Atlético-MG x Godoy Cruz: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana 2025(14/08)

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam nesta quarta-feira, 14/08, em partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana 2025. O confronto tem início às 19h na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O duelo de ida das oitavas terá transmissão da ESPN e Disney+. O Galo busca avançar às quartas após eliminar o Bucaramanga na repescagem. Já o time argentino chega em situação delicada no nacional e vê na Sul-Americana chance de recuperação.

Confira nossos palpites de Atlético-MG x Godoy Cruz, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Atlético-MG x Godoy Cruz: Nossas 3 Melhores Dicas

Baseado nas estatísticas recentes, o Atlético-MG demonstra superioridade tanto técnica quanto física para este confronto. O momento atual dos times favorece claramente os mineiros jogando em casa.



🎯 Vitória do Atlético-MG - odd 1.54

🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.62

🎯 Atlético-MG não sofre gols - odd 1.79



Palpites Alternativos Atlético-MG x Godoy Cruz

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os números do Godoy Cruz indicam dificuldades ofensivas nos últimos jogos.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O histórico recente do time argentino justifica essas apostas.



🎯 Atlético-MG vence por 2 ou mais gols - odd 2.55

🎯 Hulk marca a qualquer momento - odd 2.18

🎯 Godoy Cruz não marca - odd 2.26



Super Palpites Atlético-MG x Godoy Cruz



🚀 Atlético-MG vence + Menos de 2,5 gols + Hulk marca - odd 7.80



💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-MG x Godoy Cruz



🔵 Dupla chance: Atlético-MG ou empate - odd 1.12

🟢 Atlético-MG marca pelo menos 1 gol - odd 1.17

🟡 Primeiro tempo com menos de 1,5 gols - odd 1.67



⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-MG x Godoy Cruz



🔵 Atlético-MG vence no primeiro tempo - odd 2.10

🟢 Exatamente 2 gols no jogo - odd 3.45

🟡 Ambos marcam: Não - odd 2.33



🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-MG x Godoy Cruz



🔵 Atlético-MG vence por exatos 2-0 - odd 5.60

🟢 Primeiro gol sai entre 0-15 minutos - odd 5.40

🟡 Mais de 9,5 escanteios - odd 5.00



Atlético-MG x Godoy Cruz: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida