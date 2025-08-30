- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
Augsburg x Bayern: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)
Augsburg x Bayern: veja o palpite odds altas +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), na WWK Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O confronto é um duelo bávaro entre duas equipes que começaram o campeonato com 100% de aproveitamento. O Augsburg, em 3º, vem de uma ótima vitória fora de casa e tenta surpreender o gigante. O Bayern, líder após uma goleada na estreia, busca manter a soberania e o retrospecto de muitos gols no confronto.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Augsburg x Bayern Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 3.5 gols, odd pagando 1.83 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bayern 3 a 1, odd pagando 9.20 na Betnacional
Para as apostas em Augsburg x Bayern, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos extremamente abertos e com muitos gols entre as equipes.
🔥 Palpite 1. Mais de 3.5 gols, odd pagando 1.83
Este confronto é sinônimo de gols. Os últimos cinco jogos entre eles tiveram placares como 3 a 1, 3 a 2 e 5 a 3.
Somado a isso, o Bayern estreou no campeonato com uma goleada de 6 a 0, e o Augsburg venceu por 3 a 1. A aposta em um jogo com pelo menos quatro gols é a mais sólida e com uma ótima odd.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70
O Augsburg tem um histórico de marcar gols contra o Bayern, especialmente em casa. Isso aconteceu em cinco dos últimos sete confrontos diretos.
Com os dois ataques em ótima fase neste início de temporada, a tendência é que as duas equipes balancem as redes novamente neste duelo.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bayern 3 a 1, odd pagando 9.20
Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 3 a 1 para o Bayern é uma excelente opção.
Este resultado reflete a superioridade do time visitante, mas também reconhece a capacidade do Augsburg de marcar seu gol de honra. É um placar que já aconteceu duas vezes nos últimos quatro encontros entre eles.
Augsburg x Bayern: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Augsburg x Bayern ao vivo no Disney+. O jogo começa às 13h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Augsburg x Bayern - Bundesliga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: WWK Arena, Augsburgo
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Augsburg x Bayern: Últimos 5 jogos entre os times
- 04/04/2025 - Augsburg 1-3 Bayern
- 22/11/2024 - Bayern 3-0 Augsburg
- 27/01/2024 - Augsburg 2-3 Bayern
- 27/08/2023 - Bayern 3-1 Augsburg
- 11/03/2023 - Bayern 5-3 Augsburg
Augsburg x Bayern: Quem Ganha? Melhores Odds
O Bayern de Munique é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 80,6%. O Augsburg é o grande azarão com apenas 10,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 15,2%.
- 🏆 Augsburg vence, odd 9.80 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 6.60 na Superbet
- 👀 Bayern vence, odd 1.24 na F12.bet
FC Augsburg x Bayern München: Palpite do Dia
FC Augsburg x Bayern München: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Augsburg x Bayern München: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.