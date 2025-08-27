Assine UOL
Atletico-MG
Copa Do Brasil - Brazil
Arena MRV
Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro Palpite: Onde Assistir e Escalações; Copa do Brasil (27/08)

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Vem aí o maior clássico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, em uma quarta de final da Copa do Brasil 2025. Neste artigo, nós vamos falar dos palpites para o jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, às 19:30 (horário de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte.


É um duelo de vida ou morte para os dois times, que jogam pela sobrevivência na competição. O Galo busca um título que não vem há muito tempo, e a Raposa tenta se reafirmar na elite do futebol brasileiro. Os dois times vivem momentos de altos e baixos na temporada, o que torna este confronto ainda mais imprevisível e imperdível.


Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo, vê a nossa análise do momento de cada time e confere onde assistir ao jogo, assim como as prováveis escalações.


Palpites para o Jogo



  • Palpite 1. Total de Gols: Abaixo de 2.5 gols - Odd 1.48

  • Palpite 2. Ambas Marcam: Não - Odd 1.65

  • Palpite 3. Handicap Asiático: Atlético-MG (0.00) - Odd 1.66


Este é um jogo de mata-mata, onde o erro pode ser fatal, e a tendência é que os dois times joguem com cautela. Por isso, nosso principal palpite é para poucos gols na partida. O Atlético-MG, apesar de ter uma média de 1 gol por jogo em casa, sofreu 1.4 gols em casa nos últimos dez jogos.


Já o Cruzeiro tem uma defesa mais forte, com uma média de apenas 0.2 gols sofridos fora de casa. O histórico do confronto também aponta para jogos com poucos gols, com a maioria dos últimos jogos tendo menos de 2.5 gols.


Com as defesas se sobressaindo nos últimos jogos, principalmente a do Cruzeiro, que não sofreu gols em 80% das suas últimas cinco partidas fora de casa, acreditamos que um dos times não vai marcar. O ataque do Galo sofreu para balançar as redes em 40% dos seus últimos 10 jogos.


Por isso, o nosso palpite é que ambas as equipes não marcarão. A odd para essa possibilidade é de 1.65. Além disso, o Atlético-MG tem um retrospecto favorável jogando em casa contra o Cruzeiro, e o fator torcida na Arena MRV, que estará lotada, deve fazer a diferença.


A vitória do Atlético-MG no tempo regulamentar é um bom palpite, ainda mais com a odd de 1.66 para o handicap asiático de 0.00. Isso significa que se o Galo empatar, a sua aposta é reembolsada.


Como Chegam Atlético-MG e Cruzeiro


Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feito a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.


Momento do Atlético-MG


O Galo vem de uma derrota de 2x0 para o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão. No entanto, a equipe se classificou para as quartas da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Flamengo, o que mostra resiliência.


A equipe tem um ataque forte, com Hulk, mas a defesa tem deixado a desejar, com uma média de 1.4 gols sofridos em casa nos últimos dez jogos. A equipe precisa de uma boa atuação em casa para levar a vantagem para o jogo da volta.


Momento do Cruzeiro


A Raposa vem de uma vitória importante de 2x1 contra o Internacional pelo Brasileirão e tem um bom retrospecto recente fora de casa, com um empate e três vitórias nos últimos quatro jogos.


A defesa do Cruzeiro é o ponto forte do time, que não sofreu gols em 80% dos seus últimos cinco jogos fora de casa. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo fora de casa e pode surpreender.


O que esperar da Partida


Apesar da vantagem de jogar em casa, o Atlético-MG pode ter dificuldades para furar a defesa do Cruzeiro. A Raposa, por sua vez, deve explorar os contra-ataques para tentar surpreender. Por ser um jogo de ida e de mata-mata, a tendência é que seja um jogo mais estudado, com poucas chances de gol e com um placar apertado.


O empate ou uma vitória magra de uma das equipes são os resultados mais prováveis.

Atletico-MG x Cruzeiro: Confrontos Diretos

1 Vitórias
4 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Atletico-MG
0 - 0
Cruzeiro
2025 Copa Do Brasil
Cruzeiro
0 - 0
Atletico-MG
2025 Serie A
Cruzeiro
0 - 0
Atletico-MG
2025 Mineiro - 1
Cruzeiro
0 - 2
Atletico-MG
2025 Friendlies Clubs
Atletico-MG
0 - 0
Cruzeiro

Histórico Recente e Estatísticas


Os últimos confrontos entre Atlético-MG e Cruzeiro mostraram equilíbrio, mas o Galo leva uma pequena vantagem.


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • ❌ São Paulo 2-0 Atlético MG

  • ✅ Godoy Cruz 0-1 Atlético MG

  • ❌ Atlético MG 1-3 Grêmio

  • ✅ Atlético MG 2-1 Godoy Cruz

  • 🟡 Vasco 1-1 Atlético MG


Últimos 5 jogos do Cruzeiro



  • ✅ Cruzeiro 2-1 Internacional

  • 🟡 Mirassol 1-1 Cruzeiro

  • ❌ Cruzeiro 1-2 Santos

  • ✅ CRB 0-2 Cruzeiro

  • ✅ Botafogo 0-2 Cruzeiro


Confrontos Diretos Recentes



  • Cruzeiro 0-0 Atlético MG (2025-05-19)

  • Cruzeiro 0-2 Atlético MG (2025-02-09)

  • Atlético MG 0-0 Cruzeiro (2025-01-18)

  • Cruzeiro 0-0 Atlético MG (2024-08-11)

  • Atlético MG 3-0 Cruzeiro (2024-04-21)


Onde Assistir ao Vivo


O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming).


Ficha do jogo:



  • Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

  • Data: 27/08/2025

  • Horário: 19:30 (Horário de Brasília)

  • Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte

  • Onde assistir: Prime Video (Streaming)


Agora você tem tudo o que precisa para fazer suas apostas neste jogo. A nossa dica principal é investir no mercado de Abaixo de 2.5 Gols, pois o jogo será tenso e com poucas oportunidades de gol. Lembre-se, apostas esportivas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.

