Atlético-MG x Botafogo: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 20/04

Atlético Mineiro x Botafogo: confira o palpite e onde assistir ao duelo do Brasileirão!

Em um confronto crucial pela 5ª rodada do Brasileirão Série A, o Atlético-MG (17º) recebe o Botafogo (10º) no Mineirão, em busca de reação na tabela. O Galo, pressionado pelo início ruim, enfrenta o Fogão que tenta entrar no G6.

O Atlético chega desesperado por pontos após ocupar as posições de baixo, enquanto o Botafogo busca consolidar sua ascensão após resultados inconsistentes.