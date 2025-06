Atlético Madrid x Botafogo: Palpites e Onde Assistir - Mundial de Clubes 23/06

Atlético Madrid x Botafogo: confira os palpites para o jogo que ocorre no Rose Bowl, em Pasadena, na segunda-feira, 23/06, às 16h00 (horário de Brasília), pelo Mundial de Clubes FIFA 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Atlético Madrid x Botafogo Palpites - Mundial de Clubes FIFA



Palpite 1 - Dupla Chance: Botafogo ou empate (X2)



Palpite 2 - Ambas as equipes marcam



Palpite 3 - Total de gols Over 1,5



Palpite 1 - Dupla Chance: Botafogo ou empate (X2)

O Botafogo lidera o grupo e precisa somente de um empate para avançar. O Atlético está pressionado a vencer por larga margem, favorecendo o extra que cobre empate ou vitória do alvinegro.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam

Com o Atlético precisando atacar intensamente, é provável que o Botafogo aproveite oportunidade no contra‑ataque. Estatísticas indicam 3 gols sofridos pelo Atleti e 1 encaixe pelo Glorioso no torneio.

Palpite 3 - Total de gols Over 1,5

As duas equipes têm capacidade ofensiva: o Atlético marcou três gols no último jogo, e o Botafogo soma pelo menos um gol por partida. O cenário indica ao menos dois gols no confronto.

Atlético Madrid x Botafogo - Onde Assistir

Atlético Madrid x Botafogo se enfrentam na segunda-feira, 23/06, às 16h00 (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena.

Transmissão: TV Globo (aberta), SporTV (fechada), Globoplay, DAZN, CazéTV no YouTube.