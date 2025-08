Atlético-MG x Flamengo: Quem vai marcar gol? Odds para Pedro, Arrascaeta, Hulk, Plata

Quem vai marcar em Atlético‑MG x Flamengo? Veja os favoritos e as chances reais a seguir, incluindo odds e probabilidades para o Pedro, Arrascaeta, Hulk, Rony, Plata e outros!

Atlético‑MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (06/08), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo decisivo da Copa do Brasil. Em campo, alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro e boas chances de gol: mas quem tem mais probabilidade de marcar?

Veja a seguir os principais candidatos ao gol segundo as odds do mercado, com justificativas atualizadas e alternativas de aposta.