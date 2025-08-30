Assine UOL
Atletico Paranaense
Serie B - Brazil
Arena da Baixada
Novorizontino
Athletico-PR x Novorizontino Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Brasileirão Série B

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Athletico-PR e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de agosto, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Athletico-PR busca consolidar sua posição na tabela, aproveitando o mando de campo para somar pontos cruciais na busca pelo acesso à Série A. A equipe quer mostrar sua força diante da sua torcida.


Já o Novorizontino, com o objetivo de se manter firme na briga pelo topo da tabela, chega com a necessidade de buscar um bom resultado fora de casa. A equipe busca manter a regularidade.


Confira nossos palpites de Athletico-PR x Novorizontino, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Athletico-PR x Novorizontino: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Athletico-PR x Novorizontino, é fundamental observar o momento das equipes na competição. O Athletico-PR vem de uma sequência com resultados mistos, enquanto o Novorizontino tem enfrentado dificuldades recentes, buscando reverter essa maré.


A análise das estatísticas recentes e do histórico entre as equipes sugere um jogo com potencial para equilíbrio, mas com o Athletico-PR tendo uma ligeira vantagem pelo fator casa. Observamos a necessidade de ambos os times em pontuar.



  • 🎯 Vitória do Athletico-PR - odd 1.80

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 2.10


Palpites Alternativos Athletico-PR x Novorizontino


Para apostadores que buscam mercados com um pouco mais de risco e, consequentemente, odds mais elevadas, separamos opções alternativas que podem trazer bons retornos. A imprevisibilidade do futebol, especialmente na Série B, oferece boas oportunidades.


A capacidade ofensiva de ambas as equipes, aliada à necessidade de vencer, pode gerar um cenário de muitos lances. Apostadores com um perfil mais arrojado podem encontrar valor nesses mercados.



  • 🎯 Primeiro Gol do Athletico-PR - odd 3.20

  • 🎯 Resultado Correto 2-1 para o Athletico-PR - odd 7.50

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 3.10


Super Palpites Athletico-PR x Novorizontino



  • 🚀 Marcador do Primeiro Gol: Alan Kardec (Athletico-PR) - odd 5.50


💰 Palpites de Odds Baixas Athletico-PR x Novorizontino



  • 🔵 Vitória do Athletico-PR - odd 1.80

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🟡 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Athletico-PR x Novorizontino



  • 🔵 Athletico-PR vence e Ambos Marcam - odd 3.50

  • 🟢 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 2.70

  • 🟡 Resultado Exato: 2-1 para o Athletico-PR - odd 7.50


🚀 Palpites de Odds Altas Athletico-PR x Novorizontino



  • 🔵 Criciúma vence o jogo com mais de 2.5 gols - odd 6.80

  • 🟢 Novorizontino vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 9.50

  • 🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 gols no total - odd 5.20


Athletico-PR x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Athletico-PR x Novorizontino - Série B 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Athletico-PR e Novorizontino Chegam Para o Confronto


O Athletico-PR busca uma vitória em casa para se aproximar do G4 da Série B. A equipe vem de uma sequência sem triunfos expressivos e precisa reencontrar o caminho das vitórias para manter a pressão.


Já o Novorizontino vive um momento delicado, com duas derrotas consecutivas. O time precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e retomar a confiança perdida nos últimos jogos.


Últimos Jogos do Athletico-PR


O Athletico-PR tem apresentado um desempenho irregular em seus últimos compromissos, alternando bons momentos com tropeços inesperados. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa de maior consistência defensiva.


Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. A força da equipe em casa é um ponto forte, mas o time precisa transformar essa vantagem em resultados mais consistentes.



  • ❌ Athletico-PR 0x1 Corinthians - Copa do Brasil

  • ✅ CRB 0x1 Athletico-PR - Série B

  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Cuiabá - Série B

  • ❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR - Série B

  • 🟡 Athletico-PR 1x0 São Paulo (3x0 pênatis) - Copa do Brasil


Últimos Jogos do Novorizontino


O Novorizontino vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com dificuldades para pontuar. A equipe, que vinha mostrando um bom futebol, agora busca reagir para evitar uma queda maior na tabela.


Os últimos resultados mostram uma equipe lutando para encontrar o melhor desempenho. Foram três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, o que reflete a má fase atual.



  • ❌ Criciúma 2x0 Novorizontino - Serie B

  • ❌ Novorizontino 1x2 Coritiba - Serie B

  • ✅ Volta Redonda 0x0 Novorizontino - Serie B

  • 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Serie B

  • ❌ CRB 43x0 Novorizontino - Serie B


Nossa análise final aponta para um confronto onde o Athletico-PR leva vantagem pelo fator casa e pela necessidade de recuperação. O Novorizontino, apesar da má fase, pode surpreender se conseguir neutralizar o ímpeto do mandante.


A expectativa é de um jogo disputado, com chances para os dois lados. O primeiro gol pode ser decisivo para o desenrolar da partida e para a confiança das equipes em campo.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Atletico Paranaense x Novorizontino: Palpite do Dia

Atletico Paranaense x Novorizontino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Paranaense x Novorizontino: Confrontos Diretos

2025 Serie B
Dê seu Palpite

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

