Athletico x Ferroviária: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B 2025 (22/07)

Athletico e Ferroviária duelam na noite de terça-feira pela 18ª rodada da Série B 2025, em jogo marcado para às 20h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto tem transmissão ao vivo pela Disney+ e promete muita tensão dos dois lados. A seguir, você confere o palpite, onde assistir e as prováveis escalações de Athletico x Ferroviária.

Os dois times vivem momentos tensos. O Athletico perdeu as duas últimas partidas, sendo a última delas de virada para o Volta Redonda, após abrir 2x0. A equipe caiu para o 9º lugar e está a três pontos do G4. Do outro lado, a Ferroviária amarga quatro derrotas seguidas e está na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

Na tabela, apenas cinco pontos separam os clubes, o que reforça a importância de uma vitória nesta rodada. Confira agora o palpite de Athletico x Ferroviária.

Athletico x Ferroviária Palpite - 3 Sugestões para Apostar



Menos de 2.5 gols na partida – odd pagando 1.61 na Betnacional



Vitória do Athletico – odd pagando 1.53 na Bet365



Ferroviária marca - Não – odd pagando 1.59 na Superbet



As apostas para Athletico x Ferroviária são baseadas nos números recentes da Série B e no comportamento dos dois times em campo. Mesmo que o Athletico venha de dois tropeços, o fator casa e a fragilidade da Ferroviária tornam o Furacão favorito, ainda que em jogo apertado.

Menos de 2.5 gols na partida

A média de gols do Athletico nos jogos como mandante é de apenas 2.11 por jogo, enquanto a Ferroviária, fora de casa, tem média de 2.11 também. Além disso, 44% dos jogos fora da Ferroviária e 67% dos jogos em casa do Athletico ficaram abaixo dessa linha.

Vitória do Athletico

Apesar da fase ruim, o Athletico costuma se impor na Arena da Baixada. E a Ferroviária perdeu os últimos três jogos fora. Esse tipo de cenário se encaixa em jogos onde o mandante tem leve superioridade e o visitante luta muito para não ser dominado. Por isso, vamos apostar em Resultado Final com vitória do Athletico.

Ferroviária marca - Não

Em 9 jogos como visitante, a Ferroviária tem média de apenas 0.78 gol/jogo e passou em branco em 44% dessas partidas.

O Athletico, por sua vez, mesmo irregular, tem uma defesa mais ajustada jogando em casa.

Onde Assistir Athletico x Ferroviária Ao Vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+, às 20h desta terça-feira (22/07), direto da Arena da Baixada.

Resumo do jogo:



Confronto: Athletico x Ferroviária



Campeonato: Série B 2025



Data: 22/07/2025



Horário: 20h (horário de Brasília)



Local: Arena da Baixada, Curitiba



Onde assistir: Disney+



Prováveis Escalações de Athletico x Ferroviária

Provável Athletico: Mycael; Kauã, Aguirre, Léo e Fernando; Felipinho, Zapelli e Patrick; Luiz Fernando, Mendoza e Alan Kardec.

Provável Ferroviária: Denis Júnior; Lucas Rodrigues, João Ramos, Ronaldo Alves e Edson Lucas; Netinho. Thiago Lopes, Thayllon e Ian Lucas; Juninho e Ronaldo Henrique.

Retrospecto Athletico x Ferroviária

Esse é o primeiro confronto oficial entre Athletico e Ferroviária.

Melhores Odds para Athletico x Ferroviária: Quem vence?

De acordo com as odds das casas de apostas, o grande favorito para vencer a partida é o Athletico. A odd 1.43 na Superbet sugere uma probabilidade de vitória de 69,9% para o Furacão.

Veja as odds para Athletico x Ferroviária:



Athletico vence – odd @1.43 na Superbet



Empate – odd @4.10 na Superbet



Ferroviária vence – odd @8.00 na Superbet



