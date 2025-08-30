Assine UOL
Austin
Major League Soccer - United States
Q2 Stadium
San Jose Earthquakes
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 08:02

Austin x San Jose Earthquakes: Palpite, Onde Assistir ao Vivo, Escalações, MLS, 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Austin x San Jose Earthquakes: Palpite para o jogo deste dia 31/08 pela Major League Soccer. Descubra onde assistir e as escalações oficiais.


Austin e San Jose Earthquakes se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela 29ª rodada da MLS 2025. A bola vai rolar às 21:30 (horário de Brasília) no Q2 Stadium, em Austin, Texas, e a transmissão será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


O confronto promete ser disputado. O Austin busca se firmar em casa e subir na tabela, enquanto o San Jose Earthquakes precisa pontuar para não se afastar da zona de classificação. O jogo é importante para as duas equipes.


Confira nossos palpites de Austin x San Jose Earthquakes, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Austin x San Jose Earthquakes: Palpite e Odds



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.05

  • 🎯 Austin vence - odd 2.30


Analisamos o desempenho recente das equipes, os confrontos diretos e as condições de jogo, para fazer esses palpites de Austin x San Jose Earthquakes.


A expectativa é de uma partida com intensidade e chances de gols.


O histórico de confrontos e a necessidade de vitória de ambos os lados aumentam as chances de um jogo aberto e com gols.


Palpites Alternativos Austin x San Jose Earthquakes


Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que o jogo pode ter um ritmo acelerado, com chances de gols nos dois tempos.


Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem **busca diversificar suas apostas**. Vale a pena considerar as opções para aumentar as suas chances de ganhar.



  • 🎯 **Total de Escanteios: Mais de 9.5** - odd 1.90

  • 🎯 **Austin vence e Ambas as equipes marcam** - odd 3.80

  • 🎯 **Intervalo/Final: Empate/Austin** - odd 5.50


Super Palpites Austin x San Jose Earthquakes


Para aqueles que buscam **grandes emoções e odds elevadas**, separamos um palpite especial com potencial de alto retorno.



  • 🚀 **Vencedor + Ambas as equipes marcam + Mais de 3.5 Gols** - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Austin x San Jose Earthquakes


Para quem busca **apostas mais seguras**, com odds mais modestas, mas com boas chances de acerto:



  • 🔵 **Total de Gols: Mais de 1.5** - odd 1.35

  • 🟢 **Austin - Empate Anula** - odd 1.55

  • 🟡 **San Jose Earthquakes para marcar primeiro** - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Austin x San Jose Earthquakes


Para quem busca **equilibrar risco e retorno**, as odds médias podem ser uma boa opção:



  • 🔵 **Resultado Correto: 2-1 para Austin** - odd 8.00

  • 🟢 **Ambas as equipes marcam no 1º tempo** - odd 3.00

  • 🟡 **Jogador a marcar a qualquer momento: Diego Rubio** - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Austin x San Jose Earthquakes


Para os apostadores que buscam **grandes emoções e retornos significativos**, separamos algumas opções com odds elevadas:



  • 🔵 **Resultado Correto: 3-1 para Austin** - odd 10.00

  • 🟢 **Austin vence por exatamente 2 gols** - odd 5.50

  • 🟡 **Gol contra a qualquer momento** - odd 12.00


Austin x San Jose Earthquakes: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ **Confronto:** Austin x San Jose Earthquakes - MLS 2025

  • 📅 **Data:** 31/08/2025

  • ⏰ **Horário:** 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ **Local:** Q2 Stadium, Austin, Texas

  • 📺 **Transmissão:** MLS Season Pass (Apple TV)


Como Austin e San Jose Earthquakes Chegam Para o Confronto


O Austin busca melhorar sua posição na tabela, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na MLS. A equipe precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga nos playoffs.


Já o San Jose Earthquakes, apesar de jogar fora de casa, precisa somar pontos para não se afastar da zona de classificação. A equipe tem se mostrado competitiva e busca surpreender o adversário.


Últimos Jogos do Austin


O Austin vem de uma sequência de resultados com vitórias, empates e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a MLS.



  • ✅ Austin 3x2 Houston Dynamo - MLS

  • 🟡 Austin 1x1 FC Dallas - MLS

  • ✅ Austin 2x1 Los Angeles Galaxy - MLS

  • ❌ CF Montreal 2x0 Austin - MLS

  • ✅ Austin 4x0 Seattle Sounders - MLS


Últimos Jogos do San Jose Earthquakes


O San Jose Earthquakes vem de resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias importantes, mas também derrotas. O time tem se mostrado eficiente no ataque, mas precisa melhorar a defesa.


A consistência é um ponto crucial para o San Jose Earthquakes. A equipe precisa se manter focada para buscar a vitória fora de casa.



  • ✅ San Jose Earthquakes 2x1 Houston Dynamo - MLS

  • ❌ San Jose Earthquakes 0x2 San Diego FC - MLS

  • ✅ San Jose Earthquakes 3x2 Vancouver Whitecaps - MLS

  • ❌ Real Salt Lake 3x1 San Jose Earthquakes - MLS

  • ❌ Seattle Sounders 3x2 San Jose Earthquakes - MLS


Austin x San Jose Earthquakes: Prognóstico


Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. O Austin tem o favoritismo por jogar em casa, mas o San Jose Earthquakes pode surpreender.


Apostar em gols e no Austin é uma boa estratégia, considerando o histórico recente das equipes e a necessidade de vitória. A partida promete ser emocionante!

Austin x San Jose Earthquakes: Palpite do Dia

Austin Vence
Superbet logo
2.12
Apostar agora

Múltipla do Dia
NAC Breda - AZ Alkmaar
2
1.58
Toulouse - Paris Saint Germain
2
1.36
Tottenham - Bournemouth
1
1.92
Múltipla
4.13
x
Aposta
20
=
Ganhos
82.51
Austin x San Jose Earthquakes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Austin x San Jose Earthquakes: Confrontos Diretos

1 Vitórias
4 Empates
0 Vitórias
2025 Major League Soccer
San Jose Earthquakes
0 - 0
Austin
2025 US Open Cup
San Jose Earthquakes
2 - 2
Austin
2024 Major League Soccer
San Jose Earthquakes
1 - 1
Austin
2024 Major League Soccer
Austin
4 - 3
San Jose Earthquakes
2023 Major League Soccer
San Jose Earthquakes
1 - 1
Austin

Quem vai ganhar?
Austin
Empate
