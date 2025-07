Atlético San Luis x Monterrey: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX (19/07)

Atlético San Luis x Monterrey: Confira os palpites para o jogo pela Liga do México, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Atlético San Luis e Monterrey se enfrentam na madrugada de domingo, 20 de julho de 2025, às 00h05 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Torneio Apertura da Liga MX.

O jogo será disputado no Estádio Alfonso Lastras Ramírez, casa do Atlético San Luis.

O histórico recente indica equilíbrio nos confrontos diretos: nos últimos 23 jogos entre as equipes, o Monterrey venceu 9 vezes, o Atlético San Luis venceu 8, houve 6 empates, com média de gols moderada.

Em casa, San Luis costuma mostrar força: permanece invicto há várias partidas no torneio, somando uma série de vitórias recentes. Já o Monterrey vem de uma sequência com mais vitórias do que derrotas, especialmente atuando como visitante.

A seguir, apresentaremos os melhores palpites para o confronto entre Atlético San Luis e Monterrey.

Segundo as estimativas de mercado:



- Vitória do Atlético San Luis: odds em torno de 3.35



- Empate: odds próximas de 3.60



- Vitória do Monterrey: odds em torno de 2.00, mostrando leve favoritismo visitante



Outros mercados populares:



- Mais de 2.5 gols: odds próximas de 1.74



- Ambas equipes marcam – Sim: em torno de 1.66



Atlético San Luis x Monterrey Palpite - Liga MX



• Monterrey vence (odds ~2.00) ✅

A equipe visitante entra com favoritismo por contar com elenco mais sólido e histórico recente positivo.

• Ambas as equipes marcam (BTTS – Sim) (odds ~1.66) ⚽

Espera-se um confronto aberto, com chances de gol para os dois lados.

• Mais de 2.5 gols (odds ~1.74) 🔥

Com ataques dinâmicos e defesas instáveis, o jogo tem perfil para três ou mais gols.



⚠️ Atenção: Odds coletadas às 8h10 do dia 18/07 e sujeitas a alteração sem aviso.*

5 Palpites de Odds Altas



• Empate (odds ~3.60) 🤝

Apesar do favoritismo do Monterrey, um jogo equilibrado pode resultar na divisão de pontos.

• Vitória do Atlético San Luis (odds ~3.35) 🏠

Aposta mais arriscada, mas com boa relação risco/recompensa se o time da casa surpreender.

• Monterrey vence + ambas marcam (combinação com odds ~3.80) 🔁

Boa opção para quem acredita no poder ofensivo do visitante, mesmo sofrendo gol.

• Placar exato 1‑2 para Monterrey (odds ~9.00) 🎯

Palpite ousado, mas plausível dentro da proposta tática do confronto.

• Empate anula aposta – Monterrey (Draw No Bet) (odds ~1.63) 🧱

Alternativa mais segura para quem confia no Monterrey, mas quer se proteger de um empate.



Atlético San Luis x Monterrey: Onde Assistir

O jogo Atlético San Luis x Monterrey pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo