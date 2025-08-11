Assine UOL
Atletico San Luis
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Liga MX - Mexico
Estadio Alfonso Lastras Ramírez
Cruz Azul
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.33
x
3.9
2
1.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.25
x
3.85
2
1.77
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.75
2
1.74
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.8
2
1.78
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 22:00

Atlético San Luis x Cruz Azul: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Liga México 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Atlético San Luis x Cruz Azul com odds altas e palpite de placar exato. Este confronto da Liga México promete ser emocionante, com o Cruz Azul tentando impor seu favoritismo contra um Atlético San Luis que busca surpreender em casa. O time da capital, com um elenco mais forte, entra em campo com a expectativa de manter o bom momento na competição.


A partida está marcada para terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 00h05 (horário de Brasília), no Estádio Alfonso Lastras Ramírez, em San Luis Potosí.
Neste artigo, você encontrará análise completa da partida, as melhores odds e palpites, além de informações sobre onde assistir.


Atlético San Luis x Cruz Azul Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Aqui estão as nossas principais dicas de apostas para este confronto, baseadas no desempenho recente das equipes e nas odds fornecidas.
O Cruz Azul chega como favorito e a expectativa é de que consiga dominar as ações.
O Atletico San Luis tentará usar o fator casa para equilibrar o duelo.



  • 🎯 Palpite: Cruz Azul vence - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam – Sim - odd 1.60


💡 O palpite do dia para este jogo é a vitória do Cruz Azul. A equipe apresenta desempenho superior e elenco mais qualificado.
Mesmo jogando fora de casa, o time da capital tem mostrado força e capacidade para vencer adversários menos expressivos.


🚀 Atlético San Luis x Cruz Azul Palpite com Odds Altas


Para quem busca retornos mais elevados, selecionamos palpites com odds mais altas que, pela análise, têm bom potencial.



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1-2 - odd 7.00

  • 🟢 Palpite: Cruz Azul vence o primeiro tempo - odd 2.25

  • 🟡 Palpite: Mais de 3.5 gols - odd 2.50


🔥 Superpalpite: Melhores Odds para Hoje



  • Cruz Azul vence e ambos marcam: Sim - odd 3.25 

  • Cruz Azul vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 3.78


💡 A odd para o Cruz Azul vencer e ambas as equipes marcarem é excelente.
O time visitante tem força ofensiva, mas a defesa não é impenetrável — o Atletico San Luis pode aproveitar espaços.


💰 Palpites de Odds Baixas


Para quem prefere apostas mais seguras, listamos palpites mais conservadores:



  • 🔵 Menos de 3.5 gols - odd 1.27

  • 🟢 Cruz Azul ou empate (dupla chance) - odd 1.24

  • 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 1.19


📋 Informações do Jogo



  • Confronto: Atlético San Luis x Cruz Azul - Liga México

  • Data: 12/08/2025

  • Horário: 00:05 (Brasília)

  • Local: Estádio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí

  • Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir


A partida não terá transmissão oficial confirmada para o Brasil.
No entanto, plataformas de streaming de casas de apostas, como Bet365, Superbet e Novibet, podem transmitir o jogo.


📊 Como as Equipes Chegam


Atlético San Luis


O Atlético San Luis busca reabilitação na competição.
Jogando em casa, terá a chance de mostrar mais consistência e conquistar pontos importantes.
O desafio será superar um adversário mais forte, com defesa sólida e ataque eficiente.
A pressão da torcida pode ser fator positivo, mas também aumenta a responsabilidade.


Cruz Azul


O Cruz Azul chega com moral alta.
É um dos candidatos ao título e tem elenco equilibrado.
Com ataque poderoso e defesa consistente, deve manter posse de bola e pressionar desde o início.
A base do time titular deve ser mantida, com jogadores-chave em boa forma.

Ver mais Ver menos

Atletico San Luis x Cruz Azul: Palpite do Dia

Cruz Azul Vence
Superbet logo
1.78
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Juventude - Corinthians
2
2
FC Vaduz - AZ Alkmaar
2
1.35
Omonia Nicosia - Araz
1
1.39
Múltipla
3.75
x
Aposta
20
=
Ganhos
75.06
Apostar agora

Atletico San Luis x Cruz Azul: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico San Luis x Cruz Azul: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Liga MX
Cruz Azul
3 - 0
Atletico San Luis
2024 Liga MX
Atletico San Luis
3 - 1
Cruz Azul
2023 Liga MX
Cruz Azul
3 - 0
Atletico San Luis
2023 Liga MX
Atletico San Luis
1 - 2
Cruz Azul
2022 Liga MX
Cruz Azul
1 - 0
Atletico San Luis

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico San Luis
Empate
Cruz Azul

🎯 Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser encaradas como entretenimento.
Defina limites de gastos e não aposte como fonte de renda.
O Jogo Responsável é essencial para manter a diversão de forma segura.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Bolton
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Sheffield Wednesday
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V

Bolton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Watford
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D
-
Norwich
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Norwich Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Maccabi Haifa
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Raków Częstochowa
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D

Raków Częstochowa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bristol City
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Milton Keynes Dons
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D

Bristol City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Fredrikstad
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Libertad Asuncion
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
River Plate
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V

River Plate Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Coventry
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Luton
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites