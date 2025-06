Atlético Madrid x Botafogo: Palpite de Placar Exato - Mundial de Clubes 2025 23/06

Atletico Madrid x Botafogo: veja o palpite de placar exato do duelo desta segunda-feira (23/06)!

Atlético Madrid e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Pasadena, pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes FIFA 2025. A partida vale vaga nas semifinais e promete um duelo equilibrado entre o favoritismo espanhol e a fase invicta do alvinegro.

Veja abaixo os palpites mais prováveis de placar exato com base nas estatísticas recentes e nas odds atualizadas das principais casas de apostas.