Assine UOL
Atletico-MG
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Serie A - Brazil
Arena MRV
Gremio
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.6
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.69
2
4.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.7
2
4.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 04:30

Atlético-MG x Grêmio: Palpite, Odds +10, +14 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira palpite para Atlético-MG e Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.


O Atlético-MG é o 10º colocado, enquanto o Grêmio é o 15º, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser um confronto intenso, com as duas equipes buscando a vitória para melhorar sua situação na tabela.


Palpite para Atlético-MG x Grêmio



  • ⚽ Palpite 1: Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5 - Odd de 1.63 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Palpite 2: Chance Dupla - Empate/Grêmio - Odd de 2.06 na Stake

  • ⚽ Palpite 3: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.00 na Betnacional


Total de Gols do Grêmio - Mais de 0.5


O Grêmio, mesmo com uma média de gols marcados de 0.9 na competição, tem um bom histórico recente contra o Atlético-MG.


O time gaúcho conseguiu marcar em 4 das últimas 5 partidas contra o adversário, incluindo uma vitória por 2-1 no confronto mais recente.


A defesa do Atlético-MG, com 1.1 gols sofridos por jogo, demonstra vulnerabilidade, o que aumenta a probabilidade de o Grêmio balançar as redes pelo menos uma vez.


Chance Dupla - Empate/Grêmio


Embora o Atlético-MG seja o favorito para o jogo em casa, o Grêmio tem um histórico favorável de confrontos diretos que não pode ser ignorado.


Nas últimas 5 partidas entre as equipes, o Grêmio venceu duas vezes e o Atlético-MG também venceu duas, com um empate.


A odd de 2.06 para a Chance Dupla reflete um risco maior, mas as estatísticas históricas mostram que o Grêmio tem capacidade para conquistar um bom resultado fora de casa.


Ambos os times marcam - Sim


Este palpite se justifica pela combinação das defesas vulneráveis e os ataques que têm sido eficientes. O Atlético-MG tem uma média de 1.1 gols marcados e o Grêmio 0.9.


O Grêmio conseguiu marcar em 4 dos últimos 5 confrontos contra o Atlético-MG, e a equipe mineira também costuma balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é muito provável que ambas consigam marcar.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Atlético-MG x Grêmio - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Atlético-MG x Grêmio



  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.04 na Stake

  • 🎯 1º Gol - Grêmio - Odd de 2.94 na Betnacional

  • 🎯 Marcar a qualquer momento - Braithwaite - Odd de 3.60 na Novibet


Palpite Odds Altas Atlético-MG x Grêmio



  • 🚀 Intervalo/Final - Empate/Grêmio - Odd de 10.00 na Novibet

  • 🚀 Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Grêmio/Sim - Odd de 10.58 na Betnacional

  • 🚀 Resultado Correto - 1x2 para o Grêmio - Odd de 14.65 na Esportes da Sorte

Ver mais Ver menos

Atletico-MG x Gremio: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Talleres Cordoba - San Martin S.J.
1
1.76
GIL Vicente - FC Porto
2
1.49
Manchester United - Arsenal
2
1.9
Múltipla
4.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.65
Apostar agora

Atletico-MG x Gremio: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico-MG x Gremio: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Gremio
2 - 1
Atletico-MG
2024 Serie A
Atletico-MG
2 - 1
Gremio
2024 Serie A
Gremio
2 - 3
Atletico-MG
2023 Serie A
Atletico-MG
3 - 0
Gremio
2023 Serie A
Gremio
1 - 0
Atletico-MG

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico-MG
Empate
Gremio

Quem vai ganhar Atlético-MG x Grêmio


Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.75 a 1.85. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.60.


Já uma vitória do Grêmio é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00.


Isso indica que, apesar do histórico de confrontos diretos, o fator casa e o desempenho ligeiramente superior do Atlético-MG no campeonato fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Porém, o Atlético-MG vem de jogo no meio da semana, enquanto a equipe gaúcha apenas treinou, o que pode dar vantagem ao tricolor.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Atlético-MG x Grêmio:



  • Vitória Atlético-MG - Odd de 1.76 na Superbet

  • Empate - 3.65 na Superbet

  • Vitória Grêmio - 4.80 na Superbet


Histórico entre Atlético-MG x Grêmio


O histórico de confrontos diretos entre Atlético-MG e Grêmio nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das cinco partidas disputadas, as duas equipes venceram duas vezes cada, com um empate.


Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • Atlético-MG YxW Godoy Cruz - (Copa Sul-Americana)

  • 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 0x1 Flamengo - (Copa do Brasil)

  • ✅ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino

  • ✅ Flamengo 0x1 Atlético-MG - (Copa do Brasil)


Últimos 5 jogos do Grêmio



  • ❌ Grêmio 0x1 Sport

  • ❌ Fluminense 1x0 Grêmio

  • ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza

  • ❌ Palmeiras 1x0 Grêmio

  • 🟡 Grêmio 1-1 Alianza Lima - (Copa Sul-Americana)

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites