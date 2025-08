Atlético-MG x Flamengo: Quem Vai Ganhar? Confira Nossa Opinião Sobre o Jogo de Hoje

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Provável Placar de Atlético-MG x Flamengo

Com base no desempenho recente dos times e no histórico do confronto, nossa previsão é de placar exato é Atlético-MG 1x2 Flamengo. O time carioca tem mostrado força ofensiva superior e deve pressionar desde o início.

O Galo pode abrir o placar aproveitando o fator casa. Mas a qualidade técnica do elenco rubro-negro, especialmente com Arrascaeta e Pedro, deve fazer a diferença na reta final.

Se o placar se confirmar em 2x1 para o Flamengo, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Caso o Mengão vença por dois gols ou mais, avança direto às quartas de final.