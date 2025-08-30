Athletico-PR x Novorizontino Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Brasileirão Série B

Athletico-PR e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de agosto, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Athletico-PR busca consolidar sua posição na tabela, aproveitando o mando de campo para somar pontos cruciais na busca pelo acesso à Série A. A equipe quer mostrar sua força diante da sua torcida.

Já o Novorizontino, com o objetivo de se manter firme na briga pelo topo da tabela, chega com a necessidade de buscar um bom resultado fora de casa. A equipe busca manter a regularidade.

Confira nossos palpites de Athletico-PR x Novorizontino, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Athletico-PR x Novorizontino: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Athletico-PR x Novorizontino, é fundamental observar o momento das equipes na competição. O Athletico-PR vem de uma sequência com resultados mistos, enquanto o Novorizontino tem enfrentado dificuldades recentes, buscando reverter essa maré.

A análise das estatísticas recentes e do histórico entre as equipes sugere um jogo com potencial para equilíbrio, mas com o Athletico-PR tendo uma ligeira vantagem pelo fator casa. Observamos a necessidade de ambos os times em pontuar.



🎯 Vitória do Athletico-PR - odd 1.80

- odd 1.80

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

- odd 1.95

🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 2.10



Palpites Alternativos Athletico-PR x Novorizontino

Para apostadores que buscam mercados com um pouco mais de risco e, consequentemente, odds mais elevadas, separamos opções alternativas que podem trazer bons retornos. A imprevisibilidade do futebol, especialmente na Série B, oferece boas oportunidades.

A capacidade ofensiva de ambas as equipes, aliada à necessidade de vencer, pode gerar um cenário de muitos lances. Apostadores com um perfil mais arrojado podem encontrar valor nesses mercados.



🎯 Primeiro Gol do Athletico-PR - odd 3.20

- odd 3.20

🎯 Resultado Correto 2-1 para o Athletico-PR - odd 7.50

- odd 7.50

🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 3.10



Super Palpites Athletico-PR x Novorizontino



🚀 Marcador do Primeiro Gol: Alan Kardec (Athletico-PR) - odd 5.50



💰 Palpites de Odds Baixas Athletico-PR x Novorizontino



🔵 Vitória do Athletico-PR - odd 1.80

- odd 1.80

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

- odd 1.95

🟡 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Athletico-PR x Novorizontino



🔵 Athletico-PR vence e Ambos Marcam - odd 3.50

- odd 3.50

🟢 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 2.70

- odd 2.70

🟡 Resultado Exato: 2-1 para o Athletico-PR - odd 7.50



🚀 Palpites de Odds Altas Athletico-PR x Novorizontino



🔵 Criciúma vence o jogo com mais de 2.5 gols - odd 6.80

- odd 6.80

🟢 Novorizontino vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 9.50

- odd 9.50

🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 gols no total - odd 5.20



Athletico-PR x Novorizontino: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Athletico-PR x Novorizontino - Série B 2025

Athletico-PR x Novorizontino - Série B 2025

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)

20:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba

Arena da Baixada, Curitiba

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Athletico-PR e Novorizontino Chegam Para o Confronto

O Athletico-PR busca uma vitória em casa para se aproximar do G4 da Série B. A equipe vem de uma sequência sem triunfos expressivos e precisa reencontrar o caminho das vitórias para manter a pressão.

Já o Novorizontino vive um momento delicado, com duas derrotas consecutivas. O time precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e retomar a confiança perdida nos últimos jogos.

Últimos Jogos do Athletico-PR

O Athletico-PR tem apresentado um desempenho irregular em seus últimos compromissos, alternando bons momentos com tropeços inesperados. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa de maior consistência defensiva.

Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. A força da equipe em casa é um ponto forte, mas o time precisa transformar essa vantagem em resultados mais consistentes.



❌ Athletico-PR 0x1 Corinthians - Copa do Brasil



✅ CRB 0x1 Athletico-PR - Série B



🟡 Athletico-PR 1x1 Cuiabá - Série B



❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR - Série B



🟡 Athletico-PR 1x0 São Paulo (3x0 pênatis) - Copa do Brasil



Últimos Jogos do Novorizontino

O Novorizontino vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com dificuldades para pontuar. A equipe, que vinha mostrando um bom futebol, agora busca reagir para evitar uma queda maior na tabela.

Os últimos resultados mostram uma equipe lutando para encontrar o melhor desempenho. Foram três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, o que reflete a má fase atual.



❌ Criciúma 2x0 Novorizontino - Serie B



❌ Novorizontino 1x2 Coritiba - Serie B



✅ Volta Redonda 0x0 Novorizontino - Serie B



🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Serie B



❌ CRB 43x0 Novorizontino - Serie B



Nossa análise final aponta para um confronto onde o Athletico-PR leva vantagem pelo fator casa e pela necessidade de recuperação. O Novorizontino, apesar da má fase, pode surpreender se conseguir neutralizar o ímpeto do mandante.

A expectativa é de um jogo disputado, com chances para os dois lados. O primeiro gol pode ser decisivo para o desenrolar da partida e para a confiança das equipes em campo.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.