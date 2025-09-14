- D
Atlético-MG x Santos: Palpite, Odds +4, +7 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)
Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão do Premiere.
Confira palpite para Atlético-MG e Santos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Atlético-MG é o 14º colocado, enquanto o Santos ocupa a 16ª posição, o que promete um confronto direto na parte de baixo da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento.
Palpite para Atlético-MG x Santos
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.67 na Esportes da Sorte
- ⚽ Resultado - 1º Tempo - Empate - Odd de 2.15 na Superbet
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.93 na Stake
1º Gol - Fora
O Santos tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e a defesa do Atlético-MG tem se mostrado vulnerável, sofrendo em média 1.2 gols por partida.
O histórico de confrontos diretos mostra jogos com placares altos, e a necessidade de vitória de ambas as equipes pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
Resultado - 1º Tempo - Empate
As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.
O Atlético-MG, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Santos, que precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.
Ambos os times marcam - Sim
As defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis, com o Atlético-MG sofrendo em média 1.2 gols por jogo e o Santos 1.5. Ambas as equipes têm ataques eficientes, o que torna provável que o jogo tenha gols para os dois lados.
O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Atlético-MG x Santos - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 14/09/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte
- 📺 Onde Assistir: Premiere
Palpite Alternativo Atlético-MG x Santos
- 🎯 Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate/Sim - Odd de 4.91 na Betnacional
- 🎯 Total de chutes a gol - Fausto Vera - Mais de 0.5 - Odd de 3.60 na Stake
- 🎯 Tempo com o maior número de gols - 1º tempo - Odd de 3.0 na Superbet
Palpite Odds Altas Atlético-MG x Santos
- 🚀 Resultado Exato - 1x1 - Odd de 5.76 na Esportes da Sorte
- 🚀 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Sim - Odd de 7.14 na Betnacional
- 🚀 Intervalo/Final do jogo - Empate/Empate - Odd de 4.80 na Stake
Quem vai ganhar Atlético-MG x Santos
Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40.
Já uma vitória do Santos é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50. Isso indica que, apesar da má fase, o fator casa e a superioridade técnica do Atlético-MG o colocam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Atlético-MG x Santos:
- Vitória Atlético-MG - Odd de 2.05 na Superbet
- Empate - 3.40 na Superbet
- Vitória Santos - 3.60 na Superbet
Histórico entre Atlético-MG x Santos
O histórico de confrontos diretos entre Atlético-MG e Santos nos últimos anos mostra um grande equilíbrio.
Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o Santos venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Atlético-MG
- ❌ Cruzeiro 2x0 Atlético-MG (Copa do Brasil)
- ❌ Vitória 1x0 Atlético-MG
- ❌ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro (Copa do Brasil)
- ❌ São Paulo 2x0 Atlético-MG
- ✅ Godoy Cruz 0x1 Atlético-MG
Últimos 5 jogos do Santos
- 🟡 Santos 0x0 Fluminense
- ❌ Bahia 2x0 Santos
- ❌ Santos 0x6 Vasco
- ❌ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ Santos 3x1 Juventude
Atletico-MG x Santos: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico-MG x Santos: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico-MG x Santos: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento. É crucial apostar com responsabilidade, nunca utilizando dinheiro que comprometa suas finanças pessoais ou familiares. Lembre-se, o jogo deve ser diversão, e o Jogo Responsável é essencial para manter essa prática de forma saudável.
Barcelona Vence
