Além do excelente retrospecto na temporada, o fator casa e a superioridade no ranking da FIFA confirmam essa tendência.
A Austrália ocupa a 24ª posição, enquanto a Nova Zelândia está em 82º lugar.
Australia x New Zealand: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Australia x New Zealand: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Australia x New Zealand: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
A partida entre Austrália e Nova Zelândia ocorrerá em 05 de setembro de 2025, às 09:45 (UTC). Lembrando que apostas devem ser feitas com responsabilidade e moderação, encarando-as como entretenimento.
