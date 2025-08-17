Atlético-MG x Grêmio: Palpite, Odds +10, +14 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)

Confira palpite para Atlético-MG e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.

O Atlético-MG é o 10º colocado, enquanto o Grêmio é o 15º, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser um confronto intenso, com as duas equipes buscando a vitória para melhorar sua situação na tabela.

Palpite para Atlético-MG x Grêmio



⚽ Palpite 1: Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5 - Odd de 1.63 na Esportes da Sorte



⚽ Palpite 2: Chance Dupla - Empate/Grêmio - Odd de 2.06 na Stake



⚽ Palpite 3: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.00 na Betnacional



Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5

O Grêmio, mesmo com uma média de gols marcados de 0.9 na competição, tem um bom histórico recente contra o Atlético-MG.

O time gaúcho conseguiu marcar em 4 das últimas 5 partidas contra o adversário, incluindo uma vitória por 2-1 no confronto mais recente.

A defesa do Atlético-MG, com 1.1 gols sofridos por jogo, demonstra vulnerabilidade, o que aumenta a probabilidade de o Grêmio balançar as redes pelo menos uma vez.

Chance Dupla - Empate/Grêmio

Embora o Atlético-MG seja o favorito para o jogo em casa, o Grêmio tem um histórico favorável de confrontos diretos que não pode ser ignorado.

Nas últimas 5 partidas entre as equipes, o Grêmio venceu duas vezes e o Atlético-MG também venceu duas, com um empate.

A odd de 2.06 para a Chance Dupla reflete um risco maior, mas as estatísticas históricas mostram que o Grêmio tem capacidade para conquistar um bom resultado fora de casa.

Ambos os times marcam - Sim

Este palpite se justifica pela combinação das defesas vulneráveis e os ataques que têm sido eficientes. O Atlético-MG tem uma média de 1.1 gols marcados e o Grêmio 0.9.

O Grêmio conseguiu marcar em 4 dos últimos 5 confrontos contra o Atlético-MG, e a equipe mineira também costuma balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é muito provável que ambas consigam marcar.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Atlético-MG x Grêmio - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 17/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte



📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Atlético-MG x Grêmio



🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.04 na Stake



🎯 1º Gol - Grêmio - Odd de 2.94 na Betnacional



🎯 Marcar a qualquer momento - Braithwaite - Odd de 3.60 na Novibet



Palpite Odds Altas Atlético-MG x Grêmio