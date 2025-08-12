Assine UOL
Atletico Nacional
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio Atanasio Girardot
Sao Paulo
Atlético Nacional x São Paulo: Palpite Odds Altas, Onde Assistir - Libertadores 12/08

Alex Alves
Autor
Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Atlético Nacional x São Paulo com odds altas e palpite placar exato. O duelo válido pela Copa Libertadores acontece na terça-feira, 12/08/2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot.


Este confronto promete muita disputa, com duas equipes buscando a vitória para avançar na competição.


Atlético Nacional chega motivado após uma sequência de bons resultados, enquanto o São Paulo tenta retomar o ritmo na Libertadores, buscando a classificação.


Aqui você vai encontrar as melhores dicas, odds altas e informações completas sobre onde assistir ao vivo ao jogo.


Atlético Nacional x São Paulo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Atlético Nacional vence - odd 2.26

  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam - Sim - odd 2.19

  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - Atlético Nacional ou Empate - odd 1.29


Atlético Nacional está jogando em casa e vem apresentando bom desempenho ofensivo, o que justifica a confiança no resultado positivo. São Paulo, apesar das dificuldades recentes, tem capacidade de marcar, por isso o palpite “ambos marcam” também é válido. Nossa seleção reflete o equilíbrio da partida, sendo essa a nossa sugestão de palpite do dia para quem busca segurança com retorno interessante.


🚀 Atlético Nacional x São Paulo Palpite com odds altas



  • 🔵 Placar Exato: 2-1 para Atlético Nacional - odd 8.91

  • 🟢 Resultado Final/Ambos os Times Marcam: Atlético Nacional e Sim - odd 5.86

  • 🟡 Handicap Asiático: Atlético Nacional (-0.5) - odd 2.14


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Atlético Nacional x São Paulo



  • 🔥 São Paulo vence e ambos marcam - odd 9.10 - Betnacional

  • 🔥 Placar Exato: 3-1 para Atlético Nacional - odd 21.18 - Betnacional 


O São Paulo pode surpreender com um resultado positivo, e o mercado “ambos marcam” reforça a expectativa de jogo aberto. Placar exato 3-1 é uma aposta arrojada para quem busca odds elevadas, considerando o potencial ofensivo das duas equipes.


💰 Palpites de Odds Baixas Atlético Nacional x São Paulo



  • 🔵 Dupla Chance: Atlético Nacional ou São Paulo - odd 1.35

  • 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.47

  • 🟡 Empate - odd 3.07


Esses palpites mais conservadores são ideais para quem prefere segurança, com base no equilíbrio do confronto e histórico recente das equipes.


Informações do Jogo: Atlético Nacional x São Paulo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Atlético Nacional x São Paulo - Libertadores

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Atanasio Girardot, Bogotá

  • 📺 Transmissão: SKY+


Para quem quer se manter informado com os melhores prognósticos e análises, não deixe de conferir nosso site com os melhores palpite de futebol para hoje e apostar com mais confiança.


📺 Onde Assistir Atlético Nacional x São Paulo


O jogo será transmitido ao vivo pela SKY+. Além disso, é possível acompanhar a partida via streaming nas plataformas das casas de apostas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login ou se cadastrar e verificar sua conta para assistir ao vivo.


Como Atlético Nacional e São Paulo Chegam Para o Confronto


Atlético Nacional


Atlético Nacional vem em boa fase nesta Libertadores, apresentando um futebol ofensivo e sólido em casa. Atualmente, ocupa posição confortável no grupo e quer confirmar seu favoritismo neste duelo decisivo. A equipe não deve contar com alguns jogadores suspensos, mas mantém um elenco forte para buscar a vitória.


São Paulo


São Paulo enfrenta uma fase mais complicada, buscando reverter a situação no torneio para se manter vivo na competição. A equipe tem alternado resultados e precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos. Algumas lesões importantes podem pesar, mas o time paulista aposta na experiência para surpreender fora de casa.


 

Atletico Nacional x Sao Paulo: Escalações Oficiais

Atletico Nacional x Sao Paulo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Sao Paulo
0 - 0
Atletico Nacional

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Nacional
Empate
Sao Paulo

Jogo Responsável


Apostar deve ser sempre uma atividade de lazer e entretenimento. É fundamental respeitar os limites pessoais e apostar com consciência, evitando qualquer tipo de comportamento compulsivo. Para garantir uma experiência saudável, siga as recomendações de Jogo Responsável e faça apostas conscientes.

UOL - Admin

Palpites