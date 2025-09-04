Austrália x Nova Zelândia: Palpite de Placar Exato para o Amistoso

Confira palpite para o Austrália x Nova Zelândia, amistoso que se disputa amanhã, no Camberra Stadium. Veja nossos super palpites de placar exato.

Austrália e Nova Zelândia se enfrentam em um amistoso internacional nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, às 6h45 (horário de Brasília).

A partida coloca frente a frente duas equipes da Oceania que vivem momentos distintos em 2025.

Prévia do Amistoso Austrália x Nova Zelândia

A seleção australiana chega com uma campanha impressionante, acumulando 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em 16 jogos na temporada.

O ataque tem sido o ponto forte, com uma média de 2.38 gols por partida, enquanto a defesa se mostra sólida, sofrendo apenas 0.44 gol por jogo.

Já a Nova Zelândia tem uma trajetória mais modesta, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 11 jogos.

Apesar do desempenho irregular, a equipe tem um ataque produtivo, marcando em média 1.91 gols por jogo.

E isso é uma ajuda para os nossos palpites para o Austrália x Nova Zelândia.

Austrália x Nova Zelândia: Super Palpite de Placar Exato

Aqui estão 8 palpites de placar exato para o confronto, baseados nas odds fornecidas:



1x0 - odd 6.40



2x0 - odd 7.00



2x1 - odd 8.00



1x1 - odd 7.20



3x0 - odd 11.00



3x1 - odd 13.00



*As odds listadas foram coletadas na Superbet às 9h36 desta quinta-feira. É importante notar que a Superbet pode alterar as odds a qualquer momento e sem aviso prévio, já que a atualização das cotações é uma prática comum nas casas de apostas.

Mais Palpites para Austrália x Nova Zelândia

Com base na performance das equipes, o prognóstico aponta para um favoritismo claro da Austrália.

A solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe de Yengi são fatores que a colocam em vantagem.

No entanto, o ataque da Nova Zelândia, liderado por Chris Wood, não pode ser subestimado, tornando o palpite de "ambas as equipes marcam" uma aposta viável.





Vitória da Austrália: A campanha impecável dos australianos em 2025, com apenas uma derrota, sugere uma alta probabilidade de vitória em casa.







Total de Gols Acima de 2.5: Considerando a alta média de gols marcados por ambas as equipes na temporada (2.38 para a Austrália e 1.91 para a Nova Zelândia), é provável que o jogo tenha um placar movimentado.







Ambas as equipes marcam: Sim: Mesmo com a defesa australiana sendo forte, a capacidade ofensiva da Nova Zelândia, com quase dois gols de média por jogo, aumenta as chances de que ambos os times balancem as redes.





Austrália x Nova Zelândia: Onde Assistir de Graça

A Superbet vai transmitir o jogo Austrália x Nova Zelândia em sua plataforma de streaming, tornando a partida acessível para os usuários da casa de apostas.

Conclusão

A Austrália é a grande favorita para vencer o confronto. Além do excelente retrospecto na temporada, o fator casa e a superioridade no ranking da FIFA confirmam essa tendência.

A Austrália ocupa a 24ª posição, enquanto a Nova Zelândia está em 82º lugar.