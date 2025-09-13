Atlético Madrid x Villarreal, Palpite Odd +10, Onde Assistir, La Liga, 13/09

Atlético Madrid x Villarreal, Palpite Odd +10 do confronto válido pela 4ª rodada da La Liga. O Atlético Madrid recebe o Villarreal no Estádio Riyadh Air Metropolitano neste sábado (13/09), às 16h00.

As duas equipes chegam embaladas por boas atuações recentes, prometendo um jogo de alto nível técnico e intensidade ofensiva.

Confira abaixo os melhores palpites com odds baixas, médias e altas, além do nosso Super Palpite exclusivo para este clássico espanhol.

Atlético Madrid x Villarreal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



⚽ Palpite: Resultado Final : Vitória do Atlético Madrid – odd 1.83

: Vitória do Atlético Madrid – odd 1.83

🔥 Palpite: Ambas equipes marcam – odd 1.66

– odd 1.66

🎯 Palpite: Antoine Griezmann marca a qualquer momento – odd 2.73



Palpites Alternativos Atlético Madrid x Villarreal



💥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.68

Mais de 2.5 gols – odd 1.68

⚡ Palpite: Villarreal marca primeiro – odd 2.61



🔥 Super Palpite Atlético Madrid x Villarreal

⭐ Palpite: Atlético Madrid vence e Griezmann marca a qualquer momento – odd 4.50

🔎 Explicação: O Atlético tem se mostrado muito eficiente em casa, enquanto Griezmann é a principal referência ofensiva. A combinação valoriza a confiança nos Colchoneros com a boa fase do francês.

💰 Palpites de Odds Baixas Atlético Madrid x Villarreal



✅ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.21

Mais de 1.5 gols – odd 1.21

⚽ Palpite: Atlético Madrid ou empate ( dupla hipótese ) – odd 1.22

Atlético Madrid ou empate ( ) – odd 1.22

🛡️ Palpite: Atlético Madrid com handicap asiático (0) – odd 1.34

Atlético Madrid com (0) – odd 1.34

🚨 Palpite: Villarreal mais de 0.5 gols – odd 1.42

Villarreal mais de 0.5 gols – odd 1.42

🎯 Palpite: Mais de 2 gols asiáticos – odd 1.31



🔎 Análise: As odds baixas indicam cenários seguros, como a presença de gols e a proteção em favor do Atlético, forte em casa. São mercados de menor risco, adequados para quem prefere cautela.

⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético Madrid x Villarreal



🔥 Palpite: Ambas equipes marcam – odd 1.66

Ambas equipes marcam – odd 1.66

⚡ Palpite: Resultado 1º tempo – empate – odd 2.00

Resultado 1º tempo – empate – odd 2.00

🎯 Palpite: Griezmann marca a qualquer momento – odd 2.73

Griezmann marca a qualquer momento – odd 2.73

📊 Palpite: Intervalo/final Empate/Atlético Madrid – odd 4.96

Intervalo/final Empate/Atlético Madrid – odd 4.96

🟡 Palpite: Villarreal mais de 1.5 gols asiáticos (+1.5 handicap) – odd 1.38



🔎 Análise: Os mercados intermediários refletem equilíbrio. O Villarreal tem qualidade ofensiva, mas o Atlético costuma crescer no 2º tempo. Aposta em gols de Griezmann tem valor interessante.

🚀 Palpites de Odds Altas Atlético Madrid x Villarreal



🌪️ Palpite: Atlético Madrid vence por 2x1 – odd 7.55

Atlético Madrid vence por 2x1 – odd 7.55

🎯 Palpite: Villarreal vence sem sofrer gols – odd 7.10

Villarreal vence sem sofrer gols – odd 7.10

⚡ Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.64

Mais de 3.5 gols – odd 2.64

🔥 Palpite: Primeiro gol entre 1-15 minutos – odd 2.92

Primeiro gol entre 1-15 minutos – odd 2.92

🚀 Palpite: Griezmann marca 2+ gols – odd 10.29



🔎 Análise: As odds altas são para apostadores ousados. O cenário mais realista aqui é o placar 2x1, dado o histórico entre os times. A possibilidade de múltiplos gols de Griezmann também é tentadora.

Atlético Madrid x Villarreal: Onde Assistir e Ficha do Jogo



📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+

🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada

La Liga – 4ª rodada

📍 Estádio: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano

⏰ Data e horário: sábado, 13/09, às 16h00



Nossa Opinião para Atlético Madrid x Villarreal

O Atlético Madrid é favorito pela consistência defensiva e pela força no Metropolitano. O Villarreal, no entanto, deve explorar contra-ataques rápidos com Baena e Sorloth. O equilíbrio sugere gols de ambos os lados, mas os Colchoneros devem prevalecer.