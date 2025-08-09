- V
Austin x Houston Dynamo: Palpite, Odds Altas +17 e Onde Assistir - MLS 09/08
🚀 Confira os melhores palpites Austin x Houston Dynamo com odds altas +4, +15 +17. 🚀
O duelo acontece neste sábado (09/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, Texas, pela Major League Soccer.
O Austin chega buscando recuperação e tentando se aproximar da zona de classificação direta aos playoffs, enquanto o Houston Dynamo briga para manter sua posição na parte de cima da tabela. O confronto promete equilíbrio, com ambas as equipes capazes de balançar as redes.
Aqui você vai encontrar as melhores palpites com odds altas, prognósticos detalhados, estatísticas e onde assistir a partida ao vivo.
Austin x Houston Dynamo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.77
- 🎯 Palpite: Vitória do Austin - odd 2.08
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.92
O palpite do dia aposta no fator casa como diferencial para o Austin, que costuma ter desempenho melhor atuando no Q2 Stadium. O Houston, por sua vez, chega embalado, mas costuma oscilar quando joga fora. A tendência é de um jogo aberto, com boas chances para os dois lados e placar movimentado.
🚀 Austin x Houston Dynamo Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Austin vence e ambas marcam - odd 4.07
- 🟢 Palpite: 3x1 para o Austin - odd 15.97
- 🟡 Palpite: Empate com gols (2-2) - odd 13.31
As estatísticas mostram que o Austin marca em média 1,6 gol por jogo em casa, enquanto o Houston marca 1,3 fora. Os dois times têm ataques perigosos, o que sustenta apostas em combinações de vitória com ambas marcam e placares exatos mais altos.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Austin x Houston Dynamo
🔥 Vitória do Austin por 3 ou mais gols - odd 17.84
O superpalpite mira em uma aposta ousada: um Austin dominante, aproveitando o apoio da torcida e a instabilidade defensiva do Houston fora de casa. Embora seja improvável, a odd altíssima oferece valor para quem busca retorno elevado em um único resultado.
💰 Palpites de Odds Baixas Austin x Houston Dynamo
- 🔵 Vitória com empate anula: Austin - odd 1.51
- 🟢 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.29
- 🟡 Dupla hipótese: Austin ou empate - odd 1.28
Estatísticas e Desempenho Recente
📊 Confrontos Diretos (H2H) - Últimos 5 jogos
- 12/05/2024 - MLS: Houston Dynamo 2x1 Austin
- 20/08/2023 - MLS: Austin 2x0 Houston Dynamo
- 10/05/2023 - US Open Cup: Houston Dynamo 2x0 Austin
- 15/04/2023 - MLS: Houston Dynamo 2x1 Austin
- 31/08/2022 - MLS: Houston Dynamo 1x3 Austin
📌 Retrospecto recente: Nos últimos 5 encontros, o Houston Dynamo venceu 3 vezes e o Austin venceu 2. Apesar da ligeira vantagem do Houston, os últimos jogos em Austin foram favoráveis ao time da casa.
📈 Forma Recente - Últimos 5 jogos na MLS
Austin
- 03/08 - Austin 2x1 Real Salt Lake ✅
- 27/07 - LAFC 3x0 Austin ❌
- 21/07 - Austin 1x1 Nashville ⚖️
- 13/07 - Portland Timbers 2x1 Austin ❌
- 07/07 - Austin 3x2 Minnesota ✅
Houston Dynamo
- 02/08 - Houston Dynamo 1x0 Seattle Sounders ✅
- 27/07 - Houston Dynamo 2x2 Sporting Kansas City ⚖️
- 20/07 - Houston Dynamo 1x2 LA Galaxy ❌
- 13/07 - Houston Dynamo 3x1 Colorado Rapids ✅
- 06/07 - Vancouver Whitecaps 2x0 Houston Dynamo ❌
📊 Análise de momento: O Austin venceu 2 dos últimos 3 jogos em casa, enquanto o Houston venceu apenas 1 dos últimos 4 fora. Isso reforça o favoritismo do time mandante no confronto de sábado.
Informações do Jogo: Austin x Houston Dynamo - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Austin x Houston Dynamo - MLS
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Q2 Stadium, Austin (Texas)
- 📺 Transmissão: Apple TV
Para mais prognósticos como este, acesse nossos palpites de futebol para hoje e confira outras análises.
📺 Onde Assistir Austin x Houston Dynamo
A partida terá transmissão ao vivo pela Apple TV.
É possível também acompanhar com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login em sua conta. Caso ainda não possua cadastro, conclua e verifique sua conta para assistir.
Como Austin e Houston Dynamo Chegam Para o Confronto
O Austin vem alternando bons e maus resultados na MLS, mas mantém aproveitamento forte em casa, fator que pode ser determinante neste confronto. A equipe aposta em Myrto Uzuni como principal referência ofensiva, além de um meio-campo criativo para explorar falhas do adversário.
O Houston Dynamo chega embalado por vitórias recentes, mas apresenta desempenho irregular fora de casa. O time tem em Ezequiel Ponce e Diego Rubio suas principais armas ofensivas, mas precisa ajustar o sistema defensivo para evitar sofrer gols cedo, algo recorrente nos últimos jogos.
Austin x Houston Dynamo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Austin x Houston Dynamo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Austin x Houston Dynamo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte sempre com moderação e defina limites antes de jogar. As apostas esportivas devem ser vistas como entretenimento, e não como fonte de renda. Saiba mais sobre Jogo Responsável e mantenha o controle.
