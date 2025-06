Atlético Madrid x Botafogo: Palpites com Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA 2025

Atlético Madrid x Botafogo: veja a seguir palpites com odds altas para o jogo desta segunda-feira, 23 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena, pela terceira e última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes FIFA 2025.

O Botafogo chega com 100% de aproveitamento e joga pelo empate para garantir a liderança do grupo. Já o Atlético, que se recuperou na última rodada vencendo o Seattle Sounders, precisa da vitória para avançar. Neste contexto decisivo, há boas oportunidades com odds altas para quem busca apostas ousadas e de alto retorno.

Principais odds altas para Atlético Madrid x Botafogo

Os palpites com odds altas a seguir foram pensados com base nas estatísticas de Atlético Madrid x Botafogo!