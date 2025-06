Atlético Madrid x Botafogo: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA 2025

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

4. Marcar a qualquer momento: Igor Jesus– Odd 5.25

Com presença ofensiva em bolas paradas e físico para combater a linha defensiva espanhola, o atacnate do Botafogo é uma opção de risco que pode surpreender.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

5. Resultado final + ambos marcam: Atlético vence e ambas marcam – Odd 6.70

O Atlético deve tomar a iniciativa, mas o Botafogo tem boa transição ofensiva. Um 2x1 ou 3x1 encaixa bem nesse tipo de aposta combinada.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF nº 136 de 23 de Janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

6. Mais de 2.5 gols no 2º tempo – Odd 5.90

Ambas as equipes têm marcado mais no segundo tempo, especialmente o Atlético. Em jogo decisivo, a etapa final pode ser aberta.