Atlético-MG x Santos: Palpite, Odds +4, +7 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão do Premiere.

Confira palpite para Atlético-MG e Santos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Atlético-MG é o 14º colocado, enquanto o Santos ocupa a 16ª posição, o que promete um confronto direto na parte de baixo da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Palpite para Atlético-MG x Santos



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.67 na Esportes da Sorte



⚽ Resultado - 1º Tempo - Empate - Odd de 2.15 na Superbet



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.93 na Stake



1º Gol - Fora

O Santos tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Atlético-MG tem se mostrado vulnerável, sofrendo em média 1.2 gols por partida.

O histórico de confrontos diretos mostra jogos com placares altos, e a necessidade de vitória de ambas as equipes pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Resultado - 1º Tempo - Empate

As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.

O Atlético-MG, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Santos, que precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.

Ambos os times marcam - Sim

As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, com o Atlético-MG sofrendo em média 1.2 gols por jogo e o Santos 1.5. Ambas as equipes têm ataques eficientes, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados.

O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Atlético-MG x Santos - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

: Atlético-MG x Santos - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 14/09/2025

: 14/09/2025

🕡 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Arena MRV, Belo Horizonte

: Arena MRV, Belo Horizonte

📺 Onde Assistir: Premiere



Palpite Alternativo Atlético-MG x Santos



🎯 Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate/Sim - Odd de 4.91 na Betnacional



🎯 Total de chutes a gol - Fausto Vera - Mais de 0.5 - Odd de 3.60 na Stake



🎯 Tempo com o maior número de gols - 1º tempo - Odd de 3.0 na Superbet



Palpite Odds Altas Atlético-MG x Santos



🚀 Resultado Exato - 1x1 - Odd de 5.76 na Esportes da Sorte



🚀 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Sim - Odd de 7.14 na Betnacional



🚀 Intervalo/Final do jogo - Empate/Empate - Odd de 4.80 na Stake



Quem vai ganhar Atlético-MG x Santos

Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40.

Já uma vitória do Santos é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50. Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e a superioridade técnica do Atlético-MG o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Atlético-MG x Santos:



Vitória Atlético-MG - Odd de 2.05 na Superbet



Empate - 3.40 na Superbet



Vitória Santos - 3.60 na Superbet



Histórico entre Atlético-MG x Santos

O histórico de confrontos diretos entre Atlético-MG e Santos nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.

Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o Santos venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Atlético-MG



❌ Cruzeiro 2x0 Atlético-MG (Copa do Brasil)



❌ Vitória 1x0 Atlético-MG



❌ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro (Copa do Brasil)



❌ São Paulo 2x0 Atlético-MG



✅ Godoy Cruz 0x1 Atlético-MG



Últimos 5 jogos do Santos