- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- E
Atlético-MG x Grêmio: Palpite, Odds +10, +14 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)
Confira palpite para Atlético-MG e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.
O Atlético-MG é o 10º colocado, enquanto o Grêmio é o 15º, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser um confronto intenso, com as duas equipes buscando a vitória para melhorar sua situação na tabela.
Palpite para Atlético-MG x Grêmio
- ⚽ Palpite 1: Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5 - Odd de 1.63 na Esportes da Sorte
- ⚽ Palpite 2: Chance Dupla - Empate/Grêmio - Odd de 2.06 na Stake
- ⚽ Palpite 3: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.00 na Betnacional
Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5
O Grêmio, mesmo com uma média de gols marcados de 0.9 na competição, tem um bom histórico recente contra o Atlético-MG.
O time gaúcho conseguiu marcar em 4 das últimas 5 partidas contra o adversário, incluindo uma vitória por 2-1 no confronto mais recente.
A defesa do Atlético-MG, com 1.1 gols sofridos por jogo, demonstra vulnerabilidade, o que aumenta a probabilidade de o Grêmio balançar as redes pelo menos uma vez.
Chance Dupla - Empate/Grêmio
Embora o Atlético-MG seja o favorito para o jogo em casa, o Grêmio tem um histórico favorável de confrontos diretos que não pode ser ignorado.
Nas últimas 5 partidas entre as equipes, o Grêmio venceu duas vezes e o Atlético-MG também venceu duas, com um empate.
A odd de 2.06 para a Chance Dupla reflete um risco maior, mas as estatísticas históricas mostram que o Grêmio tem capacidade para conquistar um bom resultado fora de casa.
Ambos os times marcam - Sim
Este palpite se justifica pela combinação das defesas vulneráveis e os ataques que têm sido eficientes. O Atlético-MG tem uma média de 1.1 gols marcados e o Grêmio 0.9.
O Grêmio conseguiu marcar em 4 dos últimos 5 confrontos contra o Atlético-MG, e a equipe mineira também costuma balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é muito provável que ambas consigam marcar.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Atlético-MG x Grêmio - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 17/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Atlético-MG x Grêmio
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.04 na Stake
- 🎯 1º Gol - Grêmio - Odd de 2.94 na Betnacional
- 🎯 Marcar a qualquer momento - Braithwaite - Odd de 3.60 na Novibet
Palpite Odds Altas Atlético-MG x Grêmio
- 🚀 Intervalo/Final - Empate/Grêmio - Odd de 10.00 na Novibet
- 🚀 Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Grêmio/Sim - Odd de 10.58 na Betnacional
- 🚀 Resultado Correto - 1x2 para o Grêmio - Odd de 14.65 na Esportes da Sorte
Atletico-MG x Gremio: Palpite do Dia
Atletico-MG x Gremio: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico-MG x Gremio: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Quem vai ganhar Atlético-MG x Grêmio
Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.75 a 1.85. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.60.
Já uma vitória do Grêmio é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00.
Isso indica que, apesar do histórico de confrontos diretos, o fator casa e o desempenho ligeiramente superior do Atlético-MG no campeonato fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Porém, o Atlético-MG vem de jogo no meio da semana, enquanto a equipe gaúcha apenas treinou, o que pode dar vantagem ao tricolor.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Atlético-MG x Grêmio:
- Vitória Atlético-MG - Odd de 1.76 na Superbet
- Empate - 3.65 na Superbet
- Vitória Grêmio - 4.80 na Superbet
Histórico entre Atlético-MG x Grêmio
O histórico de confrontos diretos entre Atlético-MG e Grêmio nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das cinco partidas disputadas, as duas equipes venceram duas vezes cada, com um empate.
Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.
Últimos 5 jogos do Atlético-MG
- Atlético-MG YxW Godoy Cruz - (Copa Sul-Americana)
- 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG
- ❌ Atlético-MG 0x1 Flamengo - (Copa do Brasil)
- ✅ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino
- ✅ Flamengo 0x1 Atlético-MG - (Copa do Brasil)
Últimos 5 jogos do Grêmio
- ❌ Grêmio 0x1 Sport
- ❌ Fluminense 1x0 Grêmio
- ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza
- ❌ Palmeiras 1x0 Grêmio
- 🟡 Grêmio 1-1 Alianza Lima - (Copa Sul-Americana)