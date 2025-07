Austin x Los Angeles FC: Palpites, Onde Assistir e Escalações - MLS - 05/07

Austin x Los Angeles FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Q2 Stadium, em Austin, no sábado, 05/07, às 21h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Austin x Los Angeles FC: Palpites - MLS



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Metade dos 12 confrontos entre eles terminaram com gols para ambos os lados, e nos últimos jogos da temporada ambos têm tido padrão parecido, com um aproveitamento de BTTS em cerca de 50‑53%.

Palpite 2 - Over 2,5 gols

Registrou-se média de cerca de 2.8 gols por jogo nestes confrontos e 50% dos jogos tiveram mais de 2,5 gols.

Palpite 3 - Resultado Final: Austin vence

Apesar do histórico favorável ao LAFC, o Austin vem de bom momento jogando em casa, e publicações recentes apontam o clube como favorito para conquistar os três pontos no Q2 Stadium.

Austin x Los Angeles FC - Onde Assistir

Austin x Los Angeles FC se enfrentam no sábado, 05/07, às 21h30 (horário de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, Texas (EUA).

Transmissão: MLS Season Pass via Apple TV (streaming no mundo todo, sem blackouts) e, no Brasil, ESPN4 (TV fechada)