Major League Soccer - United States
Q2 Stadium
FC Dallas
Austin x Dallas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Austin x Dallas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Austin e Dallas se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Major League Soccer (MLS). A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, Estados Unidos.


O Austin tenta aproveitar o fator casa para se manter competitivo na tabela. Já o Dallas aposta em contra-ataques rápidos e boa organização defensiva para conquistar pontos fora.


Austin x Dallas Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 3 – Vitória do Austin – odd pagando 2.10 na bet365


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


As duas equipes costumam criar chances e deixar espaços na defesa, aumentando a chance de ambos marcarem.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90


A expectativa é de um confronto aberto e ofensivo, com várias finalizações.


Vitória do Austin - odd pagando 2.10


O mando de campo pode ser decisivo para o Austin superar o rival.


Austin x Dallas: Onde Assistir


O jogo passa na Apple TV e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Austin x Dallas pela MLS

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Q2, Austin, Estados Unidos 

  • 📺 Onde vai passar: Apple TV e Novibet (streaming)


Austin x Dallas: Escalações prováveis


Austin: Brad Stuver; Mikkel Desler, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro; Osman Bukari, Ilie Sánchez, Daniel Pereira, Owen Wolff; Myrto Uzuni, Diego Rubio.


Dallas: Michael Collodi; Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Lalas Abubakar, Shaq Moore; Ramiro, Kaick, Bernard Kamungo, Patrickson Delgado; Petar Musa, Logan Farrington.

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Austin x FC Dallas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Austin x FC Dallas: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Major League Soccer
FC Dallas
0 - 0
Austin
2024 Major League Soccer
FC Dallas
3 - 1
Austin
2024 Major League Soccer
FC Dallas
2 - 1
Austin
2024 Major League Soccer
Austin
2 - 1
FC Dallas
2023 Major League Soccer
FC Dallas
1 - 0
Austin

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites