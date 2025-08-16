- V
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
Austin x Dallas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS, 16/08
Austin x Dallas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Austin e Dallas se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Major League Soccer (MLS). A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, Estados Unidos.
O Austin tenta aproveitar o fator casa para se manter competitivo na tabela. Já o Dallas aposta em contra-ataques rápidos e boa organização defensiva para conquistar pontos fora.
Austin x Dallas Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 3 – Vitória do Austin – odd pagando 2.10 na bet365
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
As duas equipes costumam criar chances e deixar espaços na defesa, aumentando a chance de ambos marcarem.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90
A expectativa é de um confronto aberto e ofensivo, com várias finalizações.
Vitória do Austin - odd pagando 2.10
O mando de campo pode ser decisivo para o Austin superar o rival.
Austin x Dallas: Onde Assistir
O jogo passa na Apple TV e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Austin x Dallas pela MLS
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Q2, Austin, Estados Unidos
- 📺 Onde vai passar: Apple TV e Novibet (streaming)
Austin x Dallas: Escalações prováveis
Austin: Brad Stuver; Mikkel Desler, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro; Osman Bukari, Ilie Sánchez, Daniel Pereira, Owen Wolff; Myrto Uzuni, Diego Rubio.
Dallas: Michael Collodi; Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Lalas Abubakar, Shaq Moore; Ramiro, Kaick, Bernard Kamungo, Patrickson Delgado; Petar Musa, Logan Farrington.
Austin x FC Dallas: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Austin x FC Dallas: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Austin x FC Dallas: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- E
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- E
Guadalajara Chivas Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
76 Iğdır Belediyespor Vence
- E
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
CRB Vence