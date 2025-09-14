Assine UOL
Atletico-MG
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Arena MRV
Santos
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.5
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.54
2
4.47
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.86
x
3.45
2
4.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.4
2
4.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 11:00

Atlético-MG x Santos: Palpite, Odds +4, +7 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão do Premiere.


Confira palpite para Atlético-MG e Santos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Atlético-MG é o 14º colocado, enquanto o Santos ocupa a 16ª posição, o que promete um confronto direto na parte de baixo da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento.


Palpite para Atlético-MG x Santos



  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.67 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Resultado - 1º Tempo - Empate - Odd de 2.15 na Superbet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.93 na Stake


1º Gol - Fora


O Santos tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Atlético-MG tem se mostrado vulnerável, sofrendo em média 1.2 gols por partida.


O histórico de confrontos diretos mostra jogos com placares altos, e a necessidade de vitória de ambas as equipes pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Resultado - 1º Tempo - Empate


As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.


O Atlético-MG, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Santos, que precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.


Ambos os times marcam - Sim


As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, com o Atlético-MG sofrendo em média 1.2 gols por jogo e o Santos 1.5. Ambas as equipes têm ataques eficientes, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados.


O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.


Ficha da Partida



  • Jogo: Atlético-MG x Santos - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte

  • 📺 Onde Assistir: Premiere


Palpite Alternativo Atlético-MG x Santos



  • 🎯 Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate/Sim - Odd de 4.91 na Betnacional

  • 🎯 Total de chutes a gol - Fausto Vera - Mais de 0.5 - Odd de 3.60 na Stake

  • 🎯 Tempo com o maior número de gols - 1º tempo - Odd de 3.0 na Superbet


Palpite Odds Altas Atlético-MG x Santos



  • 🚀 Resultado Exato - 1x1 - Odd de 5.76 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Sim - Odd de 7.14 na Betnacional

  • 🚀 Intervalo/Final do jogo - Empate/Empate - Odd de 4.80 na Stake


Quem vai ganhar Atlético-MG x Santos


Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40.


Já uma vitória do Santos é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50. Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e a superioridade técnica do Atlético-MG o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Atlético-MG x Santos:



  • Vitória Atlético-MG - Odd de 2.05 na Superbet

  • Empate - 3.40 na Superbet

  • Vitória Santos - 3.60 na Superbet


Histórico entre Atlético-MG x Santos


O histórico de confrontos diretos entre Atlético-MG e Santos nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.


Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o Santos venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • ❌ Cruzeiro 2x0 Atlético-MG (Copa do Brasil)

  • ❌ Vitória 1x0 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro (Copa do Brasil)

  • ❌ São Paulo 2x0 Atlético-MG

  • ✅ Godoy Cruz 0x1 Atlético-MG


Últimos 5 jogos do Santos



  • 🟡 Santos 0x0 Fluminense

  • ❌ Bahia 2x0 Santos

  • ❌ Santos 0x6 Vasco

  • ❌ Cruzeiro 1x2 Santos

  • ✅ Santos 3x1 Juventude

Ver mais Ver menos

Atletico-MG x Santos: Palpite do Dia

Santos Vence
Superbet logo
4.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Strasbourg - Le Havre
1
1.76
Celta Vigo - Girona
1
1.85
SC Braga - GIL Vicente
1
1.65
Múltipla
5.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
107.45
Apostar agora

Atletico-MG x Santos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico-MG x Santos: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Santos
2 - 0
Atletico-MG
2023 Serie A
Atletico-MG
2 - 0
Santos
2023 Serie A
Santos
0 - 0
Atletico-MG
2022 Serie A
Santos
1 - 2
Atletico-MG
2022 Serie A
Atletico-MG
1 - 1
Santos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico-MG
Empate
Santos

Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento. É crucial apostar com responsabilidade, nunca utilizando dinheiro que comprometa suas finanças pessoais ou familiares. Lembre-se, o jogo deve ser diversão, e o Jogo Responsável é essencial para manter essa prática de forma saudável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Barcelona Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Celta Vigo
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Girona
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventude
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Flamengo
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte