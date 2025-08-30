Assine UOL
FC Augsburg
Bundesliga - Germany
WWK Arena
Bayern München
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
10.5
x
6.3
2
1.25
Melhores Odds 1X2 by
1
9.6
x
6.2
2
1.26
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Augsburg x Bayern: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Augsburg x Bayern: veja o palpite odds altas +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), na WWK Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O confronto é um duelo bávaro entre duas equipes que começaram o campeonato com 100% de aproveitamento. O Augsburg, em 3º, vem de uma ótima vitória fora de casa e tenta surpreender o gigante. O Bayern, líder após uma goleada na estreia, busca manter a soberania e o retrospecto de muitos gols no confronto.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Augsburg x Bayern Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 3.5 gols, odd pagando 1.83 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bayern 3 a 1, odd pagando 9.20 na Betnacional


Para as apostas em Augsburg x Bayern, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos extremamente abertos e com muitos gols entre as equipes.


🔥 Palpite 1. Mais de 3.5 gols, odd pagando 1.83


Este confronto é sinônimo de gols. Os últimos cinco jogos entre eles tiveram placares como 3 a 1, 3 a 2 e 5 a 3.


Somado a isso, o Bayern estreou no campeonato com uma goleada de 6 a 0, e o Augsburg venceu por 3 a 1. A aposta em um jogo com pelo menos quatro gols é a mais sólida e com uma ótima odd.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70


O Augsburg tem um histórico de marcar gols contra o Bayern, especialmente em casa. Isso aconteceu em cinco dos últimos sete confrontos diretos.


Com os dois ataques em ótima fase neste início de temporada, a tendência é que as duas equipes balancem as redes novamente neste duelo.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bayern 3 a 1, odd pagando 9.20


Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 3 a 1 para o Bayern é uma excelente opção.


Este resultado reflete a superioridade do time visitante, mas também reconhece a capacidade do Augsburg de marcar seu gol de honra. É um placar que já aconteceu duas vezes nos últimos quatro encontros entre eles.


Augsburg x Bayern: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Augsburg x Bayern ao vivo no Disney+. O jogo começa às 13h30, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Augsburg x Bayern - Bundesliga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: WWK Arena, Augsburgo

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Augsburg x Bayern: Últimos 5 jogos entre os times



  • 04/04/2025 - Augsburg 1-3 Bayern

  • 22/11/2024 - Bayern 3-0 Augsburg

  • 27/01/2024 - Augsburg 2-3 Bayern

  • 27/08/2023 - Bayern 3-1 Augsburg

  • 11/03/2023 - Bayern 5-3 Augsburg


Augsburg x Bayern: Quem Ganha? Melhores Odds


O Bayern de Munique é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 80,6%. O Augsburg é o grande azarão com apenas 10,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 15,2%.



  • 🏆 Augsburg vence, odd 9.80 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 6.60 na Superbet

  • 👀 Bayern vence, odd 1.24 na F12.bet

FC Augsburg x Bayern München: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Chelsea - Fulham
1
1.68
Guimaraes - Arouca
1
1.8
Ceara - Juventude
1
1.69
Múltipla
5.11
x
Aposta
20
=
Ganhos
102.21
FC Augsburg x Bayern München: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Augsburg x Bayern München: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Bundesliga
FC Augsburg
1 - 3
Bayern München
2024 Bundesliga
Bayern München
3 - 0
FC Augsburg
2023 Bundesliga
FC Augsburg
2 - 3
Bayern München
2023 Bundesliga
Bayern München
3 - 1
FC Augsburg
2022 Bundesliga
Bayern München
5 - 3
FC Augsburg

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

