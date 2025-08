Atlético-MG x Flamengo: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, Copa do Brasil

Atlético-MG x Flamengo: veja o palpite com odds altas +6.00 e +9.00 a seguir, incluindo onde assistir e o prognóstico da partida.

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 06 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão dos canais SporTV, Premiere e Globoplay.

O Galo tem a vantagem do empate após a vitória por 1x0 na partida de ida. O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.

Confira nosso palpite para Atlético-MG x Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Atlético-MG x Flamengo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🔥 Palpite: Resultado Final: Empate - Odd de 3.20 na Novibet

🔥 Palpite: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.80 na Superbet

🔥 Palpite: Total de Escanteios - Acima de 8.5 - Odd de 1.75 na Stake



Com base nas estatísticas da Copa do Brasil 2025, analisamos o desempenho de Atlético-MG e Flamengo para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.

*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets.

Super Palpite de Atlético-MG x Flamengo - Odd 3.40







✅ Ambas Equipes Marcam & levam +1.5 cartões - Odd 3.40

Neste jogo decisivo, esperamos que os dois times ataquem e marquem gols. O Flamengo precisa ir para cima, o que abrirá espaço na defesa para o forte time do Galo contra atacar.

Além disso, considerando o clima decisivo e pegado, é natural que tenhamos um bom número de cartões de ambos os lados.

A odd de 3.40 pode ser encontrada na Superbet e faz desse palpite algo bastante interessante.









Atlético-MG x Flamengo: Palpites Alternativos



🔥 Palpite: Handicap Asiático: Atlético-MG +0.5 - Odd de 1.65 na Stake

🔥 Palpite: Total de Cartões - Acima de 4.5 - Odd de 2.00 na Superbet

🔥 Palpite: Primeiro Tempo: Empate - Odd de 2.10 na Betnacional



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Atlético-MG x Flamengo. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de cartões e o resultado do primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Atlético-MG x Flamengo: Palpites de Odds Baixas



🎯 Palpite: Dupla Chance: Atlético-MG ou Empate - Odd de 1.55 na Esportes da Sorte

🎯 Palpite: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.70 na Novibet

🎯 Palpite: Atlético-MG vence e total de gols - Abaixo de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet



Atlético-MG x Flamengo: Palpites de Odds Médias



🎯 Palpite: Placar Exato: 1-1 - Odd de 6.00 na Stake

🎯 Palpite: Flamengo vence por 1 gol de diferença - Odd de 4.50 na Esportes da Sorte

🎯 Palpite: Primeiro Gol: Atlético-MG - Odd de 2.15 na Novibet



Atlético-MG x Flamengo: Palpites de Odds Altas



🎯 Palpite: Placar Exato: 1x2 para o Flamengo - Odd de 9.15 na Esportes da Sorte

🎯 Palpite: Vitória do Flamengo e Ambos Marcam: Sim - Odd de 5.50 na Novibet

🎯 Palpite: Vitória do Flamengo e Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 6.50 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Atlético-MG x Flamengo: Últimos 5 Jogos

Nos últimos 3 anos, Atlético-MG x Flamengo se enfrentaram 13 vezes, com domínio do Flamengo. O time carioca ganhou 7 oportunidades, com 4 vitórias do Galo e 2 empates.

Confira abaixo os últimos 5 jogos entre Atlético-MG x Flamengo:



⚽ Flamengo 0 x 1 Atlético-MG - 31/07/25



⚽ Flamengo 1 x 0 Atlético-MG - 27/07/25



⚽ Flamengo 0 x 0 Atlético-MG - 13/11/24



⚽ Atlético-MG 0 x 1 Flamengo - 10/11/24



⚽ Flamengo 3 x 1 Atlético-MG - 03/11/24



Vale a pena ver que, na Copa do Basil de 2024, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Galo com vitórias em casa e fora. O Mengão tem a vantagem nesse período, mas o Galo parece querer se vingar.

Atlético-MG x Flamengo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Atlético-MG x Flamengo decidem qual clube irá para as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O Galo saiu na frente no primeiro jogo, em pleno Maracanã, com uma vitória por 1 a 0. E agora? Será que o Mengão se recupera ou o Atlético vai avançar?



Confronto: Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil

Data: 06/08/2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay



Como Atlético-MG e Flamengo Chegam Para o Confronto

O Atlético-MG chega para o duelo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1x0, o que lhe dá a tranquilidade do empate. A equipe tem se mostrado sólida na defesa na competição, sofrendo apenas 0.6 gols por jogo, o que pode ser um fator decisivo.

No ataque, a média de 7.2 chutes no gol e 8.2 escanteios demonstra que o time cria muitas chances, especialmente em casa. O Galo buscará usar a pressão ofensiva e a força de sua torcida para garantir a classificação.

O Flamengo, por sua vez, precisa reverter a desvantagem e terá que ser mais agressivo. A equipe tem uma média de 1.0 gols sofridos na Copa do Brasil, o que indica uma defesa mais vulnerável do que a do adversário. Ofensivamente, o time tem uma média de 7.0 chutes no gol, o que mostra poder de fogo, mas a pontaria precisa ser mais precisa.

A média de 0.7 cartões sugere um jogo mais limpo, o que pode ser um ponto positivo para manter a cabeça fria. O Flamengo terá de se expor para buscar o gol e a virada, o que pode abrir espaços para o contra-ataque do Galo.