Atlético-MG x Godoy Cruz: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana 2025(14/08)
Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam nesta quarta-feira, 14/08, em partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana 2025. O confronto tem início às 19h na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O duelo de ida das oitavas terá transmissão da ESPN e Disney+. O Galo busca avançar às quartas após eliminar o Bucaramanga na repescagem. Já o time argentino chega em situação delicada no nacional e vê na Sul-Americana chance de recuperação.
Confira nossos palpites de Atlético-MG x Godoy Cruz, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Atlético-MG x Godoy Cruz: Nossas 3 Melhores Dicas
Baseado nas estatísticas recentes, o Atlético-MG demonstra superioridade tanto técnica quanto física para este confronto. O momento atual dos times favorece claramente os mineiros jogando em casa.
- 🎯 Vitória do Atlético-MG - odd 1.54
- 🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.62
- 🎯 Atlético-MG não sofre gols - odd 1.79
Palpites Alternativos Atlético-MG x Godoy Cruz
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os números do Godoy Cruz indicam dificuldades ofensivas nos últimos jogos.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O histórico recente do time argentino justifica essas apostas.
- 🎯 Atlético-MG vence por 2 ou mais gols - odd 2.55
- 🎯 Hulk marca a qualquer momento - odd 2.18
- 🎯 Godoy Cruz não marca - odd 2.26
Super Palpites Atlético-MG x Godoy Cruz
- 🚀 Atlético-MG vence + Menos de 2,5 gols + Hulk marca - odd 7.80
💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-MG x Godoy Cruz
- 🔵 Dupla chance: Atlético-MG ou empate - odd 1.12
- 🟢 Atlético-MG marca pelo menos 1 gol - odd 1.17
- 🟡 Primeiro tempo com menos de 1,5 gols - odd 1.67
⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-MG x Godoy Cruz
- 🔵 Atlético-MG vence no primeiro tempo - odd 2.10
- 🟢 Exatamente 2 gols no jogo - odd 3.45
- 🟡 Ambos marcam: Não - odd 2.33
🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-MG x Godoy Cruz
- 🔵 Atlético-MG vence por exatos 2-0 - odd 5.60
- 🟢 Primeiro gol sai entre 0-15 minutos - odd 5.40
- 🟡 Mais de 9,5 escanteios - odd 5.00
Atlético-MG x Godoy Cruz: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Atlético-MG x Godoy Cruz - Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Atletico-MG x Godoy Cruz: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico-MG x Godoy Cruz: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico-MG x Godoy Cruz: Confrontos Diretos
Como Atlético-MG e Godoy Cruz Chegam Para o Confronto
Atlético-MG ocupa a 10ª posição no Brasileirão com 24 pontos em 17 jogos disputados. O time mineiro busca manter a boa fase após classificação heróica na semana passada pela Copa do Brasil.
Godoy Cruz vive momento delicado no campeonato argentino, ocupando a 13ª colocação do Grupo B. A Sul-Americana representa a principal competição da temporada para os argentinos.
Últimos Jogos do Atlético-MG
O Galo demonstra irregularidade no desempenho mas mantém força dentro de casa. Três vitórias nos últimos cinco jogos evidenciam potencial ofensivo da equipe.
Hulk segue como principal referência no ataque atleticano. A defesa tem oscilado entre boas e más atuações recentemente.
- 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG - Brasileirão
- ❌ Atlético-MG 0x1 Flamengo (4x3, venceu nos pênaltis)- Copa do Brasil
- ✅ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino - Brasileirão
- ✅ Flamengo 0x1 Atlético-MG - Copa do Brasil
- ❌ Flamengo 1x0 Atlético-MG - Brasileirão
Últimos Jogos do Godoy Cruz
Sequência preocupante marca o momento do time argentino. Seis jogos sem vencer evidenciam as dificuldades enfrentadas pela equipe.
Poder ofensivo limitado tem sido o principal problema. Apenas nove gols marcados nos últimos 10 confrontos preocupam.
- ❌ Godoy Cruz 1x2 Gimnasia La Plata - Liga Argentina
- 🟡 Talleres 0x0 Godoy Cruz - Liga Argentina
- 🟡 Godoy Cruz 0x0 Sarmiento - Liga Argentina
- 🟡 Rosario Central 1x1 Godoy Cruz - Liga Argentina
- 🟡 Godoy Cruz 2x2 Atlético Grau - Sul-Americana
Nossa Opinião para Atlético-MG x Godoy Cruz
Atlético-MG possui vantagem clara tanto no aspecto técnico quanto no fator casa. Godoy Cruz chega fragilizado e com sérias limitações ofensivas.
Esperamos jogo controlado pelo Galo, que deve aproveitar a superioridade para construir boa vantagem. Fatores como experiência e qualidade individual favorecem os brasileiros.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
