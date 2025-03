Atlético Madrid x Real Madrid: Palpite, estatísticas e escalações | 12/03/2025

Atlético Madrid x Real Madrid: Palpites do UOL Apostas

Com a vantagem de 2x1 pelo jogo da ida, a equipe do Real Madrid busca uma nova classificação na Liga dos Campeões. Separamos algumas dicas de apostas para Atlético de Madrid x Real Madrid.

Palpite 1: Partida - Chutes ao Gol - Mais de 9.5 - 2.00 na bet365

Palpite 2: Total de escanteios - 9-11 - 2.62 na bet365

Palpite 3: Faixa de gols em cada tempo - 1-2 - 2.67 na Superbet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 1 - Chutes ao Gol - Mais de 9.5 (Médio Risco)

No primeiro jogo das oitavas de final, o confronto entre as equipes teve 9 chutes ao gol. Ao longo da competição, Atlético de Madrid e Real Madrid têm médias diferentes de chutes ao gol (confira ao final do artigo), mas ultrapassando a marca de 10. Como o Atlético precisa vencer para levar a disputa da classificação para as quartas para a prorrogação pelo menos, a odd de 2.00 na bet365 para que o jogo tenha mais de 9.5 gols é uma boa oportunidade.