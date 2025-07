Atlético-MG x Atlético Bucaramanga Palpite - Sul-Americana 2025 (24/07)

Atlético-MG e Atlético Bucaramanga se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, em partida válida pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30 na Arena MRV, em Belo Horizonte, com transmissão da ESPN e Disney+.

O Galo chega com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Colômbia, com gol de Hulk. Com esse resultado, a equipe mineira precisa apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da competição.

Já o Bucaramanga precisa vencer para seguir vivo na Sul-Americana. A equipe colombiana teve boas chances no primeiro duelo, mas esbarrou em defesas importantes de Everson e ainda ficou com um jogador a menos.

Confira nosso **palpite para Atlético-MG x Bucaramanga**, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do confronto decisivo.

Atlético-MG x Bucaramanga Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final: Atlético-MG - odd pagando 1.20 na Bet365

Palpite 2 - Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.61 na Bet365

Palpite 3 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.80 na Betsul



Para as apostas em Atlético-MG x Bucaramanga sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Sul-Americana.

Resultado Final: Atlético-MG - odd pagando 1.20

O Atlético-MG tem todas as condições de confirmar a classificação jogando em casa. Com a vantagem do resultado do jogo de ida, o Galo pode até mesmo empatar para avançar às oitavas de final.

As estatísticas favorecem os mineiros, que não perderam há 10 jogos em casa na competição. Além disso, o time tem média de 2.0 gols marcados por partida como mandante na Sul-Americana, enquanto sofre apenas 0.4 gols por jogo.

Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.61

O Bucaramanga tem dificuldades ofensivas jogando fora de casa, marcando apenas 1.4 gols por partida como visitante. Em contrapartida, o Atlético-MG possui uma das melhores defesas da competição, com 60% dos jogos sem sofrer gols.

No jogo de ida, apenas o Galo balançou as redes, e a tendência é que o padrão se repita. O time colombiano precisará se expor mais para buscar o gol, o que pode facilitar a vida da defesa atleticana.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.80

As estatísticas apontam para um jogo truncado, com 60% dos jogos do Atlético-MG na Sul-Americana terminando com menos de 2.5 gols. O Bucaramanga também tem 50% dos seus confrontos com esse cenário.

Com o Galo administrando a vantagem e o time colombiano tendo dificuldades para criar chances claras, esperamos um duelo com poucos gols. A pressão sobre o Bucaramanga pode tornar o jogo ainda mais fechado.

Atlético-MG x Bucaramanga - Últimos 5 jogos Entre Os Times



17/07/2025 - Bucaramanga 0x1 Atlético-MG (Copa Sul-Americana 2025)



Últimas Notícias do Atlético-MG

O Atlético-MG vive momento de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas mantém boa campanha na Sul-Americana. Após a importante vitória fora de casa contra o Bucaramanga, o Galo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0 no último domingo.

Para o confronto decisivo, Hulk deve seguir como referência ofensiva, formando ataque ao lado de outros nomes importantes do elenco. O meio-campista Alan Franco está suspenso após expulsão no primeiro jogo.

A equipe comandada por Cuca busca reencontrar o bom desempenho diante de sua torcida na Arena MRV, onde não perde há 10 partidas na competição continental.

Atlético-MG - Últimos 5 jogos



❌ Palmeiras 3x2 Atlético-MG



✅ Bucaramanga 0x1 Atlético-MG



❌Bahia 2x1 Atlético-MG



✅ Atlético-MG 2x0 Internacional



✅ Ceará 0x1 Atlético-MG



Últimas Notícias do Atlético Bucaramanga

O Bucaramanga chega a Belo Horizonte precisando reverter o resultado do jogo de ida. A equipe colombiana teve boas oportunidades no duelo anterior, mas parou em defesas importantes de Everson.

O técnico Leonel Álvarez deve apostar em postura mais agressiva, confiando na criatividade de Sambueza e no poder de finalização de Pons para tentar surpreender o Galo fora de casa.

A equipe vem da Libertadores após terminar em terceiro lugar no Grupo E, garantindo vaga nos playoffs da Sul-Americana. Nos últimos jogos, o time tem alternado entre vitórias e derrotas.

Atlético Bucaramanga - Últimos 5 jogos



❌ Bucaramanga 0x1 Atlético-MG



? Bucaramanga 1x1 Boyacá Chicó



✅ Boca 0x1 Bucaramanga



✅ Bucaramanga 3x2 Boyacá Chicó



? Quindío 2x2 Bucaramanga



Atlético-MG x Bucaramanga: quem ganha? - Melhores odds

O Atlético-MG tem 83% de probabilidade de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24/07. Isso porque joga em casa, tem vantagem do resultado do primeiro confronto e possui melhor momento na temporada.



Atlético-MG ganha - Odd de @1.20 na Bet365



Empate - Odd de @6.00 na Bet365



Bucaramanga ganha - Odd de @12.00 na Bet365



As melhores odds para este confronto estão nas principais casas de apostas, que consideram o Galo amplamente favorito para confirmar a classificação.

Atlético-MG x Bucaramanga: Palpite de Odds altas para o jogo

Para quem busca apostas com maior retorno, uma boa opção é combinar mercados em uma múltipla:



Atlético-MG vence + Menos de 2.5 gols + Hulk marca - Odd @4.50 na Superbet



Atlético-MG x Bucaramanga: Estatísticas



Atlético-MG tem média de 1.5 gols por partida na Sul-Americana



Bucaramanga marca 1.6 gols por jogo na competição



Galo não perde há 10 jogos em casa na Sul-Americana



60% dos jogos do Atlético-MG terminam com menos de 2.5 gols



Bucaramanga sofreu apenas 1 gol nos últimos 5 jogos fora de casa



Atlético-MG x Bucaramanga - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Atlético-MG x Bucaramanga na ESPN e Disney+. A partida está marcada para às 21h30, desta quinta-feira, na Arena MRV.

Tudo o que você precisa saber de Atlético-MG x Bucaramanga:



⚽️ Confronto: Atlético-MG x Atlético Bucaramanga - Copa Sul-Americana



? Data: 24/07/25

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

?️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte

? Onde vai passar Atlético-MG x Bucaramanga: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming)



Atlético-MG x Bucaramanga: Escalações



Provável escalação do Atlético-MG : Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Paulo Vítor e Zaracho; Hulk, Rony e Dudu

Provável escalação do Bucaramanga: Quintana; Correa, Henao, Mena e Camacho; Sambueza, Gomez e Mosquera; Rodriguez, Pons e Bacca



As escalações podem sofrer alterações até o momento da partida, mas essas são as formações mais prováveis para o confronto decisivo.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o jogo responsável.