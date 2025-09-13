Assine UOL
Atletico Madrid
La Liga - Spain
Villarreal
Atlético Madrid x Villarreal, Palpite Odd +10, Onde Assistir, La Liga, 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Atlético Madrid x Villarreal, Palpite Odd +10 do confronto válido pela 4ª rodada da La Liga. O Atlético Madrid recebe o Villarreal no Estádio Riyadh Air Metropolitano neste sábado (13/09), às 16h00.


As duas equipes chegam embaladas por boas atuações recentes, prometendo um jogo de alto nível técnico e intensidade ofensiva.


Confira abaixo os melhores palpites com odds baixas, médias e altas, além do nosso Super Palpite exclusivo para este clássico espanhol.


Atlético Madrid x Villarreal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite: Resultado Final: Vitória do Atlético Madrid – odd 1.83

  • 🔥 Palpite: Ambas equipes marcam – odd 1.66

  • 🎯 Palpite: Antoine Griezmann marca a qualquer momento – odd 2.73


Palpites Alternativos Atlético Madrid x Villarreal



  • 💥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.68

  • Palpite: Villarreal marca primeiro – odd 2.61


🔥 Super Palpite Atlético Madrid x Villarreal


Palpite: Atlético Madrid vence e Griezmann marca a qualquer momento – odd 4.50


🔎 Explicação: O Atlético tem se mostrado muito eficiente em casa, enquanto Griezmann é a principal referência ofensiva. A combinação valoriza a confiança nos Colchoneros com a boa fase do francês.


💰 Palpites de Odds Baixas Atlético Madrid x Villarreal



  • Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.21

  • Palpite: Atlético Madrid ou empate (dupla hipótese) – odd 1.22

  • 🛡️ Palpite: Atlético Madrid com handicap asiático (0) – odd 1.34

  • 🚨 Palpite: Villarreal mais de 0.5 gols – odd 1.42

  • 🎯 Palpite: Mais de 2 gols asiáticos – odd 1.31


🔎 Análise: As odds baixas indicam cenários seguros, como a presença de gols e a proteção em favor do Atlético, forte em casa. São mercados de menor risco, adequados para quem prefere cautela.


⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético Madrid x Villarreal



  • 🔥 Palpite: Ambas equipes marcam – odd 1.66

  • Palpite: Resultado 1º tempo – empate – odd 2.00

  • 🎯 Palpite: Griezmann marca a qualquer momento – odd 2.73

  • 📊 Palpite: Intervalo/final Empate/Atlético Madrid – odd 4.96

  • 🟡 Palpite: Villarreal mais de 1.5 gols asiáticos (+1.5 handicap) – odd 1.38


🔎 Análise: Os mercados intermediários refletem equilíbrio. O Villarreal tem qualidade ofensiva, mas o Atlético costuma crescer no 2º tempo. Aposta em gols de Griezmann tem valor interessante.


🚀 Palpites de Odds Altas Atlético Madrid x Villarreal



  • 🌪️ Palpite: Atlético Madrid vence por 2x1 – odd 7.55

  • 🎯 Palpite: Villarreal vence sem sofrer gols – odd 7.10

  • Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.64

  • 🔥 Palpite: Primeiro gol entre 1-15 minutos – odd 2.92

  • 🚀 Palpite: Griezmann marca 2+ gols – odd 10.29


🔎 Análise: As odds altas são para apostadores ousados. O cenário mais realista aqui é o placar 2x1, dado o histórico entre os times. A possibilidade de múltiplos gols de Griezmann também é tentadora.


Atlético Madrid x Villarreal: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

  • 🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada

  • 📍 Estádio: Riyadh Air Metropolitano

  • Data e horário: sábado, 13/09, às 16h00


Nossa Opinião para Atlético Madrid x Villarreal


O Atlético Madrid é favorito pela consistência defensiva e pela força no Metropolitano. O Villarreal, no entanto, deve explorar contra-ataques rápidos com Baena e Sorloth. O equilíbrio sugere gols de ambos os lados, mas os Colchoneros devem prevalecer.

Atletico Madrid x Villarreal: Palpite do Dia

Atletico Madrid Vence
1.8
Atletico Madrid x Villarreal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Madrid x Villarreal: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 La Liga
Atletico Madrid
1 - 1
Villarreal
2024 La Liga
Villarreal
2 - 2
Atletico Madrid
2023 La Liga
Villarreal
1 - 2
Atletico Madrid
2023 La Liga
Atletico Madrid
3 - 1
Villarreal
2022 La Liga
Villarreal
2 - 2
Atletico Madrid

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Madrid
Empate
Villarreal

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e estratégia:



  • 🎯 Estabeleça limites de tempo e dinheiro antes de jogar.

  • 💡 Prefira mercados que você conhece bem.

  • 📉 Evite tentar recuperar perdas em apostas impulsivas.

  • 🧠 Mantenha a racionalidade, mesmo em jogos de alto apelo emocional.

  • 👥 Procure apoio se sentir dificuldade em controlar suas apostas.


➡️ Aposte com responsabilidade e diversão em primeiro lugar.

