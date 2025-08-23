- D
Tucuman x Talleres: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, Campeonato Argentino
Atlético Tucumán x Talleres: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece no sábado (23/08), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán, com transmissão na Novibet.
Os dois times vivem campanhas bem parecidas e medianas no segundo turno do Campeonato Argentino. O Atlético Tucumán, por exemplo, venceu apenas uma vez em cinco jogos, com três empates e uma derrota, somando seis pontos na 8ª posição. Já o Talleres vem logo atrás, com cinco pontos na 12ª posição, também com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos mesmos cinco jogos.
Atlético Tucumán x Talleres Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Vitória do Atlético Tucumán) - odd 2.45
- 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar (Atlético Tucumán) - odd 2.02
- 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta (Atlético Tucumán) - odd 1.67
Para este jogo, temos algumas dicas que consideramos boas opções, especialmente para quem acompanha a campanha do Atlético Tucumán. O time tem se mostrado forte em casa, abrindo o placar em quatro dos últimos seis jogos. Isso me faz acreditar na aposta do Primeiro a Marcar. A aposta no Resultado Final a favor do time da casa tem uma boa odd e reflete a leve superioridade do Atlético Tucumán em relação à campanha do Talleres. Já a aposta no Empate Anula a Aposta é uma forma mais segura de apostar no time da casa, já que devolve seu dinheiro caso a partida termine empatada.
Palpites Alternativos Atlético Tucumán x Talleres
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.48
- 🎯 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.34
- 🎯 Palpite: Primeiro Escanteio (Atlético Tucumán) - odd 1.76
Esses palpites alternativos são um pouco mais ousados, mas têm odds interessantes. O Placar Exato de 1 a 0 para o Tucumán é uma possibilidade real, considerando que o time em casa tem média de 1.33 gols marcados e 0.83 gols sofridos por jogo. A aposta em Gols Exatos (2) é uma boa pedida, pois a média de gols somados das duas equipes nos últimos dez jogos varia de 1.8 a 2.2. Já a aposta no Primeiro Escanteio para o time da casa pode ser uma boa, já que o Tucumán teve mais escanteios que o adversário em 1 de 2 jogos em casa.
💰 Atlético Tucumán x Talleres: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Atlético Tucumán ou Empate - odd 1.34
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.55
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.63
⚖️ Atlético Tucumán x Talleres: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Atlético Tucumán (-0.5) - odd 2.39
- 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.34
- 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Atletico Tucuman E Não) - odd 3.44
🚀 Atlético Tucumán x Talleres: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.48
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Atletico Tucuman) - odd 5.41
- 🟡 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 9.54
Atlético Tucumán x Talleres: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Atlético Tucumán e Talleres é mais um da Superliga Argentina, com os dois times vivendo um momento similar na competição. O jogo promete ser equilibrado, com o Atlético Tucumán tendo o fator casa a seu favor. Já o Talleres busca os três pontos para subir na tabela e se distanciar da parte de baixo da classificação.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Atlético Tucumán x Talleres - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Monumental José Fierro, San Miguel de Tucumán
- 📺 Transmissão: Novibet
Como Atlético Tucumán e Talleres Chegam Para o Confronto
O Atlético Tucumán chega para o confronto com uma campanha com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. O time não vence há quatro jogos no geral, e não perde há dois. Em casa, o time tem um bom desempenho, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos. O time marcou o primeiro gol em 4 de 6 jogos em casa e venceu em 3 deles. A média de gols marcados do time é de 1.33 e a de gols sofridos é de 0.83, quando joga em casa.
Já o Talleres chega com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe não vence há 3 jogos e não perde há um. Fora de casa, o time venceu uma partida e perdeu outra, com duas vitórias e dois empates no total. A média de gols do Talleres fora de casa é de 1.0 gol marcado e 1.5 sofridos por jogo.
Atletico Tucuman x Talleres Cordoba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico Tucuman x Talleres Cordoba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico Tucuman x Talleres Cordoba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Se a ideia é se divertir com as apostas, saiba que é importante fazer isso com responsabilidade. Apostas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de ganhar dinheiro. Por isso, defina um orçamento e um tempo para jogar. Evite tentar recuperar perdas e, se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. O mais importante é ter consciência dos riscos e se divertir de forma segura.
